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Что учесть при выборе стиральной машины

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Что учесть при выборе стиральной машины

Стиральная машина представляет собой ту бытовую технику, без которой нам уже просто не обойтись. Если ранее люди пользовались услугами прачечной или стирали белье и одежду вручную, то сегодня даже самая скромная по своему достатку семья может себе позволить приобрести в дом собственную стиральную машину. Такой агрегат станет незаменимым помощником в хозяйстве, позволит поддерживать чистоту и сэкономит время благодаря автоматизированному процессу стирки. Но что же учесть при выборе этого аппарата?

Выбираем стиральную машину для дома

В интернет-магазине «590.ua» вы найдете большой ассортимент техники для дома от лучших мировых производителей. Наибольшим спросом у посетителей сайта пользуется встраиваемая стиральная машина купить которую можно по самой доступной цене в регионе благодаря прямым поставкам напрямую от изготовителей. Действуют акции и скидки.

При покупке стиральной машины для дома обращайте внимание на:

  • класс. В наличии модели промышленные для отельного бизнеса, производства и прачечной, а также техника бытового сегмента. Для домашней эксплуатации лучше приобрести бытовую модель, которая стоит недорого, но при том не рассчитана на большие нагрузки. А вот если вы покупаете агрегат для постоянной эксплуатации (без остановок на перерыв), тогда вам нужно переплатить и заказать дорогую машинку промышленного класса, устойчивую к интенсивному использованию и повышенным нагрузкам;
  • тип установки. Наиболее часто посетители магазина заказывают встраиваемую технику, которая гармонично вписывается в любой интерьер и отличается компактными размерами, эргономичным дизайном;
  • тип управления (электронный или механический). Несмотря на то, что более современные модели оснащены электронным способом управления, самым надежным и долговечным считается механический. Такая техника не требует частого ремонта, она не боится повышенной влажности воздуха, не дает сбои в работе;
  • наличие сенсорных функциональных клавиш на панели;
  • тип экрана (если модель предполагает его присутствие);
  • материал изготовления. Доступны для заказа машинки из нержавеющей стали и металлические, покрытые защитным слоем эмали;
  • класс энергопотребления. От этого параметра зависит уровень энергоэффективности оборудования, степень экономии в процессе его эксплуатации;
  • мощность;
  • производительность;
  • вместительность бака (сколько килограмм сухого белья поместится в машину для одной стирки);
  • количество оборотов в минуту при отжиме;
  • наличие функции отпаривания белья и его сушки;
  • сроки гарантии.
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