Что учесть при выборе стиральной машины

Стиральная машина представляет собой ту бытовую технику, без которой нам уже просто не обойтись. Если ранее люди пользовались услугами прачечной или стирали белье и одежду вручную, то сегодня даже самая скромная по своему достатку семья может себе позволить приобрести в дом собственную стиральную машину. Такой агрегат станет незаменимым помощником в хозяйстве, позволит поддерживать чистоту и сэкономит время благодаря автоматизированному процессу стирки. Но что же учесть при выборе этого аппарата?
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