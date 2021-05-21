Все плюсы онлайн-обучения

Чтобы развиваться, улучшать свой профессиональный уровень и быть конкурентоспособным, необходимо постоянно получать новые знания. С помощью интернета это стало возможным даже для тех, кто живет в отдаленных районах страны. Особенно популярным онлайн-обучение стало в период карантина (пандемия Covid-19) и даже после его окончания спрос на всевозможные курсы и тренинги продолжает расти.
Большим спросом пользуется бизнес-направление: курсы менеджмента (PR и IT), маркетинга, составления финансовых отчетов с помощью специальных программ и т. д.
На сегодняшний момент находясь дома можно получить высшее образование, повысить квалификацию, закончить курсы практически по любой специальности. Помимо этого, онлайн-обучение:
По окончании обучения выдается подтверждение ваших знаний — диплом либо сертификат. Вы можете распечатать его или оставить в цифровом виде. В любом случае законченные онлайн-курсы — это большой плюс в вашем резюме.
Бизнес-школа Laba аккредитована профессиональными международными организациями (HRCI, IIBA). За пять лет деятельности сертификат получили 35 000 человек.
Закончившие курсы в Laba, получают серьезное преимущество перед коллегами — в этой бизнес-школе дается не только теория, а полезные знания, которые закрепляются практическими занятиями.
Записаться на онлайн-обучение можно онлайн на сайте l-a-b-a.com.
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