Все плюсы онлайн-обучения

Чтобы развиваться, улучшать свой профессиональный уровень и быть конкурентоспособным, необходимо постоянно получать новые знания. С помощью интернета это стало возможным даже для тех, кто живет в отдаленных районах страны. Особенно популярным онлайн-обучение стало в период карантина (пандемия Covid-19) и даже после его окончания спрос на всевозможные курсы и тренинги продолжает расти.

Большим спросом пользуется бизнес-направление: курсы менеджмента (PR и IT), маркетинга, составления финансовых отчетов с помощью специальных программ и т. д.

Преимущества онлайн-обучения

На сегодняшний момент находясь дома можно получить высшее образование, повысить квалификацию, закончить курсы практически по любой специальности. Помимо этого, онлайн-обучение:

Стоит дешевле, так как организаторам не нужно оплачивать аренду помещения, коммунальные услуги и т. д. А вы не тратите деньги на проезд в общественном транспорте или на бензин, не покупаете никакие учебные пособия (все это предоставляется в электронном виде).

Экономит ваше время. Вам не нужно беспокоиться, успеете ли вы на занятия из-за пробок, подстраивать ваш график под расписание курсов. Достаточно иметь выход в интернет, а заниматься можно в любом месте, в любое оговоренное время.

Позволяет учиться в собственном темпе. При необходимости всегда можно пересмотреть записи лекций, прочитать статьи, другие материалы (они остаются у вас навсегда). Также вы можете самостоятельно выбрать такое расписание занятий, которое не будет вас напрягать, плюс связь с преподавателем доступна постоянно.

Обеспечивает безопасность. В связи с пандемией коронавируса желательно избегать скопления людей, особенно в закрытых помещениях. Это невозможно при офлайн-обучении.

Доступно для всех. Вы можете находиться где угодно и учиться у признанных мастеров своего дела. Также удаленное обучение — едва ли не единственная возможность получить образование, повысить квалификацию для маломобильных людей.

По окончании обучения выдается подтверждение ваших знаний — диплом либо сертификат. Вы можете распечатать его или оставить в цифровом виде. В любом случае законченные онлайн-курсы — это большой плюс в вашем резюме.

Где пройти онлайн-обучение по направлениям финансов, PR, бизнеса

Бизнес-школа Laba аккредитована профессиональными международными организациями (HRCI, IIBA). За пять лет деятельности сертификат получили 35 000 человек.

Закончившие курсы в Laba, получают серьезное преимущество перед коллегами — в этой бизнес-школе дается не только теория, а полезные знания, которые закрепляются практическими занятиями.

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