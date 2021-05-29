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Павел Лисицин рассказал о факторах развития украинской транспортной логистики

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Павел Лисицин рассказал о факторах развития украинской транспортной логистики

Президент мультимодального логистического центра «Евротерминал» Павел Владимирович Лисицин рассказывает о глобальных тенденциях развития транспортной отрасли Украины, а также о том, что ждет ее в 2021 году.

Общие тенденции

«Минувший 2020 год для украинской транспортной отрасли был крайне сложным, — отмечает Павел Лисицин. — Из-за неурожая, периодических локдаунов, падения производства, ВВП и экономики в целом снизились объемы перевозок всеми видами транспорта без исключения».

(Инфографика ООО «Евротерминал»)

Железнодорожный транспорт, как и в предыдущие годы, остается лидером транспортного рынка: на него приходится не менее 50% всех перевозок в стране. При этом, по данным Павла Лисицина, «Укрзализныця» с 2011 года потеряла более 33% грузооборота, и негативная динамика сохраняется до сих пор. Однако в 2021 году именно железнодорожные перевозки оказались самыми стабильными, показав наименьшее падение среди всех видов транспорта.

Больше всего, как отмечает Павел Лисицин, глава «Евротерминала», просел рынок автомобильных перевозок. Сокращение объемов особенно заметно на фоне позитивных показателей 2019 года, когда сектор прибавил 29,7%.

Мнение Павла Лисицина о факторах развития отрасли в 2021 году — новый шанс для железной дороги

«Транспортные тенденции 2021 г. будут благоприятными для развития железнодорожных перевозок», — считает Павел Лисицин.

Высокая волатильность ставок морского фрахта в 2020 году стимулировала перераспределение грузов в сторону сухопутного транспорта, особенно на маршрутах «Азия – Европа». В связи с этим «Укрзализныця» на 10,7% нарастила контейнерные перевозки.

«Блокировка Суэцкого канала запустила новый виток ценовых гонок в морском секторе, поэтому спрос на железнодорожную альтернативу у перевозчиков в 2021 г. обещает быть стабильно высоким», — пояснил Павел Лисицин, президент «Евротерминала».

По словам Павла Лисицина, тенденцию переориентации грузов на железную дорогу поддержит борьба с перегрузами на автомобильных дорогах. Речь, в частности, идет об установке систем для взвешивания грузовиков в движении. В 2020 г. к 40 уже построенным на дорогах WiM-комплексам добавится еще 60. Ужесточение контроля за перегрузами вынудит автоперевозчиков придерживаться установленных весовых норм и приведет к повышению тарифов на автоперевозку. Определенная часть автомобильных грузов в связи с этим уйдет на железную дорогу и реку.

Со своей стороны, «Укрзализныця» сняла ограничения для малодеятельных станций, инициировала введение нового механизма расчетов ставок за пользования вагонами и начала активную работу с грузоотправителями. В 2020 г. ускорился оборот грузовых вагонов, был ликвидирован дефицит локомотивной тяги, вырос среднесуточный пробег локомотивов и их производительность, что также будет стимулировать рост грузоперевозок ж/д транспортом.

Открытие реки для иностранных перевозчиков

За исключением 2021 г., речные перевозки в Украине развиваются достаточно стабильно. Как сообщил Павел Лисицин, среднегодовой объем грузов, перевозимых речным транспортом, составляет около 18 млн тонн. Ежегодно эти цифры растут примерно на 20%. Падение в 2021 г. обусловлено неурожаем зерновых, которые занимают значительную долю на рынке.

«В конце 2020 г. Верховная Рада приняла Закон о внутреннем водном транспорте (Закон о ВВТ). Этот акт позволит зайти на украинский рынок речных перевозок новым игрокам – судовладельцам под иностранным флагом. Иностранные судовладельцы в силу некоторых причин будут иметь возможность демпинговать цены, что, несомненно, скажется на стоимости речных перевозок в целом, а также изменит баланс сил на рынке», — говорит Павел Лисицин.

Украинские перевозчики не рады такому повороту событий, однако принятие закона о ВВТ в ближайшие несколько лет станет значительным фактором влияния на отрасль.

Павел Лисицин
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