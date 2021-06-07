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Медицинский центр «Омега-Киев» – на страже вашего здоровья

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Медицинский центр «Омега-Киев» – на страже вашего здоровья

Ситуация с коронавирусом не утихает. Именно поэтому каждый человек заинтересован в высококлассных специалистах, которые могли бы провести своевременную проверку его физического состояния, сделать ПЦР, МРТ, КТ, УЗИ и прочие процедуры, направленные на исследование организма.

Основное здесь – не только профессионализм врачей (хотя он тоже присутствует), но и достоверность всех тестов, а еще оперативные результаты. Медицинский центр «Омега-Киев» – это то место, где можно получить достоверные сведения, действенные рекомендации и привести свое здоровье в порядок.

Почему нужно лечиться своевременно и проверять самочувствие

Конечно же, речь касается не только COVID-19. При любых недомоганиях рекомендуется обращаться к врачам, предварительно записавшись к ним на прием на сайте https://omegamc.ua/ru, чтобы провести своевременную профилактику серьезных заболеваний. Ведь любая хворь прогрессирует, гораздо выгоднее побороть ее «в зачаточном состоянии», чем впоследствии мучиться от последствий. Болезнь может перейти в хроническую стадию, которая трудно поддается лечению.

Центр, которому стоит доверять

«Омега-Киев» – это 4 современных отделения в разных районах столицы. Центр работает беспрерывно около 17 лет и имеет большое количество положительных отзывов от благодарных пациентов. Вся медицинская техника отвечает современным требованиям, а в работе задействованы только специалист своего дела.

Уже более 300000 пациентов, обратившихся в центр, поняли, насколько быстро и просто можно получить консультацию, проверить свой организм и получить эффективное лечение.

Рентгенологи, невропатологи, акушеры-гинекологи, эндокринологи и прочие специалисты центра с нетерпением ждут возможности помочь тем, кто нуждается в помощи. Индивидуальный подход к каждому больному, а еще душевное отношение сделают процесс лечения приятным и непринужденным.

Полезные направления

В центре можно получить следующие услуги:

  • сдать необходимые анализы;
  • получить консультацию;
  • провести диагностику COVID-19 методом ПЦР (услуга стоит 900 гривен);
  • пройти курс лечения;
  • провести комплексный осмотр своего организма, а также профилактику заболеваний

В мире практически нет людей, которые не болеют. Но те, кто заботится о своем здоровье, кто регулярно проводит осмотр и не боится медицинских процедур, живут намного больше и счастливее. Записаться на прием к любому из специалистов центра можно онлайн или по телефону. Здоровье человека – в его руках!

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