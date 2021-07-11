Почему кнопочные телефоны все еще популярны

Далеко не все люди используют современные смартфоны. Для многих по-прежнему более удобен кнопочный телефон раскладушка, для этого есть определенные причины.

Такие телефоны не будут отвлекать от дел бесконечными уведомлениями. Владелец не полезет в социальные сети, не будет затевать переписку со знакомыми, не станет смотреть кино или видеоролики.

Долгий срок работы без подзарядки

Автономность относится к числу основных преимуществ таких телефонов. Смартфоны обычно не живут в автономном режиме дольше нескольких дней, чаще всего их надо заряжать ежедневно. Обычный мобильник способен функционировать без проблем неделями – это большой плюс. Даже если регулярно звонить, никаких сложностей не будет. Такой гаджет можно смело захватить с собой в долгий поход.

К числу плюсов также относятся:

Размеры устройства. Телефон легко помещается в ладони. В кармане тоже носить удобно, они гораздо компактнее больших современных смартфонов.

Удобное управление. Тут все максимально просто и интуитивно понятно. Даже не ту клавишу нажать сложнее, чем на смартфоне.

Использование недорогих тарифов. Нет никакой нужды подключать дорогой тарифный план с большим пакетом трафика. Актуальное решение для всех, кто почти не использует мобильный интернет.

Отличный прием сигнала

Некоторые смартфоны имеют проблему – они нередко становятся недоступны в помещениях. У кнопочных мобильных устройств таких сложностей нет, для них характерна связь, которая отличается устойчивостью. Сложности могут появиться только в том случае, если абонент находится на большом расстоянии от вышек. Во всех остальных случаях сигнал будет приниматься хорошо.

Ваши данные в безопасности

Взлом телефона с кнопками – процесс гораздо более сложный, чем в случае со смартфоном. Можете не сомневаться – вероятность того, что вирусы попадут к вам на мобильное устройство, практически нулевая.

Долговечность тоже на высоте – нет необходимости в чехле или защитной пленке, сам такой гаджет отличается прочностью. Даже если вы его нечаянно уроните – вряд ли это приведет к трещинам, скорее всего, последствиями будут лишь несколько царапин.

Кнопочный телефон будет полезен для занятого человека, которому нужно держать связь с партнерами. Обилие функций смартфона для него менее важно, чем автономность. Востребованы такие аппараты пенсионерами, многие пожилые люди не хотят тратить время на изучение новых технологий. Покупают кнопочные телефоны детям – это отличный способ оставаться с ними на связи.