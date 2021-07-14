Преимущества установки ГБО на автомобиль

Заправка автомобиля бензином имеет смысл, если машина используется редко. Во всех остальных случаях (при частой езде для личных нужд или с целью решения рабочих вопросов) выгоднее установить ГБО. Переход на газ позволит сэкономить на заправках, а также имеет массу других преимуществ.
ГБО выгодное капиталовложение для тех, кто использует автомобиль больше часа в день. Кроме этого, рационально переводить авто на газ, если владелец не планирует его продавать ближайшие 2–3 года. ГБО окупится и в том случае, когда машина расходует больше 10 литров бензина на 100 км.
Но для удобного и экономически выгодного использования, за установкой необходимо обращаться к профессионалам. Например, гбо в Киеве качественно делают мастера сети станций «Время газа».
После установки ГБО владелец автомобиля, кроме экономии на топливе, получает и другие приятные бонусы:
Важно не забывать, что обязательным условием является регулярное проведение то газового оборудования. Техническое обслуживание предусматривает замену фильтров, а также регулировку и плановые осмотры газобаллонной установки с целью выявления возможных неисправностей. Это связано с тем, что ГБО последнего поколения интегрировано в другие важные элементы авто. Оно взаимодействует с разными системами:
Все это вместе с газобаллонной установкой должно корректно функционировать, что способен обеспечить только строгий контроль.
Первая проверка баллона после установки рекомендована спустя 10 месяцев. После этого его следует проверять с периодичностью один раз в два года. Замену резиновых уплотнителей соединений в магистралях и клапанах рекомендуется делать через каждые 50 тыс. км. Автомобильный воздушный фильтр требует более частой замены (оптимальная периодичность – 7,5 тыс. км). Газовый фильтр меняют спустя каждые 15 тыс. км.
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