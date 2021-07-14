Преимущества установки ГБО на автомобиль

Заправка автомобиля бензином имеет смысл, если машина используется редко. Во всех остальных случаях (при частой езде для личных нужд или с целью решения рабочих вопросов) выгоднее установить ГБО. Переход на газ позволит сэкономить на заправках, а также имеет массу других преимуществ.

Кому выгодно ездить на газе

ГБО выгодное капиталовложение для тех, кто использует автомобиль больше часа в день. Кроме этого, рационально переводить авто на газ, если владелец не планирует его продавать ближайшие 2–3 года. ГБО окупится и в том случае, когда машина расходует больше 10 литров бензина на 100 км.

Но для удобного и экономически выгодного использования, за установкой необходимо обращаться к профессионалам. Например, гбо в Киеве качественно делают мастера сети станций «Время газа».

Почему стоит установить ГБО: основные плюсы

После установки ГБО владелец автомобиля, кроме экономии на топливе, получает и другие приятные бонусы:

Двигатель изнашивается меньше. Газ обеспечивает его тихую и плавную работу, снижает нагрузку на цилиндро-поршневую группу, коленвал.

Больше становится автономный пробег. При установке ГБО бензиновая система никуда не пропадает – она остается на месте. Дополнительно появляется возможность использовать газовое топливо. Соответственно, без дозаправки можно проезжать в два раза больше расстояние, чем раньше.

Чище выхлоп. В газе отсутствуют вредные добавки в виде серы и свинца. Поэтому в некоторых государствах владельцы машин с ГБО облагаются меньшим размером налога за пользование своим транспортом.

Увеличение ресурса двигателя. Так как при использовании газа нагрузка на мотор меньше, износ некоторых комплектующих происходит медленнее. Поэтому срок эксплуатации двигателя становится больше.

Выгодно ездить в путешествие по Европе. Стоимость газа в европейских странах сравнительно низкая, поэтому такие поездки быстро окупаются.

Особенности технического обслуживания автомобиля с ГБО

Важно не забывать, что обязательным условием является регулярное проведение то газового оборудования. Техническое обслуживание предусматривает замену фильтров, а также регулировку и плановые осмотры газобаллонной установки с целью выявления возможных неисправностей. Это связано с тем, что ГБО последнего поколения интегрировано в другие важные элементы авто. Оно взаимодействует с разными системами:

управления;

питания двигателя;

охлаждения;

бортовым электрооборудованием.

Все это вместе с газобаллонной установкой должно корректно функционировать, что способен обеспечить только строгий контроль.

Первая проверка баллона после установки рекомендована спустя 10 месяцев. После этого его следует проверять с периодичностью один раз в два года. Замену резиновых уплотнителей соединений в магистралях и клапанах рекомендуется делать через каждые 50 тыс. км. Автомобильный воздушный фильтр требует более частой замены (оптимальная периодичность – 7,5 тыс. км). Газовый фильтр меняют спустя каждые 15 тыс. км.