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Преимущества установки ГБО на автомобиль

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Преимущества установки ГБО на автомобиль

Заправка автомобиля бензином имеет смысл, если машина используется редко. Во всех остальных случаях (при частой езде для личных нужд или с целью решения рабочих вопросов) выгоднее установить ГБО. Переход на газ позволит сэкономить на заправках, а также имеет массу других преимуществ.

Кому выгодно ездить на газе

ГБО выгодное капиталовложение для тех, кто использует автомобиль больше часа в день. Кроме этого, рационально переводить авто на газ, если владелец не планирует его продавать ближайшие 2–3 года. ГБО окупится и в том случае, когда машина расходует больше 10 литров бензина на 100 км.

Но для удобного и экономически выгодного использования, за установкой необходимо обращаться к профессионалам. Например, гбо в Киеве качественно делают мастера сети станций «Время газа».

Почему стоит установить ГБО: основные плюсы

После установки ГБО владелец автомобиля, кроме экономии на топливе, получает и другие приятные бонусы:

  • Двигатель изнашивается меньше. Газ обеспечивает его тихую и плавную работу, снижает нагрузку на цилиндро-поршневую группу, коленвал.
  • Больше становится автономный пробег. При установке ГБО бензиновая система никуда не пропадает – она остается на месте. Дополнительно появляется возможность использовать газовое топливо. Соответственно, без дозаправки можно проезжать в два раза больше расстояние, чем раньше.
  • Чище выхлоп. В газе отсутствуют вредные добавки в виде серы и свинца. Поэтому в некоторых государствах владельцы машин с ГБО облагаются меньшим размером налога за пользование своим транспортом.
  • Увеличение ресурса двигателя. Так как при использовании газа нагрузка на мотор меньше, износ некоторых комплектующих происходит медленнее. Поэтому срок эксплуатации двигателя становится больше.
  • Выгодно ездить в путешествие по Европе. Стоимость газа в европейских странах сравнительно низкая, поэтому такие поездки быстро окупаются.

Особенности технического обслуживания автомобиля с ГБО

Важно не забывать, что обязательным условием является регулярное проведение то газового оборудования. Техническое обслуживание предусматривает замену фильтров, а также регулировку и плановые осмотры газобаллонной установки с целью выявления возможных неисправностей. Это связано с тем, что ГБО последнего поколения интегрировано в другие важные элементы авто. Оно взаимодействует с разными системами:

  • управления;
  • питания двигателя;
  • охлаждения;
  • бортовым электрооборудованием.

Все это вместе с газобаллонной установкой должно корректно функционировать, что способен обеспечить только строгий контроль.

Первая проверка баллона после установки рекомендована спустя 10 месяцев. После этого его следует проверять с периодичностью один раз в два года. Замену резиновых уплотнителей соединений в магистралях и клапанах рекомендуется делать через каждые 50 тыс. км. Автомобильный воздушный фильтр требует более частой замены (оптимальная периодичность – 7,5 тыс. км). Газовый фильтр меняют спустя каждые 15 тыс. км.

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