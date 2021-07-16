Что лучше: MacBook или iMac?

Люди делятся всего на два типа: фанаты техники от Apple и те, кто почему-то упорно ее игнорирует. Если вы относитесь к первым — поздравляем, нас гораздо больше! Но при выборе компьютерной техники у любителей яблочных гаджетов возникает один вопрос: лучше MacBook или все же iMac Apple? Чтобы на него ответить, нужно разобраться в отличиях и рассмотреть в деталях оба типа техники от Apple. Давайте попробуем разобраться вместе.

Ключевые отличия

Начать стоит с того, что это два совершенно разных типа техники. У них больше отличий, чем сходств. iMac предназначен для стационарного размещения и является полноценным компьютером с огромными мощностями, позволяющими выполнять широкий спектр работ. При этом MacBook представляет собой портативный переносной ПК, который удобно брать с собой в путешествия, командировки и так далее. Разница в габаритах и весе является основополагающей при выборе, поэтому вы сразу должны определиться с целью приобретения компьютера, перед тем как дальше рассуждать об устройствах Apple.

Что насчет производительности?

Если для вас имеет значение качество передачи изображения и размер экрана, тут iMac 100% выигрывает. Его приобретают графические дизайнеры, специалисты в 3D моделировании, фотографы, видеографы и люди других процессий, связанных с рендерингом видео или графическими редакторами. Смотреть фильмы и играть в игры на iMac тоже приятнее, его качество картинки не оставит вас равнодушными. Но ради справедливости мы сразу отметим, что есть модели макбуков, по производительности ничем не уступающие стационарным ПК. В частности, если говорить о мощных MacBook Pro 15 и 16 дюймов. Дисплей у них гораздо меньше, но производительности более чем достаточно для работы со сложными графическими редакторами.

Ремонтопригодность MacBook и iMac

По статистике официальных сервисных центров Apple, макбуки гораздо чаще приносят в ремонт. Но здесь дело не в каких-то технических недоработках, а в аккуратности пользователей. На макбуки гораздо чаще разливают чай и кофе, их больше роняют и так далее. Со стационарным iMac вы даже если захотите сделать что-то подобное, то придется постараться, так как компьютер удобно размещен на столе, вы не переносите его с собой из комнаты в комнату. В остальном ремонтопригодность MacBook и iMac одинакова. Как и вся техника Apple, это максимально качественные устройства, которые стоят своих денег.