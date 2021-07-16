При каких условиях заработает контекстная реклама: 5 факторов

Способов продвижения в сети с каждым годом становится все больше. На лидирующие позиции среди них в последнее время вышла контекстная реклама. Сегодня это один из самых быстрых и действенных способов заявить о себе в интернете и повысить объемы продаж.
В отличие от SEO-оптимизации, это не такой длительный процесс и больших материальных вложений практически не требует. Именно поэтому контекстная реклама в Киеве и других городах мира так популярна среди предпринимателей. Ведь, продвигаясь с помощью этого инструмента, вы заходите напрямую и обращаетесь к своим потенциальным пользователям. Агентство интернет-маркетинга Webpromo помогло многим молодым предпринимателям и большим бизнесам повысить конверсию и число продаж, путем внедрения контекстной рекламы. На официальном сайте компании можно оставить заявку, чтобы обсудить с менеджером все нюансы такой услуги.
С контекстной рекламой не нужно ждать полгода результатов — они становятся видны уже в первую неделю. Если работать с данным инструментом правильно, то можно легко выйти в ТОП-позиции по ключевых запросам. Однако, это еще лишь часть успеха.
Чтобы контекстная рекламная кампания сработала, а клики превращались в реальные лиды, стоит учесть такие аспекты:
Юзабилити сайта. Если ваша основная торговая площадка не готова к рекламным мероприятиям, скорее всего от нее будет не много толку. Проверьте, чтобы потенциальным покупателям было удобно осуществить покупку. В противном случае, поблуждав на непонятном сайте, клиент уйдет.
Оптимизация. Проверьте верстку заголовков и добавьте туда те же ключевые запросы, что используете для рекламной кампании. Вы станете более привлекательны для поискового алгоритма.
Устранение раздражителей. Оптимально настройке на сайте всплывающие окна. Лучше, если они будут не слишком назойливыми, но при этом должны всплывать в в нужный момент и без помех.
Коммуникация. Позаботьтесь о разных форматах коммуникации. Не все любят говорить по телефону, и не каждый предпочитает формат переписки. Если ваша реклама оказалась кликабельной, то дальше ваша задача — обеспечить самые удобные и располагающие к покупке формы коммуникации для потенциального клиента.
Финишная прямая к покупке. Статистические исследования указывают на то, что 70% потенциальных покупателей не готовы тратить свое время на заполнение сложных форм во время обработки заказа. Это происходит даже если клиент действительно заинтересован в вашей продукции или услугах. Поэтому, возвращаясь к первому пункту, юзабилити сайта — крайне важный аспект, а в особенности этап оформления заказа. Если технические возможности позволяют, добавьте функцию покупки в один клик.
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