Купить дешевые билеты из Киева в Тбилиси и Батуми онлайн

Отголоски напряженной эпидемиологической обстановки на рынке туризма заметны и в 2021 году. Но ситуация постепенно нормализуется, и билеты на самолет для граждан Украины дешевеют. Открываются популярные туристические направления, позволяющие провести отпуск с семьей у моря. Среди самых недорогих вариантов выделяют Батуми и Тбилиси.

Грузия ждет туристов из Украины

Расстояние от Киева до Батуми составляет 1 287 км. Время в пути не превышает двух с половиной часов. Это одно из востребованных туристических направлений, стоимость которого снижается. Сейчас билеты Киев Батуми можно приобрести по цене от 1 477 грн в одну сторону.

Один из самых живописных грузинских городов предоставляет возможность для комфортного отдыха на побережье Черного моря. Мягкий климат, красивые пейзажи, памятники архитектуры, знаменитый зоопарк, широкое разнообразие гостиничных комплексов — эти составляющие делают Батуми одним из востребованных среди украинцев направлений.

Дешевеют билеты из Киева в Тбилиси. Расстояние между городами составляет 1 464 км. На путь уходит не более двух часов сорока минут. Вы можете найти недорогие прямые рейсы или с пересадками, чтобы отправиться в путешествие и сэкономить. Предложения от регулярных и лоукост-компаний пользуются большим спросом. Цены снижаются, поэтому стоит поторопиться с покупкой билетов. Сейчас вы можете приобрести билет в Тбилиси по цене от 1 345 грн в одну сторону. Этот город хорош в любое время года. Направление пользуется спросом у украинцев по следующим причинам:

уникальные памятники культуры и архитектуры — величие Старого города;

живописные виды;

богатая национальная кухня;

оздоровление в знаменитых серных банях;

изобилие детских аттракционов — можно отправляться в путешествие с ребенком.

Как найти недорогие билеты

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