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Купить дешевые билеты из Киева в Тбилиси и Батуми онлайн

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Купить дешевые билеты из Киева в Тбилиси и Батуми онлайн

Отголоски напряженной эпидемиологической обстановки на рынке туризма заметны и в 2021 году. Но ситуация постепенно нормализуется, и билеты на самолет для граждан Украины дешевеют. Открываются популярные туристические направления, позволяющие провести отпуск с семьей у моря. Среди самых недорогих вариантов выделяют Батуми и Тбилиси.

Грузия ждет туристов из Украины

Расстояние от Киева до Батуми составляет 1 287 км. Время в пути не превышает двух с половиной часов. Это одно из востребованных туристических направлений, стоимость которого снижается. Сейчас билеты Киев Батуми можно приобрести по цене от 1 477 грн в одну сторону.

Один из самых живописных грузинских городов предоставляет возможность для комфортного отдыха на побережье Черного моря. Мягкий климат, красивые пейзажи, памятники архитектуры, знаменитый зоопарк, широкое разнообразие гостиничных комплексов — эти составляющие делают Батуми одним из востребованных среди украинцев направлений.

Дешевеют билеты из Киева в Тбилиси. Расстояние между городами составляет 1 464 км. На путь уходит не более двух часов сорока минут. Вы можете найти недорогие прямые рейсы или с пересадками, чтобы отправиться в путешествие и сэкономить. Предложения от регулярных и лоукост-компаний пользуются большим спросом. Цены снижаются, поэтому стоит поторопиться с покупкой билетов. Сейчас вы можете приобрести билет в Тбилиси по цене от 1 345 грн в одну сторону. Этот город хорош в любое время года. Направление пользуется спросом у украинцев по следующим причинам:

  • уникальные памятники культуры и архитектуры — величие Старого города;
  • живописные виды;
  • богатая национальная кухня;
  • оздоровление в знаменитых серных банях;
  • изобилие детских аттракционов — можно отправляться в путешествие с ребенком.

Как найти недорогие билеты

Перейдя по ссылке https://e-bilet.com.ua/aviabilety-kiev-tbilisi, вы сможете выбрать самые дешевые билеты из Киева в Тбилиси. Специальный сервис по бронированию и онлайн-продаже пользуется успехом у жителей Украины. Для предложения минимальных тарифов от ведущих авиакомпаний с ними регулярно ведутся деловые переговоры. Путешественникам доступны сложные и комбинированные маршруты, подписка Premium с предоставлением скидок до 35 % и другие привилегии. Билеты в Грузию для украинцев в 2021 году стали одними из самых покупаемых среди туристов, которые запланировали морской отдых.

билеты на самолет, билеты Киев Батуми, https://e-bilet.com.ua/aviabilety-kiev-tbilisi
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