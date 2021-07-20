Moneta-in: выгодные условия покупки криптовалют за гривны

На мировом рынке растет спрос на криптовалюты. Виртуальные монеты все чаще используются для оплаты товаров и услуг, инвестирования, заработка на трейдинге. Майнинг — лишь один из способов добычи криптовалют. Их можно купить за фиатные деньги.
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