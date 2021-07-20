Moneta-in: выгодные условия покупки криптовалют за гривны

На мировом рынке растет спрос на криптовалюты. Виртуальные монеты все чаще используются для оплаты товаров и услуг, инвестирования, заработка на трейдинге. Майнинг — лишь один из способов добычи криптовалют. Их можно купить за фиатные деньги.

Услуги обмена криптовалют предлагают все больше платформ. Потребители получают возможность выбрать сервис, который предлагает лучшие условия. Но не всегда привлекательные предложения гарантируют надежность и образцовые услуги. Поэтому важно тщательно проверять компании.

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