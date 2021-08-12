Жалюзи как удачное дополнение к интерьеру вашего дома

Раньше жалюзи использовали только в офисах. Сейчас их активно применяют и в домашнем интерьере, такие конструкции не только скрывают то, что находится в квартире, но и служат для нее отличным украшением. Места такие шторки занимают минимум, бывают самых разных конструкций:
Если вы решили приобрести жалюзи в Днепре, надо действовать следующим образом:
Изготавливаются жалюзи вертикальные из тканевых материалов. Визуально похожи на обычные шторы, однако в использовании значительно проще. Они представляют собой вертикальные широкие полосы, которые прикреплены к специальному карнизу. Хорошо подходят для интерьера в классическом стиле. К преимуществам относятся практичность и долговечность.
Для работы будут необходимы инструменты: дрель, шуруповерт, саморезы, уровень, рулетка и карандаш. Для монтажа необходимо:
Весьма распространенный вариант. Это узкие полоски – ламели. Хороший выбор для тех, кто желает немного визуально расширить оконный проем. Универсальный вариант – подойдут для оконных конструкций любого размера. Могут прилегать к стеклу окна вплотную, занимают минимум места.
В случае с рулонными шторами вместо полосок используются сплошные отрезы ткани. В верхней части конструкции – рулон, в который можно смотать такую штору. Приобрести подобные изделия можно у компании Nikoss, здесь большой ассортимент разных жалюзи. Выглядят они современно, минималистично, легко чистятся.
Плиссе делают из ткани или бумаги. Это единое полотно с горизонтальными складками. Их плюс заключается в возможности использования на окнах необычной формы, которые все чаще встречаются в современных коттеджах.
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