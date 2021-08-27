Секреты выбора качественной детской одежды

Гардероб маленького крохи состоит из большого количества самых разнообразных вещей. К каждой из них предъявляются повышенные требования по многим параметрам. Именно поэтому детская одежда в Украине от Chicco пользуется спросом. Заботясь о безопасности своего малыша, родители отдают предпочтение именно этому производителю. Предлагаем разобраться, каким требованиям должна соответствовать одежда для маленького ребенка, и как правильно выбрать подходящую модель.

Основные требования

Существует множество критерием, на которые стоит обратить внимание при выборе подходящей модели. Основными из них являются:

1. Качество. Это один из основных показателей, которые надо обязательно учитывать. Желательно отказаться от покупки изделий из синтетических тканей, которые будут контактировать с телом ребенка. Если этого избежать не представляется возможным, в составе ткани обязательно должны присутствовать некоторая доля натуральных волокон. Чаще всего для пошива нижнего белья используется натуральная ткань, а для верхней одежды – синтетика.

2. Практичность. Фасон изделия не должен создавать проблем в процессе пользования изделием. Застежки должны быть подходящего размера и располагаться в удобном месте.

3. Износостойкость. Дети достаточно активно двигаются. Чтобы вещь прослужила как можно дольше, стоит выбираться изделия из качественного материала. Он сможет выдержать значительное воздействие и прослужит достаточно долго.

4. Безопасность. Нередко используемые для пошива изделия ткани становятся причиной аллергической реакции. Стоит выбирать изделия, которые точно не станут причиной аллергической реакции. Компания Chicco предлагает для холодного времени года красивые и практичные в использовании модели. У них в качестве утеплителя используются искусственные, но безопасные в использовании утеплители.

Очень важно, чтобы выбранная модель была удобной в ношении. Телосложение детей отличается, а потому одна и та же модель идеально подойдет одному ребенку и будет вызывать чувство дискомфорта у другого.

Критерии выбора

Чтобы изделие стало хорошим выбором, при подборе очередного наряда своему малышу стоит обратить внимание на:

1. Состав ткани и соотнести его с сезоном года. Для лета стоит выбирать гигроскопичные, легкие, хорошо проветриваемые изделия из натуральных тканей. Для зимнего периода и межсезонья подойдут куртки и брюки из синтетики.

2. Качество швов. Они должны быть качественными, чтобы исключить распаривания во время активных движения.

3. Простоту надевания. Изделия с большим количеством пуговиц и застежек вызовут трудности при переодевании и сборе на прогулку. Все вещи должны легко сниматься и надеваться.

4. Размер. Для удобства выбора каждый производители приводит свою размерную сетку. У каждой компании она своя. Стоит сначала снять мерки с ребенка, а потом выбирать подходящий размер. Изделия не должны давить, натирать или вызывать чувство дискомфорта.

Отдельное внимание стоит уделить простоте ухода. Изделие должно легко стираться и чиститься.