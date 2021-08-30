Оформление заказа продуктов с адресной доставкой: выгоды и преимущества

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Доставка заказов на дом и офис

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Укажите домашний адрес, количество наименований, а также подходящий метод оплаты. Выбирать приходится между расчетом наличными, картой банков Украины и безналичным переводом. Менеджер сообщит недостающую информацию по номеру, указанному в анкете покупателя.

Самовывоз – второй популярный способ получения покупок. Пакеты забирают на кассе ближайшего отделения после уточнения номера заявки. Шанс избежать очередей в Киеве дорогого стоит, поэтому не упускайте подобную возможность! Оплата покупок не занимает много времени.