Бойлер давно стал необходимым оборудованием как в квартирах, так и в частных домах. Такой водонагреватель обеспечивает необходимый уровень комфорта, ведь благодаря ему горячая вода всегда в наличии, даже тогда, когда коммунальные службы ее отключают.

Выбирая бойлер, в первую очередь необходимо обращать внимание на изготовителя — прибор известного бренда без проблем прослужит много лет, не требуя ремонта. В Украине чаще всего покупают водонагреватель Ariston, так как это оборудование отличается высокой эффективностью и надежностью.

Преимущества бойлеров Ariston

“Аристон” — производитель с большим опытом. Выпускать водонагревательное оборудование он начал еще в 70-х годах прошлого века и сейчас его продукция востребована по всему миру. Одно из неоспоримых преимуществ этого итальянского производителя заключается в том, что при создании новых моделей бойлеров учитываются пожелания пользователей. Помимо этого, у продукции бренда много других плюсов:

Привлекательный дизайн. Все модели выглядят современно и элегантно, они легко впишутся практически в любой стиль.

Большой выбор. Проточные и накопительные, электрические и газовые — эти бойлеры могут иметь самый разный объем/форму, можно выбрать модель по способу крепления и т. д.

Порционный нагрев. Часть воды (в выходящем отделе) нагревается на максимальной мощности. Вторая часть (во входящем отделе) нагревается, пока расходуется первая половина.

Использование системы Nanomix. Благодаря этому бойлер наполняется быстро и максимально экономично.

Защита от скачков напряжения. Для этого применяется технология АВS, которая к тому же может сберечь оборудование от неконтролируемой утечки электричества в сеть.

Выравнивание нагрева и температуры. Кроме этого, система Eco очищает воду от микроорганизмов/бактерий.

Долговечность. Водонагреватели изготавливаются из высокопрочной стали, а внутреннее покрытие Аg+ (с ионами серебра) и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от коррозии и других негативных процессов.

Быстрый нагрев. Функция Fast позволяет очень быстро прогревать воду с помощью двух ТЭНов.

В Украине по доступной стоимости бойлеры Ariston можно купить онлайн на сайте eldorado.ua. Здесь же есть возможность оформления кредита, заказа установки купленного оборудования.

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