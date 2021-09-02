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Преимущества бойлеров Ariston

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Преимущества бойлеров Ariston

Бойлер давно стал необходимым оборудованием как в квартирах, так и в частных домах. Такой водонагреватель обеспечивает необходимый уровень комфорта, ведь благодаря ему горячая вода всегда в наличии, даже тогда, когда коммунальные службы ее отключают.

Выбирая бойлер, в первую очередь необходимо обращать внимание на изготовителя — прибор известного бренда без проблем прослужит много лет, не требуя ремонта. В Украине чаще всего покупают водонагреватель Ariston, так как это оборудование отличается высокой эффективностью и надежностью.

Преимущества бойлеров Ariston

“Аристон” — производитель с большим опытом. Выпускать водонагревательное оборудование он начал еще в 70-х годах прошлого века и сейчас его продукция востребована по всему миру. Одно из неоспоримых преимуществ этого итальянского производителя заключается в том, что при создании новых моделей бойлеров учитываются пожелания пользователей. Помимо этого, у продукции бренда много других плюсов:

  • Привлекательный дизайн. Все модели выглядят современно и элегантно, они легко впишутся практически в любой стиль.
  • Большой выбор. Проточные и накопительные, электрические и газовые — эти бойлеры могут иметь самый разный объем/форму, можно выбрать модель по способу крепления и т. д.
  • Порционный нагрев. Часть воды (в выходящем отделе) нагревается на максимальной мощности. Вторая часть (во входящем отделе) нагревается, пока расходуется первая половина.
  • Использование системы Nanomix. Благодаря этому бойлер наполняется быстро и максимально экономично.
  • Защита от скачков напряжения. Для этого применяется технология АВS, которая к тому же может сберечь оборудование от неконтролируемой утечки электричества в сеть.
  • Выравнивание нагрева и температуры. Кроме этого, система Eco очищает воду от микроорганизмов/бактерий.
  • Долговечность. Водонагреватели изготавливаются из высокопрочной стали, а внутреннее покрытие Аg+ (с ионами серебра) и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от коррозии и других негативных процессов.
  • Быстрый нагрев. Функция Fast позволяет очень быстро прогревать воду с помощью двух ТЭНов.

В Украине по доступной стоимости бойлеры Ariston можно купить онлайн на сайте eldorado.ua. Здесь же есть возможность оформления кредита, заказа установки купленного оборудования.

Доставка осуществляется по всей стране, возможен самовывоз из офлайн-магазина Eldorado в вашем городе.

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