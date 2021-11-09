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Срочно нужны деньги? Как выгодно взять мгновенный кредит?

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Срочно нужны деньги? Как выгодно взять мгновенный кредит?

Быстро получить деньги в кредит совсем не сложно. Судя по анализу кредитного рынка, который провел эксперт Nominal - Артем Мирошниченко, выбрать можно из нескольких вариантов: банковский потребительский кредит, кредитная банковская карта, мгновенные деньги на карту онлайн.

Выбор кредитора

Перед выбором кредитора необходимо определить для себя ответ на несколько важных вопросов:

  • сколько денег вам нужно;
  • как срочно хотите получить средства;
  • на какой период возврата долга рассчитываете;
  • ваш возраст;
  • трудоустроены ли вы;
  • найдется ли поручитель по кредиту;
  • готовы ли вы предоставить залог;
  • иные факторы.

Больше всего требований к заемщикам предъявляют банки. Но выгодность банковских кредитов в том, что некоторые предлагаются под сравнительно невысокий процент, на длительный срок и в размере, значительно большем, чем по кредитным картам. Клиентам с хорошей кредитной историей займы оформляются проще, чем другим.
Среди сложностей отметим:

  • требуется множество документов для первичного открытия счета;
  • заемщик и поручитель должны отвечать высоким требованиям (официальный доход, возраст, гражданство, кредитная история и т.п.);
  • полученные на потребительские цели деньги можно тратить только на заявленные нужды;
  • не удастся избежать дополнительных расходов.

Кредитную карту предлагают оформить почти во всех банках, которые таким способом привлекают новых клиентов и удерживают имеющихся. Нередко для пользования такими деньгами определен льготный период на 30-61 день и нулевой процент на это время.

Из-за отсутствия процентов, долгого льготного периода, отсутствия требований по документам люди и берут долг таким способом. Но кредитный лимит по картам невысокий, при снятии наличных удерживаются высокие комиссионные, а за просрочку льготного периода начисляются большие пени.

Основные преимущества оформления онлайн займа

Выбрав компанию, клиент регистрируется на сайте и заполняет заявку на получение займа. Этот процесс занимает значительно меньше времени, чем с присутствием в кредитной организации. Если оформляется кредит повторно после погашения первоначального долга без просрочек, выдача денег на карту происходит значительно быстрее.
Почему выгодно оформить моментальный кредит онлайн на карту:

  • работа сайтов круглосуточная, направить заявку можно в любой момент;
  • не требуется личного присутствия в отделении, трата времени на поездку и ожидание;
  • перечисление денег производится на карты любых банков, указанных клиентом;
  • личный кабинет на сайте содержит сведения о состоянии счета, датах платежей по кредиту;
  • у отдельных кредиторов есть услуга оповещения о датах предстоящих погашений, это предотвращает просрочки платежей и помогает сформировать хорошую кредитную историю для получения займов в дальнейшем.

На что обращать внимание при оформлении кредита?

Изучая предложения по кредитам, учитывайте несколько параметров, которые влияют на размер платежей:

  • от процентной ставки зависит переплата кредитору за пользование деньгами;
  • дополнительно могут начисляться комиссионные за выполнение отдельных операций;
  • большие суммы предоставляются под залог объектов недвижимости или иных ценностей;
  • в какой валюте выдается кредит;
  • срок кредитования;
  • каким способом рассчитываются платежи: равными частями (аннуитет) или дифференцированным (уменьшение размера платежа к окончанию срока погашения долга).

Выгодно и без лишних хлопот вы можете взять кредит в Швидко Гроши. В компании оформляют кредиты наличными, в том числе, заемщикам, у которых плохая кредитная история или нет возможности предоставить справку о доходах.

Первоначальный кредит составит 1000–10000 грн. на срок 3–14 дней, который можно продлить. Для подачи заявки необходимы ИНН и украинский паспорт. Заём выдается под 2% ежедневно.

Онлайн получить кредит на карту вы можете, если обращаетесь в Швидко Гроши повторно, у вас есть трудовой доход, вам по возрасту от 18 до 70 лет.

Итоги

Если срочно нужны деньги, вы можете выбрать из нескольких вариантов кредитования.

В банке можно получить большую сумму на длительный срок, но для этого понадобится целый пакет документов и несколько дней ждать решения: дадут кредит или нет.

Онлайн займы наличными или на карту в Швидко Гроши выдаются, в том числе, и гражданам, не имеющим справок о доходах: пенсионерам, домохозяйкам, студентам, самозанятым, фрилансерам и т.д. Деньги выдаются после проверки документов в течение 20 мин.

Обратите внимание: скрытые комиссии и невидимые проценты отсутствуют, а проценты пересчитываются при досрочных погашениях.

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