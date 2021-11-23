Как выбрать надежную платформу для торговли: основные шаги

Рынок криптовалюты сегодня представлен большим количеством бирж. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Необходимо понимать, как выбрать подходящую криптовалютную площадку для торговли.

Основные шаги при выборе криптобиржи

Волатильность курса валюты – это основная сторона, которая привлекает трейдеров при работе с виртуальными деньгами. Целью бирж является получить как больше прибыли с продажи криптовалют, а значит, торговая площадка должна быть надёжным подспорьем, где можно развивать свой бизнес.

Есть несколько важных шагов для оценки криптобиржи:

Шаг 1. Проверить наличие официального представительства биржи на территории страны. Что дает этот шаг? Наличие офиса помогает брокерам решить проблемы, если вдруг произошла блокировка рабочего аккаунта или его взлом.

Шаг 2. Изучить рабочую платформу и интерфейс биржи. Брокер должен быстро принимать решения о покупке или продаже валюты, а значит, программное обеспечение должно быть интуитивным и достаточно простым. Во время заключенная сделка может принести огромную прибыль. В то же время упущение момента может обернуться потерей капитала.

Шаг 3. Подсчёт торговых пар и представленных криптовалют. Если биржа имеет достаточный актив, то она считается более привлекательной площадкой для работы брокера. Совсем другое дело – присутствие небольшого количества потенциальных инвестиций. Малоизвестные биржи могут проводить свой листинг и подвергать игроков риску вложиться в некачественный токен. Этот шаг предостерегает брокера от возможного разорения и вложения капитала в мошенников.

Шаг 4. Анализ кредитного плеча. Наиболее маржинальные помощники в этом деле: Bitmex, Kraken, а также ByBit. Однако такая игра не лишена риска. Биржа может поддержать трейдера и предоставить ему определенную сумму на проведение сделки, но в залог ему придется оставить свой капитал.

Условия регистрации на бирже

Начинающему трейдеру при выборе криптовалютной биржи обязательно нужно внимательно изучить условия регистрации. К примеру, биржа может предоставить возможность проводить сделки только на территории страны или, наоборот, за её пределами.

Вывод средств со счета может быть произведен только после прохождения верификации. Есть биржи, которые разрешают проводить вывод средств исключительно один раз в сутки. Это нужно учесть и заранее согласовывать сроки перевода.

Перед регистрацией на площадке стоит изучить варианты вывода средств и сроки пополнения счета на бирже. Важным шагом до начала работы на криптовалютном рынке является изучение его репутации. Сделать это можно в интернете на открытых форумах для трейдеров. Благо многие участники делятся информацией достаточно лояльно.

При выборе площадки важно узнать в условиях договора размер комиссии. Если сумма вознаграждения будет завышена, то стоит отказаться от услуг этой биржи.

Где можно проверить биржу

Существует специальные агрегаторы, в которых регистрируется вся информация о торговых площадках. Например, Coinmarketcap или Profinvestment.com. Сегодня число биржи составляет 325, то есть более трёхсот бирж, работающих с криптовалютами. Из этого количества популярных и имеющих хорошую репутацию – не более десятка. Остальные имеют малый объем проведенных сделок или высокий риск участия мошенников. Чтобы избежать регистрации на недостойной площадке и заключения фейковой сделки, стоит обратиться к данным агрегаторам и изучить все имеющиеся площадки.