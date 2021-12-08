Как выбрать хороший VDS сервер

Для начала определимся, что такое хороший VPS-сервер:

достаточно мощный и емкий для вашего проекта;

стабильно работающий;

у адекватного хостинг-провайдера.

Если все три условия соблюдены – скорее всего, вам будет удобно работать, и проект можно хостить хоть годами.

Какой сервер нам нужен

Самое важное – выбор сервера по параметрам, которые вас устроят. Так как VDS-сервер – это эмуляция физической машины, у него есть те же самые характеристики:

емкость жесткого диска;

оперативная память;

мощность процессора (кстати, стоит выяснить, сколько ядер будет у вашего) и так далее.

Также вам будет важна пропускная способность - какой трафик смогут выдерживать ваши сайты. Нужен достаточно мощный VDS, чтобы сайты загружались быстро. При этом можно выбирать:

обычный VDS: такие виртуальные серверы хостятся по нескольку на одном физическом, ресурсы каждого жестко закреплены за ним и прописаны в тарифном пакете;

облачный сервер, который использует ресурсы множества физических, набирая их из облака. Здесь можно просто оплачивать столько ресурсов, сколько потребляется в тот или иной день, наращивать трафик на пиках посещаемости, и совсем выключать сервер, когда он не нужен.

Первое подойдет для тех, кто хорошо представляет, сколько будет потреблять сайт, второе – для тех, у кого посещаемость не постоянная, или проект еще молодой, и предсказать темпы его развития сложно.

Виртуальный сервер чаще всего работает на операционной системе Linux, и обычно это хорошее решение. Однако есть проекты, для которых важно иметь Windows, поэтому для них выбор VDS сужается до тех, где поддерживается эта ОС или возможность развернуть ее как гостевую.

Что еще важно знать про свой виртуальный сервер

Перед тем, как выбрать сервер для сайта, потребности проекта обычно просчитывают. Но всегда стоит спросить хостера, а что будет, если понадобится еще больше емкости диска, большая пропускная способность или мощность. Важно понимать, будет ли переход на другой тариф сопровождаться каким-то переходным периодом, сбоем работы сайтов, реален ли он вообще. Если речь идет об облачном сервере, проблема масштабирования снимается сама собой.

Имеет смысл уточнить вопрос IP-адресов – сколько автоматически входит в пакет, а сколько нужно дополнительно заказывать, и какова будет дополнительная плата за эти адреса.

Также провайдер может предлагать другие удобные опции. Одна из важнейших – панель управления, которая упрощает работу с сервером, делая ее интуитивно понятной. Панели управления бывают платными и бесплатными, и нужно уточнить, есть ли выбор, какие есть варианты. Удобная панель управления особенно пригодится тем, кто решил администрировать сайт самостоятельно, и у кого при этом мало опыта.

Также для команд, где нет администратора сайтов, важна услуга управляемого хостинга. По умолчанию виртуальный выделенный сервер администрируют самостоятельно те, кто арендует его. Но если такой возможности нет, нужен провайдер, предоставляющий услуги администратора за отдельную плату.

Немного о безопасности

Перед тем, как выбрать VDS, стоит подумать о безопасности. Обычно провайдеры предлагают:

страховую защиту сайтов;

Firewall;

автоматическое резервное копирование;

защиту от DDoS-атак

комплексные решения, обеспечивающие безопасность – анитвирус, антиспам, отслеживание подозрительной активности.

Выделенный сервер дает возможность выстраивать собственную систему защиты, но всегда хорошо знать, какие решения предлагает провайдер, как работает защита данных на его серверах.

Безопасность особенно важна, если вы собираете личные данные пользователей или данные платежных карт, как обычно бывает в интернет-магазинах.

Характеристики провайдера

Решая, какой VPS-хостинг выбрать, важно выбрать провайдера, с которым будет удобно работать. На что стоит обратить внимание, кроме отзывов в сети:

круглосуточная техническая поддержка, которая говорит на вашем родном языке;

высокий аптайм – время присутствия серверов в сети до выключения из-за любых неполадок. Оно никогда не составляет 100%, но должна быть хотя бы не ниже 97%;

дата-центры в регионе, где преимущественно живет ваша целевая аудитория;

бесплатный пробный период или возможность вернуть деньги в течение первого месяца работы.

Если стоит вопрос, какой VDS выбрать, при прочих равных играет роль и цена. Однако лучше выбирать не самый бюджетный вариант, а тот, который производит впечатление самого безопасного и контактного. Стоит попробовать связаться с техподдержкой в выходной или вечером – и оценить, насколько оперативно и профессионально они оказали помощь.

Стоит изучить варианты сотрудничества. Если сменить тариф на более дорогой можно легко, значит, сервера не перегружены, и готовы к дополнительной нагрузке.