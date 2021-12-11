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Какими преимуществами обладает профнастил и где его можно выбрать

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Какими преимуществами обладает профнастил и где его можно выбрать

Профнастил – материал, который применяется в строительстве уже много лет. Покупатели продолжают его активно приобретать благодаря большому перечню плюсов. Вам стоит купить профнастил, если планируете возвести крышу или забор, это будет практичным решением.

Плюсы применения материала

Есть разные положительные стороны:

  • Цена доступная. Конструкция из металлических листов будет стоить меньше, чем другие материалы.
  • Работать легко, дело идет быстро. К примеру, для постройки забора будет нужно немного времени.
  • Конструкцию из профилированного настила можно поставить самостоятельно.

Приобрести этот материал вы можете у компании «Арсенал-Центр», у нее лидирующие позиции по производству профлиста. Подобрать что-то подходящее несложно – предлагается большой ассортимент, купить требуемое можно без наценок. Есть и другие товары. Водосточная система высокого качества – это отличное решение, она есть в каталоге – выбрать помогут профессионалы. Менеджеры знают, что посоветовать, как определиться с типом конструкции.

В ассортименте компании металлочерепица, фасадные системы, саморезы, разные виды утеплителя, мансардные окна, уплотнители и многое другое. Если вам нужны современные стройматериалы, стоит купить лучшие сэндвич панели – качество у них высокое.

Каким бывает профнастил

Существует стеновой вариант – именно его применяют для того, чтобы построить забор или отделать фасад. Он прочный, имеет оцинкованное покрытие, защищающее его от разных воздействий.

Другой тип материала – кровельный. Для крыш применяется более толстая продукция, чем для заборов. Стальные листы надежно защитят вашу постройку.

И еще один тип профлиста – несущий. Этот вариант рассчитан на серьезные нагрузки, может успешно служить десятилетиями.

Какой профлист лучше всего

Есть разные параметры, которые надо учитывать при выборе материала:

  • Толщина металла. Чем она больше, тем дольше прослужит лист. Распространен вариант 0,5 мм, этого хватит для того, чтобы забор прослужил вам долго.
  • Цинковое покрытие. Обязательно должно присутствовать. Стоит учесть, что и крыша, и забор, и любая другая конструкция, расположенная на улице, будет в контакте с влагой, поэтому материал должен иметь надежную защиту от коррозии.
  • Полимерное покрытие. Оно влияет на цвет и некоторые другие характеристики. Самый распространенный вариант – полиэстер, достаточно долговечный, бывает глянцевый или матовый.

Выбирайте стройматериалы от проверенного производителя – они будут лучшими для возведения разных конструкций.

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