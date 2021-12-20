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2022 год - модные тенденции в интерьере

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2022 год - модные тенденции в интерьере

Скоро наступит 2022 год, и если задумано переделать интерьер и оформить свое пространство по-новому, то лучше ориентироваться на следующие тренды нового года. Далее представлено шесть основных идей, которые будут актуальны в новом сезоне.

1. Натуралистичность и экологические ноты - натуральные материалы все более востребованы. Естественные оттенки и применение цветов, которые созданы самой природой будут в топе. Среди дизайнерских решений - полы из дерева, натуральный камень в пространстве кухни, обилие керамики для отделки стен, многообразие текстильных изделий из хлопка, шелка, рогожки, шерсти, льна. В моде будут мягкость и пушистые фактуры.

 



2. Освещение пространства - популярным становится создание различных сценариев подачи света - огромный выбор светильников позволяет добиваться поразительных результатов, создавая комфортное и необычное пространство в доме. Из моды вышли точечные лампы - в тренде встроенный свет и трековое освещение. Данные элементы не занимают места на потолке, визуально делая его выше и облегчая всю конструкцию.

3. Комфорт - сегодня особые требования к уюту помещения. Важно добиться его максимального комфорта, например, сегодня недостаточно просто купить спальню - она должна быть не только красивой, но и многофункциональной. Кровать часто трансформируется в место для хранения - в нижней части обычно располагают удобные ящики для складирования различных вещей.

4. Цвет - здесь конечно решающую роль играют личные предпочтения, но следующий сезон потребует особого отношения к этому вопросу. В моде будут насыщенные сложные и глубокие оттенки - от темно-серого до сине-зеленого. Актуальными станут яркие расцветки, к примеру алый или ярко-желтый.

5. Мягкая мебель - она не выходит из лидеров продаж, но главным отличием этого года становится плавность линий и более уютные формы изделий. Даже простой диван может стать главным элементом пространства, вокруг которого выстраивают всю композицию комнаты. Особо востребованными станут модели, выполненные из тканей с геометрическим орнаментом - в клетку или ромб.

6. Отделочные материалы - уже долгое время краска считается наиболее популярным отделочным материалом, еще одним лидером становится фактурная штукатурка. Благодаря им можно достигать любых цветовых решений, а при желании за короткий период сменить обстановку.

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Понедельник, 20 декабря 2021
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