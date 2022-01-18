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Преимущества газовых варочных поверхностей

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Преимущества газовых варочных поверхностей

С появлением электрических и индукционных варочных поверхностей газовая варочная поверхность не потеряла своей актуальности. Практически все профессионалы в области кулинарии рекомендуют готовить только на открытом огне.

Почему стоит выбрать именно газовую варочную поверхность?

Многие производители выпускают варочные поверхности, которые хорошо вписываются в интерьер современных кухонь и отлично справляются со своей основной задачей — приготовлением пищи. Главное преимущество газовых варочных поверхностей заключается в способности нагреваться за несколько секунд. Контролировать процесс готовки достаточно легко за счет удобных переключателей. Никакие сбои в электросети не повлияют на работоспособность такого бытового прибора.

Эксплуатация газовой варочной поверхности не требует наличия специальных знаний. Еда, приготовленная на газу, более полезная и вкусная, чем приготовленная в СВЧ или при помощи электропечи.

Особенности выбора

Главные критерии выбора газовой варочной поверхности:

  • материал изготовления;
  • расположение конфорок;
  • размеры;
  • материал изготовления решеток;
  • фирма производитель.

Приобрести варочную поверхность можно из нержавеющей стали, стеклокерамики, эмалированной стали или закаленного стекла. Нержавейка с хромированными деталями хорошо вписывается в современный дизайн и отличается износоустойчивостью. Стеклокерамическое покрытие может треснуть при сильном ударе и не очень хорошо чистится от жирных пятен, зато эффектно выглядит. Эмалированная сталь лучше всего отмывается, но с течением времени на ней возможно появление сколов и потертостей. Закаленное стекло термостойкое и достаточно хорошо очищается от загрязнений.

В зависимости от личных вкусов и стиля оформления интерьера кухни можно выбирать варочную поверхность в форме прямоугольника, круга, квадрата или бумеранга. На маленькой кухне предпочтительнее устанавливать плиту на 2-3 конфорки, чтобы не занимать слишком много места.

Если позволяет площадь, стоит выбирать варочную поверхность 60-70 см в ширину, на которой помещается 3-4 конфорки. Расположение конфорок на ней может быть в виде ромба или квадрата. Наиболее эффективными и быстрыми считаются конфорки с тройной короной, а наименьшие потери тепла дает конфорка Direct Flame.

Предпочтение стоит отдавать газовым варочным поверхностям с чугунными решетками, так как такой материал легче моется и не деформируется. Эмалированные решетки способны прогибаться под тяжестью посуды, но зато они более дешевые и простые в эксплуатации.

Качественные газовые варочные поверхности выпускают бренды Electrolux, Gorenje, Bosch, Whirlpool и Zanussi. Все эти производители делают надежную и качественную кухонную технику, которая служит долго.

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