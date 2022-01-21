Apple iPhone 13 Mini: функциональный флагман в компактном исполнении

Наряду полноразмерными смартфонами, в сентябрьской презентации компания Apple представила компактный Эпл Айфон 13 Мини. Эта модель создана с учетом повышенных требований к эргономике и ориентирована прежде всего на женщин и подростков. Корпус уменьшенного форм-фактора отлично ложится даже в маленькую ладонь, а большой палец без труда достает до любой точки экрана. Несмотря на уменьшенный размер, Apple iPhone 13 Mini по функциональным возможностям и техническим характеристикам практически не уступает своим «старшим собратьям».

Дизайн и технические характеристики Apple iPhone 13 Mini

В дизайне компактного флагмана компания Apple осталась верна традициям: корпус устройства остался лаконичным, с прямыми и четкими гранями. Чтобы обеспечить ему повышенную стойкость к негативным внешним воздействиям, инженеры укрепили боковые стороны накладкой из хирургической нержавеющей стали, дополнительно обработанной по технологии вакуумного напыления. Особое внимание было уделено и защите от влаги: влагостойкость корпуса теперь соответствует классу IP68. Это значит, что смартфоном можно без опасений пользоваться у воды или в помещениях с повышенной влажностью.

На задней стороне корпуса расположился оптический модуль, состоящий из широкоугольного и сверхширокоугольного объективов. В обновленной модели камеры расположены по диагонали, благодаря чему удалось получить дополнительное место под установку увеличенной матрицы и системы оптической стабилизации со сдвигом матрицы. Такое техническое решение обеспечило ощутимое повышение качества снимков. Захват яркости основного объектива теперь увеличился почти вдвое – до 47%, что открыло новые возможности для съемки при слабом освещении. Оптическая стабилизация эффективно компенсирует тряску, поэтому сделанные во время движения фото теперь получаются очень четкими.

Смартфон имеет размеры 131.5х64.2х7.65 мм, и это вполне сравнимо с габаритами предыдущей версии. Но, в отличие от iPhone 12, у обновленной модели увеличилась полезная площадь экрана за счет того, что фирменная «монобровь» с датчиком Face ID и динамиком стала меньше. Дисплей надежно защищен от разбития панелью из нанокерамического стекла Ceramic Shield, которое отличается высокой ударостойкостью и износостойкостью.

Экран Super Retina XDR с матрицей OLED имеет разрешение 2340х1080 точек. За счет высокой плотности пикселей, широкой цветовой палитры, реалистичной цветопередачи и высокой контрастности изображение радует высоким качеством. Большим плюсом стал существенный прирост запаса яркости, который достиг 1200 кд/м² в режиме HDR.

Apple iPhone 13 Mini работает на процессоре A15 Bionic. Инновационный чип обеспечивает впечатляющее быстродействие и высокую производительность, успешно справляется с режимом многозадачности, позволяет устанавливать и использовать ресурсоемкие приложения. Еще одно преимущество процессора A15 Bionic – экономное потребление энергии. Полного заряда аккумулятора iPhone 13 Mini хватает на 55 часов в режиме прослушивания музыки.

Таким образом, в Apple iPhone 13 Mini сочетаются компактные размеры и высокая технологичность – все, что необходимо пользователям современных гаджетов.