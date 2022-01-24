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Pandora просит некоторых пользователей сбросить пароли

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Pandora просит некоторых пользователей сбросить пароли

У многих из нас Pandora теперь ассоциируется только лишь с модными браслетами, о которых мечтал и возможно мечтает чуть ли не каждый второй. Но многие и не подозревают о том, что слово Pandora подразумевает еще и Pandora Radio, которое было ранее очень популярным.

Что такое Pandora Radio?

На самом деле, это не просто радио, а стриминговая платформа. Появилась Pandora аж в 2000 году, когда идеи потоковых сервисов были еще не очень развиты. Тогда, конечно, идея стала просто бомбой. Мало того, что у пользователей появилась возможность удобного прослушивания треков всевозможных исполнителей со всего мира, так еще и рекомендации стали персонализированными. Работало это так: ты слушаешь музыку, которая тебе понравилась, на определенной радиостанции, отмечаешь ее как понравившуюся, а сервис сразу предлагает тебе похожий трек и настраивает радиостанции под твой вкус. Эта идея и легла в основу новых стриминговых сервисов как Spotify, Apple Music и т.д. История Pandora включает в себя немало взлетов и падений, как и положено любому популярному стартапу. Периодические обновления развивали платформу, пользователи действительно получали радиостанции, идеально подходящие именно им. Но все не могло быть идеально, потому что сама идея радио стала уже изживать себя.

Начиная с 2010х годов, компания стала терять миллионы долларов на рекламу, а вот доход так и не появлялся. Связано это, в основном, с тем, что появились сервисы-конкуренты, интерфейс которых был гораздо интереснее, а возможности намного более расширенными. А главное, люди больше не хотели слушать радио, у них не было времени на это, в то время как созданные собой плейлисты увлекали куда сильнее. Все это привело к тому, что компании пришлось уйти с рынка других стран, включая Австралию, где ранее она была довольно популярной. Сегодня Pandora работает только в США, но не отчаивайтесь, вы можете просто поменять свой IP через VPN, и тоже получить возможность слушать там музыку, если сделаете Соединенные Штаты вашим регионом. Особенно полезно это для тех, кто любит радио, например, для автомобилистов. Если подключить его в автомобиле совместно с VPN, то можно будет наслаждаться персонализированным радио.

Что случилось с безопасностью у Pandora Radio?

Пользователи, у которых есть аккаунт в Pandora, получили сообщение от администрации компании. Речь шла о нарушении безопасности. Как говорилось в письме, профили пользователей в Pandora не были взломаны, однако появилась информация, что определённые слушатели оказались под угрозой, так как их паролями возможно завладели злоумышленники, хоть и без взлома. Pandora не стала уточнять в письме, как именно это произошло, однако было очевидно, что проблема возникла именно у тех, кто использует один и тот же пароль для Pandora и других сайтов и сервисов. Вероятнее всего, один из таких сайтов был подвергнут хакерской атаке, по итогам чего все аккаунты, включая Pandora, где пароль такой же, оказались под угрозой. Поэтому администрация сервиса решила перестраховаться и попросить пользователей все же сменить пароль.

Однако для полного устранения проблемы, конечно, рекомендуется заменить пароль и в Pandora, и на других сайтах, где был старый пароль. Главное, учесть, что новые пароли должны быть для каждого сайта уникальными. В таком случае, если когда-то вас взломают на одном сайте, остальные будут защищены. Придумать хороший пароль может показаться сложным, но на самом деле достаточно учесть просто некоторые факты, и этого достаточно для хорошего пароля. Можно использовать как набор несвязных фраз и цифр, так и специальные шифры, понятные только вам. Если вы предпочитаете записывать пароли, храните их в очень надежном месте.

Как обезопасить свой аккаунт на стриминговой платформе как Pandora?

Важно соблюдать несколько правил. Конечно, они не могут обеспечить 100% уверенность в безопасности, но все же снизят риск атаки.

  1. Поменяйте свои пароли на всех сайтах, если на некоторых из них пароли совпадают. Именно эта ситуация и стала проблемой для пользователей Pandora, так что вы можете себя застраховать.
  2. Если по какой-либо причине вам нужно подключиться к профилю через общественный Wi-Fi, делайте это, подключив VPN, так как это создаст дополнительное шифрование вашим данным и они не смогут быть украдены. К счастью, пользователи вне США пользуются этим в любом случае, так как иначе просто не могут включить радио.
  3. Не открывайте непонятные ссылки от незнакомых пользователей. Даже если вы видите сообщение на почте от Pandora, внимательно рассмотрите адрес почты, чтобы понять, не мошенники ли выдают себя за администрацию. Лишняя безопасность никогда не бывает лишней.
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