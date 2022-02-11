На что стоит обратить внимание при выборе велосипеда

Велосипед – отличное средство передвижения для людей, которые ведут активный образ жизни, заботятся об экологическом состоянии нашей планеты. При его выборе следует определиться с предназначением, ведь бывают велосипеды весьма различные как по виду, так и по своему назначению. Так что данный момент имеет большое значение. Обратитесь в магазин велосипедов и изучите ассортимент предлагаемой продукции.

Что сейчас предлагается

Различают следующие модели велотранспорта:

Городские велосипеды. Они предназначены для передвижения по благоустроенным велосипедным дорожкам. Отличаются комфортом, прочностью, практичной конструкцией. Регулируемый руль создает благоприятные условия для прямой посадки велосипедиста. Есть возможность следить за ситуацией на дороге.

Велосипеды шоссейные – скоростные, динамичные. Они с облегченными комплектующими и легкими покрышками.

Маунбайки или горные велосипеды. Данные модели предназначены для перемещения по пересеченной местности. Они отлично приспособлены для преодоления подъемов и спусков.

Хардтейлы с жесткой рамой, амортизированной передней вилкой. Это достаточно дорогие модели, которые часто бывают двухподвесными, с покрышками определенного рисунка протектора, сильными тормозами.

Гибридные модели велосипедов совмещают в себе одновременно и горную, и городскую модель.

Велосипеды-внедорожники или фэтбайки. Это модели с широкими покрышками. На них можно передвигаться даже по снегу, ну и по болотистой, песчаной местности без труда.

Рекомендации при выборе

Выбирая велосипед для покупки, следует обращать внимание на различные критерии, внимательно относиться к характеристикам транспорта. Учитывать необходимо все: от покрытия, по которому предстоит передвигаться чаще всего, до цвета вашего будущего велосипеда. Обратите внимание на конструкцию модели, качество, размер покрышек, наличие тормозов, их мощность. Обязательно нужно соизмерять велосипед с ростом будущего владельца, рассматривать возможность регулировать высоту сидения и руля под свой рост.

Рама – основа конструкции велосипеда. Они могут быть алюминиевые, карбоновые, стальные. Если говорите о тормозе, то различают дисковые гидравлические, дисковые механические, ножной тормоз, ободный тормоз. Если вас интересуют велосипеды Trek, сейчас вы их можете купить на довольно выгодных условиях.

Значение имеет производитель велосипеда. Целесообразно выбирать модели от известных и проверенных производителей, внимательно изучив характеристики и отзывы о понравившейся модели. При выборе велосипеда имеет смысл пообщаться с консультантами магазинов. Они обязательно помогут с выбором, подскажут преимущества той или другой модели, выберут транспорт с учетом интересующих вас параметров.