Войти
Путин прокомментировал свои слова об Украине и «красавице»
соседи
Путин прокомментировал свои слова об Украине и «красавице»
Зеленский поручил ускорить открытие в Украине представительств Google и Meta
инициатива
Зеленский поручил ускорить открытие в Украине представительств Google и Meta

Читай
бесплатно!
Разделы

Промо

RSS

На что стоит обратить внимание при выборе велосипеда

0
На что стоит обратить внимание при выборе велосипеда

Велосипед – отличное средство передвижения для людей, которые ведут активный образ жизни, заботятся об экологическом состоянии нашей планеты. При его выборе следует определиться с предназначением, ведь бывают велосипеды весьма различные как по виду, так и по своему назначению. Так что данный момент имеет большое значение. Обратитесь в магазин велосипедов и изучите ассортимент предлагаемой продукции.

Что сейчас предлагается

Различают следующие модели велотранспорта:

  • Городские велосипеды. Они предназначены для передвижения по благоустроенным велосипедным дорожкам. Отличаются комфортом, прочностью, практичной конструкцией. Регулируемый руль создает благоприятные условия для прямой посадки велосипедиста. Есть возможность следить за ситуацией на дороге.
  • Велосипеды шоссейные – скоростные, динамичные. Они с облегченными комплектующими и легкими покрышками.
  • Маунбайки или горные велосипеды. Данные модели предназначены для перемещения по пересеченной местности. Они отлично приспособлены для преодоления подъемов и спусков.
  • Хардтейлы с жесткой рамой, амортизированной передней вилкой. Это достаточно дорогие модели, которые часто бывают двухподвесными, с покрышками определенного рисунка протектора, сильными тормозами.
  • Гибридные модели велосипедов совмещают в себе одновременно и горную, и городскую модель.
  • Велосипеды-внедорожники или фэтбайки. Это модели с широкими покрышками. На них можно передвигаться даже по снегу, ну и по болотистой, песчаной местности без труда.

Рекомендации при выборе

Выбирая велосипед для покупки, следует обращать внимание на различные критерии, внимательно относиться к характеристикам транспорта. Учитывать необходимо все: от покрытия, по которому предстоит передвигаться чаще всего, до цвета вашего будущего велосипеда. Обратите внимание на конструкцию модели, качество, размер покрышек, наличие тормозов, их мощность. Обязательно нужно соизмерять велосипед с ростом будущего владельца, рассматривать возможность регулировать высоту сидения и руля под свой рост.

Рама – основа конструкции велосипеда. Они могут быть алюминиевые, карбоновые, стальные. Если говорите о тормозе, то различают дисковые гидравлические, дисковые механические, ножной тормоз, ободный тормоз. Если вас интересуют велосипеды Trek, сейчас вы их можете купить на довольно выгодных условиях.

Значение имеет производитель велосипеда. Целесообразно выбирать модели от известных и проверенных производителей, внимательно изучив характеристики и отзывы о понравившейся модели. При выборе велосипеда имеет смысл пообщаться с консультантами магазинов. Они обязательно помогут с выбором, подскажут преимущества той или другой модели, выберут транспорт с учетом интересующих вас параметров.

магазин велосипедов, велосипеды Trek
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 11 февраля 2022
Четверг, 10 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016