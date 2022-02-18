Заказать квартирный переезд в мувинговой компании онлайн

Смена места жительства неизменно сопровождается сборкой, упаковкой, транспортировкой вещей на специализированном транспорте. Если вы запланировали квартирный переезд, стоит воспользоваться услугами мувинговой компании для быстрого и успешного выполнения всех работ.
Бригады профессиональных грузчиков и водители организуют домашний переезд с учетом всех деталей, тонкостей транспортировки хрупких вещей, музыкальных инструментов, антикварной мебели и других нестандартных предметов. Комплекс услуг включает:
Цифровая и бытовая техника, пианино, рояли, антикварные комоды и шкафы — все это перевозится на новое жилье с гарантией безопасности. Специализированная мувинговая компания обеспечивает сохранность имущества при квартирном переезде, берет на себя полную ответственность за вещи клиента, проводит «прозрачный» расчет стоимости.
Для расчета стоимости на сайте мувинговой компании необходимо указать основные параметры. К ним относятся:
С учетом перечисленных параметров специалисты подберут транспорт, количество грузчиков и выполнят расчет стоимости комплекса услуг. Мувинговая компания Сантранс организует квартирный переезд по Киеву, располагая большим автомобильным парком. Выполняются работы любой сложности с низкими тарифными ставками, программой лояльности для постоянных клиентов. Заключается детальное соглашение, в котором прописываются все права и обязанности сторон.
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