Заказать квартирный переезд в мувинговой компании онлайн

Смена места жительства неизменно сопровождается сборкой, упаковкой, транспортировкой вещей на специализированном транспорте. Если вы запланировали квартирный переезд, стоит воспользоваться услугами мувинговой компании для быстрого и успешного выполнения всех работ.

Комплекс услуг для квартирного переезда

Бригады профессиональных грузчиков и водители организуют домашний переезд с учетом всех деталей, тонкостей транспортировки хрупких вещей, музыкальных инструментов, антикварной мебели и других нестандартных предметов. Комплекс услуг включает:

выезд специалистов и оценку объема работы;

подбор машины — оптимальный объем грузового отсека 10,2 кубометра;

подготовку коробок, скотча, прозрачной пленки и других упаковочных материалов;

упаковку личных вещей, посуды;

разборку и сборку мебели уже на другом месте жительства;

грамотную загрузку в транспортном средстве с применением специальных фиксирующих ремней при необходимости;

непосредственную перевозку;

разгрузку автомобиля по факту прибытия на новое место;

перенос вещей в квартиру, их распаковку;

расстановку мебели по клиентским пожеланиям.

Цифровая и бытовая техника, пианино, рояли, антикварные комоды и шкафы — все это перевозится на новое жилье с гарантией безопасности. Специализированная мувинговая компания обеспечивает сохранность имущества при квартирном переезде, берет на себя полную ответственность за вещи клиента, проводит «прозрачный» расчет стоимости.

От чего зависит цена переезда квартиры

Для расчета стоимости на сайте мувинговой компании необходимо указать основные параметры. К ним относятся:

маршрут, дата и время;

этаж, наличие пассажирского, грузового лифтов;

количество комнат в квартире;

число предметов мебели, вещей (укажите, потребуется ли разборка элементов меблировки и последующая сборка);

продолжительность пути до пункта назначения — нового места жительства.

С учетом перечисленных параметров специалисты подберут транспорт, количество грузчиков и выполнят расчет стоимости комплекса услуг. Мувинговая компания Сантранс организует квартирный переезд по Киеву, располагая большим автомобильным парком. Выполняются работы любой сложности с низкими тарифными ставками, программой лояльности для постоянных клиентов. Заключается детальное соглашение, в котором прописываются все права и обязанности сторон.