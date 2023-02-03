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Що таке альбумін та чому важливо відстежувати його показники

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Що таке альбумін та чому важливо відстежувати його показники

Альбумін — це білок, що виробляє печінка. Він складається з 585 амінокислот і становить від 40 до 60% білка у плазмі крові. Його показники дозволяють виявити захворювання печінки та нирок.

Призначення на аналізи виписує лікар, якщо підозрює дисфункцію цих органів. Безпосередньо дослідження на альбуміни крові можна пройти в медичній лабораторії «Ескулаб». Забір біоматеріалу проводиться в лабораторії або вдома у клієнта, до якого виїжджає медсестра.

Функції та значення альбуміну для організму

Альбумін як основний білковий компонент плазми крові виконує низку важливих функцій:

  • транспортну: з потоком крові переносить іони металів, жирні кислоти, вітаміни, холестерин, гормони, лікарські речовини;
  • резервну: містить велику кількість кислот, які вивільняє, якщо людина голодує або дотримується низькобілкової дієти, отже, компенсує дефіцит життєво необхідної енергії для організму;
  • регулюючу: підтримує онкотичний тиск, завдяки чому вода нормально надходить із крові в тканинні рідини, і навпаки; за достатнього рівня альбуміну рідина утримується в кров'яному руслі, що попереджає набряк тканин.

Залежно від процесів, що відбуваються в організмі, показники альбуміну можуть як підвищуватися, так і знижуватися. У цих випадках діагностують один з двох станів:

  • гіперальбумінемія — підвищений рівень білка, який не має суттєвого діагностичного значення; виняток: стани, викликані зневодненням;
  • гіпоальбумінемія — показники нижче за норму, що вказує на патологічні стани.

Основні причини гіпоальбумінемії:

  • дисфункція печінки або нестача білків у їжі, що призводить до порушення вироблення альбуміну;
  • посилений катаболізм білків під час пошкодження тканин та запалення;
  • підвищені втрати білка за патології нирок чи кишківника;
  • перерозподіл альбуміну у позасудинний простір.

При цьому виділяють стани, коли зниження білка пов'язано з фізіологічними причинами:

  • у маленьких дітей внаслідок незрілості печінкових клітин;
  • у жінок під час вагітності та лактації.

Аналіз на альбумін — доступний метод діагностики, який дозволяє встановити порушення у роботі печінки, нирок, а також виявити тяжкі травми та опіки, онкологічні захворювання, визначити причину набрякового синдрому та оцінити білковий баланс. 

Завдяки високій достовірності дослідження можна вчасно призначити ефективне лікування та стежити за перебігом хвороби, своєчасно коригуючи терапію.

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