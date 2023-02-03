Що таке альбумін та чому важливо відстежувати його показники

Альбумін — це білок, що виробляє печінка. Він складається з 585 амінокислот і становить від 40 до 60% білка у плазмі крові. Його показники дозволяють виявити захворювання печінки та нирок.
Призначення на аналізи виписує лікар, якщо підозрює дисфункцію цих органів. Безпосередньо дослідження на альбуміни крові можна пройти в медичній лабораторії «Ескулаб». Забір біоматеріалу проводиться в лабораторії або вдома у клієнта, до якого виїжджає медсестра.
Альбумін як основний білковий компонент плазми крові виконує низку важливих функцій:
Залежно від процесів, що відбуваються в організмі, показники альбуміну можуть як підвищуватися, так і знижуватися. У цих випадках діагностують один з двох станів:
Основні причини гіпоальбумінемії:
При цьому виділяють стани, коли зниження білка пов'язано з фізіологічними причинами:
Аналіз на альбумін — доступний метод діагностики, який дозволяє встановити порушення у роботі печінки, нирок, а також виявити тяжкі травми та опіки, онкологічні захворювання, визначити причину набрякового синдрому та оцінити білковий баланс.
Завдяки високій достовірності дослідження можна вчасно призначити ефективне лікування та стежити за перебігом хвороби, своєчасно коригуючи терапію.