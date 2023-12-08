Как зерно влияет на виски

Виски — крепкий спиртной напиток, который изготавливают из разных типов зерен. Основной компонент влияет на вкусо-ароматическую композицию, а также на цвет, процент алкоголя, потенциал к старению. Качественный хороший виски производят из:

ячменя;

ржи;

кукурузы;

пшеницы.

Звезда зернового затора — ячмень

Новичку лучше остановиться на классических односолодовых продуктах. Дистиллят исторически изготавливают в Шотландии и Ирландии, но в последнее время к этим странам присоединились производители из США, Канады, Японии, Австралии. Независимо от места производства, в зерновом заторе преобладает соложеный ячмень. Он содержит достаточно крахмала и сахара, которые способствуют брожению. Соложеный ячмень придает насыщенный поджаристый вкус со сладкими оттенками, тогда как зеленый — острую нотку.

Основа для бурбона — кукуруза

В составе кукурузного виски — минимум 51% соответствующих зерен. С кукурузой легко работать, поскольку для высвобождения крахмала ее достаточно постепенно разогревать при высоких температурах. Этот момент также удешевляет производство, поэтому злаковую культуру также активно используют при производстве виски Теннесси.

Поклонникам кукурузного виски нравится сладкий аромат ванили и кленового сиропа. Если бурбон выдерживают в дубовых бочках, нежный вкус сменяется интенсивными древесно-карамельными оттенками. Для выдержки используют преимущественно новую тару.

Этот сорт кардинально отличается от ячменного, особенно когда солод сушат в закрытых печах с торфом. У кукурузного виски нет интенсивного дымного шлейфа, который отталкивает любителей крепких спиртных напитков с легким вкусом.

Эпоха Ренессанса — рожь

Возрождение ржаного виски свидетельствует о том, что потребителям нравится сладковато-острый вкус, который развивается в спирте. Чем выше процент ржи в составе, тем насыщеннее букет. Зерно смешивают с ячменем и пшеницей, которые балансируют композицию. Новичку лучше остановиться на продукции с содержанием ржи в пределах 51–60%. Потребители, которые тяготеют к экспериментам, могут наслаждаться сухим и пряным 100% ржаным виски. Зачастую он происходит из северных регионов США.

Основа для создания крафтового виски — пшеница

По вкусу зерно напоминает цельнозерновой хлеб, обогащенный медом. Пшеница придает готовому дистилляту легкую и сливочную структуру. Во вкусе преобладает сладость, которая сменяется приятной мятной свежестью. Тонкий характер злаковой культуры делает ее идеальным вариантом для купажирования.

Какое зерно выбрать — решает конкретный производитель. Покупателю остается провести дегустацию разных позиций, чтобы определиться с фаворитами.