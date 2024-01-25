Розовый джин: что это и с чем его пить

В Великобритании, которая считается родиной джина, алкоголь не теряет актуальности. Множество предприятий работает над новыми рецептами, стараясь завоевать мировой рынок. Это привело к появлению мягкого розового джина, который идеально подходит для коктейлей.

Лучшие бренды розового джина

Сейчас розовый напиток находится на пике моды, его подают на вечеринках и элитных мероприятиях. Новая мода распространилась очень быстро, так что розовый джин можно заказать в любом интернет-магазине. Уже за шесть месяцев после появления первого экземпляра все значимые производители алкогольных напитков презентовали или анонсировали новый товар в линейке. Это практически мгновенное распространение по меркам консервативного рынка, но изысканный вкус и первая настоящая новинка в мире джина за многие столетия того стоят. Даже традиционный и консервативный Gordon’s, который гордится приверженностью старинным рецептам, не устоял. А до этого момента его продукция не менялась уже 200 лет. Каждый бренд привнес в рецепт что-то свое, поэтому стоит провести дегустацию и определить собственные вкусы. Для начала предлагают несколько вариантов, однозначно одобренных экспертами:

Bloom. Изысканный напиток с нотами роз и жасмина. Создан женщиной для женщин. Adelaide Hills. Австралийский джин со вкусом розовой жвачки, сделан из натуральных ингредиентов, три из которых растут только в Австралии. Malfy. Оригинальные ноты ревеня и розового грейпфрута, также есть версии с лимоном и апельсином. J.J Whitley. Напиток фиолетового цвета в настоящем британском стиле. Hoxton. Гламурный джин с нотами бергамота, шиповника и маслом розы.

Остальные в основном предлагают фруктовые и ягодные букеты.

Как правильно пить розовый джин

Розовый джин отличается нежным вкусом и земляничными оттенками. Некоторые производители предлагают более богатый букеты, их можно подобрать на МАУДАУ. Бариста предлагают несколько интересных вариантов слабоалкогольных коктейлей, но лучше начать знакомство с употребления в чистом виде. Розовую разновидность готовят в традиционной рецептуре, поэтому явственно «слышны» можжевеловые нотки. Но здесь они гораздо нежнее и мягче, поскольку на первый план выходят оттенки цитрусовых и земляничное послевкусие. Можжевельник скорее играет роль фона. Такое решение вызвало энтузиазм у многих людей, которые раньше избегали джина из-за резкого вкуса. Новый букет признан более интересным и завоевал любовь любителей по всему миру. Его употребляют в чистом виде и в составе слабоалкогольных коктейлей. Бариста предлагают ряд вкусных дополнений:

сахарный сироп; газированная вода или содовая; свежевыжатые цитрусовые соки; сладкие фруктовые ликеры.

Можно просто разбавить напиток холодной водой или кубиком льда. Часто делают многокомпонентные коктейли, но некоторые рецепты засекречены. Знатоки предпочитают пить розовый джин неразбавленным, оценивая его индивидуальность.