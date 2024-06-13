Где лучшая лазерная эпиляция на Нивках в Киеве

Лазерную эпиляцию признано самым совершенным способом, сделать кожу гладкой и шелковистой. Такой метод выбирают современные женщины за её удобность, безболезненность и сохранность результата на долгое время. В Киеве существует множество мест, где проводят данную процедуру. Но если нужна лучшая лазерная эпиляция в р-не Нивки, тогда рекомендуем салон ЭпиЛазер (https://epilaser.com.ua/), который находится в 2-х минутах ходьбы от станции метро. Давайте рассмотрим детально, в чем их преимущества и почему к ним приезжают из других уголков столицы.

О месторасположении

Нивки это спокойный и живописный район в столице Украины. Основную часть микрорайона составляет частный сектор, а оставшуюся – невысокие хрущевки. В последнее время появились новостройки, это жилой комплекс “Нивки-Парк” на Берестейском проспекте (Победы в прошлом), ЖК “Файна Таун” на пересечений улиц Салютной и Данила Щербаковского, ЖК “Варшавський” на пр. Правды. На территории района много зелени, прудов, что создает уютную атмосферу. Это отличный выбор не только для лазерной эпиляции в Киеве, но и пеших прогулок. Здесь расположен малолюдный парк, куда часто приходят люди в поисках покоя и тишины.

На улице Щербаковского есть ТЦ “МегаМаркет” с собственным кинотеатром “Баттерфляй”. Неподалеку расположены заброшенные фонтаны, поросший виноградом Зеленый театр. Метро “Нивки” находится между станциями “Берестейская” и “Святошин”. Добраться до неё не составит труда.

Использование инновационной аппаратуры

Для эпиляции в EpiLaser применяют самые современные гибридные аппараты ELOS. Их особенностью является объединение двух видов энергии в одну. Первая энергия (радиоволновой ток RF) оказывает легкое нагревающее действие на волосяной корень, а вторая (широкополосный свет IPL) окончательно перегревает и разрушает его. Это позволяет при относительно малой мощности прибора бережно и эффективно удалять любые волоски, даже светлые. За комфорт лазерного удаления волос отвечает интегрированная в рукоятку аппарата система охлаждения. А увеличенное контактное пятно манипулы позволяет ускорить сеанс в 2 раза.

Лазерная эпиляция ЭЛОС пользуется большим спросом, поскольку имеет ряд достоинств:

подходит для любых волос и кожи;

уменьшенное число ограничений;

высокая безопасность и эффективность;

абсолютная безболезненность;

быстрота проведения эпиляции.

Даже после одного посещения салона ЭпиЛазер, клиенты замечают великолепные результаты в виде выпадения до 30% волосистости. Но для получения абсолютной кожной гладкости требуется пройти курс из 7-12 сеансов, с интервалами 3-8 недель. Все зависит от индивидуальных особенностей клиента.

Преимущества обращения в ЭпиЛазер

Это отличный салон место чтоб сделать лазерную эпиляцию на Нивках в Киеве. Из плюсов можно выделить:

новейшее оборудование;

многолетний опыт;

квалифицированные врачи-косметологи;

бесплатная консультация;

доступные цены;

всегда есть скидки и бонусы;

доброжелательное отношение;

приятная атмосфера;

полная стерильность;

удобное расположение возле станции метрополитена Нивки.

Все это гарантирует приятное времяпровождение, исключительную безопасность и невероятную результативность. Многочисленные положительные отзывы посетителей наглядное этому подтверждение. Для записи на консультации или эпиляцию на Нивках достаточно позвонить по номеру телефона +38 (067) 150-88-88 или обратится через онлайн-мессенджеры - Telegram, Viber, WhatsApp. Операторы колл-центра предоставят информацию касательно противопоказаний, подготовки к процедуре, стоимости и скидкам.