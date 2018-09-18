Кто формирует общенациональную повестку дня

Украинский институт анализа и менеджмента политики [УИАМП] обнародовал очередной рейтинг медиапопулярности украинских политиков за август 2018 года. Рейтинг был составлен по результатам анализа более 1,4 млн. сообщений за август 2018 года в аналитической системе «Медиатека», учитывающей публикации новостных агентств, интернет- и печатных СМИ, телевидения и сообщений в Facebook. Согласно резюме УИАМП «наиболее прогрессирующими политиками августа стали Леонид Кучма, Лилия Гриневич и Виктор Медведчук».

Рейтинг упоминаний в информационном поле того или иного политика либо общественного деятеля это, прежде всего, «количественное» отображение общенациональной повестки дня и «веса» той или иной проблематики в этой повестке. Разумеется, в украинском информационном поле объем «разгоняемой» [теми или иными способами] информации весьма велик, но, согласитесь, при количестве анализируемых сообщений в 1.4 млн., решающую роль играет общественный интерес к тезисам, продвигаемым политиками и общественными деятелями.

Еще одно важное замечание: общенациональная повестка дня, как и ее отображение в информационном пространстве — достаточно стабильна, чтобы не сказать — консервативна [конечно же, при отсутствии каких либо политических/экономических/природных катаклизмов/аномалий... тьфу-тьфу-тьфу]. А, значит, объектом анализа является не только место того или иного персонажа в медиа-рейтинге, но и изменение этой позиции.

Понятно, что нет смысла анализировать 1 место Президента Петра Порошенко и 2-е премьер-министра Владимира Гройсмана — эти люди, собственно говоря, и задают государственную повестку дня Украины, генерируя то, что вполне укладывается в емкое слово «официоз». Кроме того, Президент является не только государственным, но и политическим лидером и, невзирая на невысокий рейтинг, его предвыборные тезисы являются камертоном для остальных кандидатов.

В этом плане весьма характерно отсутствие в ТОП-25 Андрея Парубия: когда парламент на каникулах, главе ВР сложно привлечь к себе внимание «медийщиков», хотя количество заявлений со стороны спикера ВР и иных информационных поводов было вполне достаточно.

Столь же предсказуем «прыжок» в ТОП-25 министра образования Лилии Гриневич [с 29 на 18 место]. Накануне 1 сентября все традиционные проблемы начала учебного года, помноженные на многочисленные коллизии реформы образования, с неизбежностью сделали г-жу Гриневич публичным «ответчиком» на многочисленные вопросы и жалобы, как родителей, так и учителей...

Небольшая «прибавка» медиапопулярности мэра Киева Виталия Кличко [с 8-го на 6-е место] также связана с приближением осени, но, в первую очередь — с проблемой горячей воды и долгами «Киевэнерго» перед «Нафтогазом», а также — с подготовкой к отопительному сезону.

Аналогичен всплеск интереса в информационном пространстве к Надежде Савченко [скачок с 9-го на 4-е место] — ввиду продолжения судебного процесса и яркими заявлениями «заговорщицы».

«Промежуточная» ситуация у многократного «экс» Михаила Саакашвили — он повысил свой медиа-рейтинг [c 29-го на 25-е место] в контексте 10-й годовщины «войны 08.08.08» и в канун первой годовщины «прорыва» украинской границы.

Выход в ТОП-25 Леонида Кучмы [скачок с 40-го на 20-е место] связан, прежде всего, с 80-летним юбилеем второго Президента Украины; это событие потянуло за собой целый «ворох» воспоминаний, исторических сравнений и личностных аналогий. Сам юбиляр не только выпустил книгу «Я с тобой, Украина!», но и стал активным комментатором политической ситуации в стране.

На стабильном уровне в августе продолжали привлекать к себе внимание одиозными решениями и популистским заявлениями «мистер Гиперлуп» и «доктор Смерть» — министры инфраструктуры и здравоохранения [5 и 10 места, соответственно].

Впрочем, очень многие должностные лица занимают в медиа-рейтинге места, вполне адекватные своей должности: генеральный прокурор Юрий Луценко [3], министр внутренних дел Арсен Аваков [8], секретарь СНБО Александр Турчинов [11], министр иностранных дел Павел Климкин [14], министр обороны Степан Полторак [15]. То же, только в смысле адекватности политическому «весу», можно сказать о целом ряде политиков «первого ряда» — Юлии Тимошенко [7], Олеге Ляшко [13], Вадиме Рабиновиче [17], Анатолии Гриценко [21], Юрии Бойко [22].

Что же касается третьего «номинанта» УИАМП за август, то 9 место представителя Украины в гуманитарной группе Минской Трехсторонней контактной группы Виктора Медведчука нужно рассматривать как с точки зрения «прибавки» в рейтинге [+ 16 мест], так и с точки зрения вышеупомянутых «соседей» по медиапопулярности.

Публичная поддержка г-ном Медведчуком партийного проекта «За Жизнь!», воспринятое «политической тусовкой» как очевидный набор им политической высоты, породила целый ряд тем для обсуждения, начиная от вариантов объединения партий, представляющих Юго-Восток, заканчивая вербализацией многочисленных фобий представителей «патриотического» лагеря.

Если же вернуться к изначально предложенной автором интерпретации медиарейтингов, как значимости тех или иных пунктов общенациональной повестки дня, то главными медиаперсонами, оппонирующую «официозу», являются Юлия Тимошенко — из лагеря постмайданных политических сил и Виктор Медведчук — со стороны Юго-Востока.