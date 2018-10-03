Социология – в пользу «единого кандидата от Юго-Востока»

В конце сентября целый ряд ведущих социологических компаний выдали «на-гора» очередные исследования. И, в рамках заявленной тематики материала, автор обращает внимание читателей на рейтинги политиков/политических сил, ассоциирующихся с Юго-Востоком.

В качестве «базовых» показателей мы возьмем результаты последнего из обнародованных исследований, проведенного 8-23 сентября Киевским Международным Институтом социологии [КМИС]. Результаты приведены в % от тех, кто определился, в скобках — первые-вторые места президентского и партийного рейтинга, соответственно.

Юрий БОЙКО / Вадим РАБИНОВИЧ — 8.1 / 7.5

[1. Юлия ТИМОШЕНКО — 19.3; 2. Петр ПОРОШЕНКО — 11.9]

Оппозиционный Блок / «За Жизнь!» — 10.1 / 9.3

[1. ВО «Батьківщина» — 19.6; 2. Блок Петра Порошенко — 11.2]

Первые простейшие соображения: два оппозиционных кандидата / две оппозиционные партии от Юго-Востока четко «половинят» рейтинг [это демонстрируют и все другие социологические исследования последнего времени], суммарно эти кандидаты/партии занимают четкое второе место с небольшим отрывом от первого, и значительно опережая третье.

Здесь, разумеется, требуются некоторые разъяснения. Первое, — под «единым кандидатом» автор абсолютно не имеет в виду обязательно одного из двух упомянутых выше «рейтинговых» политиков, выносимых социологами в рейтинги.

Второе, и самое главное — действительно ли суммируются голоса сторонников ОБ и «ЗаЖ»? Прямой ответ на этот вопрос можно дать только по результатам анализа дополнительных социологических данных, которыми мы, в данном случае, не располагаем.

Однако имеются вполне веские косвенные признаки высокой степени однородности электората, распределенного на сегодня между двумя главными партиями Юго-Востока.

Так, согласно последнему социологическому исследованию группы «Рейтинг», именно сторонники Юрия Бойко и Вадима Рабиновича наиболее негативно оценивают направление движения Украины — 90% электората первого и 87% — второго дали ответ: «в целом дела в Украине идут в неправильном направлении» [результат по всей выборке — 73%]. Обе группы избирателей в наибольшей степени подозревают власть в готовности фальсифицировать результаты президентских выборов — 68% и 71%, соответственно [«среднеукраинский» результат — 61%].

Согласно исследованию, проведенному Фондом «Демократические инициативы» и Центром им. Разумкова, у Юрия Бойко и Вадима Рабиновича наивысшая [по сравнению с электоратом других кандидатов] мотивация сторонников по такому критерию как «обеспечение мира на Донбассе».

При этом 45% сторонников Юрия Бойко и 49% сторонников Вадима Рабиновича заявили, что их «выбор окончательный», и они его не изменят. Сопоставимое «ядро» только у Юлии Тимошенко [46%]; например, у Петра Порошенко они составляет 36%, а у Владимира Зеленского — всего 16%.

Важным фактором электорального успеха традиционно считается совпадение тематики, поднимаемой политическим лидером, и проблематики, волнующей электорат.

В рамках упомянутого выше исследования группы «Рейтинг», среди 4-х ответов, набравших более трети сторонников [можно было давать до 3-х ответов] — «прекращение военных действий на Востоке» [66%], «повышение социальных стандартов» [34%] и «возрождение промышленности» [33%]; все они являются ключевыми для оппозиционных кандидатов / оппозиционных партий Юго-Востока [четвертый ответ — «усиление борьбы с коррупцией» [49%] является «общим местом» для всех кандидатов / партий, кроме, разве что Петра Порошенко / БПП].

При этом конкретной «фишкой» политиков / партий Юго-Востока является пункт «возрождение промышленности», намного более востребованный на Юге [42%] и Востоке [45%], нежели «в среднем по стране.

В наиболее лаконичной форме платформу для объединения политиков / партий Юго-Востока описал Виктор Медведчук, в конце июля присоединившийся к партии «За життя»: «Нашему избирателю нужен именно результат — прекращение падения уровня жизни, создание новых рабочих мест, восстановление мира на Донбассе, нормализация отношений со странами СНГ, и в первую очередь с Россией».

Очевидно, что прекрасным фоном для такой обобщенной политической программы Юго-Востока является «повестка дня», продвигаемая Президентом, тематика которой носит явно маргинальный характер. Так, явными «аутсайдерами» — с точки зрения общественного мнения! — являются проблемы: «укрепление обороноспособности страны» [9%], «повышение международного имиджа Украины» [6%], «защита украинского языка и культуры» [4%], на которых будет в значительной степени базироваться кампания Петра Порошенко.

Что же касается отношения украинцев к чисто предвыборной президентской инициативе закрепления в Конституции намерения вступить в НАТО, то, согласно совместному исследованию Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Института анализа и прогнозирования [сентябрь с.г.], только 25% украинцев ее «полностью поддерживают», еще 20% — «скорее поддерживают». В то же время, 28% — «полностью не поддерживают», еще 17% — скорее не поддерживают. Итого, паритет — 45/45. Оплотом анти-НАТОвских настроений вполне ожидаемо являются Юг [69%], Восток [61%] и Донбасс [66%], выделенный в данном исследовании в отдельный регион.

Здесь хочется высказать еще одно соображение в отношении единого кандидата / единой партии Юго-Востока. Это — высокая вероятность «кумулятивного эффекта», когда в результате объединения «суммарный» рейтинг превысит сумму нынешних рейтингов политиков / партий.

Косвенными свидетельствами высокой вероятности «кумулятивности» являются аномально высокие на Юге и Востоке результаты «виртуального» Владимира Зеленского [77% сторонников которого в той или иной степени не уверены в своем окончательном выборе] и ответа «другой политик» [1% — на Западе, 2% — в Центре, 8% — на Юге, 6% — на Востоке].

Анализ социологии показывает, почему выдвижение единого кандидата, как предлагает Медведчук — это оптимальный вариант. Единый кандидат от оппозиции позволит, с одной стороны, объединить все партии и общественные организации, действующих в интересах жителей Юго-Востока и всего русскоязычного населения в разных регионах Украины, а с другой — аккумулировать голоса всех политических проектов и движений, начиная с «За життя» и «Оппоблока».

При этом кумулятивный эффект объединительных процессов политических сил Юго-Востока на фоне массового выезда из страны жителей Западной Украины может дать неожиданный результат уже в вполне обозримом будущем.