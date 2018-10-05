Об историческом выборе элит и народов

Если выйти за пределы подхода «Вы же понимаете, что с таким народом и такими элитами ничего не получится, поэтому надо ехать...», то, вероятно, должны быть какие-то научные объяснения — почему даже в дремучее Средневековье бароны пришли к Иоанну Безземельному и ткнули ему в нос Хартию вольностей, мол, давай, подписывай! Почему они нашли в себе силы, а скажем князья Ивана III не нашли?

Гюстав Лебон видел объяснение в расе. На уровне интуитивном с ним можно и согласиться. Но в нынешнем мире этот подход не моден. Сейчас в фаворе Д.Норт, Н.Фергюссон, Д.Аджемоглу и т.п. Однако, они не отвечают на главный вопрос — ПОЧЕМУ одни народы выбирают католицизм, а не православие, потом протестантство, а потом промышленную революцию. Почему другие народы, в Азии (Япония, Юж.Корея, Китай, Вьетнам) потом начинают копировать ее (промышленную революцию). И почему только у нас все стоят вечно на коленях, и если тиран (Петр I, Ленин, Сталин) сверху не придаст правильное направление, то народ сам ничего делать не будет. И это правильное направление нашему народу можно придать только максимально жесткими методами.

Конечно, случайность процесса тоже надо учитывать. Например, если бы Ричард Львиное Серце не погиб, то он, вероятно, не подписал бы Хартию вольностей. А Иоанн Безземельный подписал. Если историки не напутали, получается, что изменения носят в немалой степени случайный характер, накапливаясь в веках? Но не только же случайностью объясняется! Слишком часты у них случайности именно такого качества, а не иного. И слишком часты случайности у нас иного качества. При том, что этнически тогда и в Англии, и в Киевской Руси среди элит были представители германской крови (в Англии норманны, в Киевской Руси тоже норманны-варяги).

И снова же есть вопросы — германские народы англы и саксы в Британии создали либеральный капитализм, а германцы-саксы (в числе других германцев) привели в Германии к власти Бисмарка и Гитлера. Вот почему одни северные германцы-англичане политически свободный народ, а собственно немцы Германии получили политические свободы только от рук англо-саксов во второй половине XX века. Расовая теория этого феномена не объясняет. Почему англы и саксы справились со своими кельтами, а вест-готы в Испании со своими кельт-иберами нет, и не смогли построить ничего похожего на то технологическое общество, которое победило в Британии? При том, что Испания в V-XVI веках тогда была значительно более развитая страна, чем Британия, во всех смыслах.

Предположим, что важную роль играют сдвиги в институциях, в мышлении, которые накапливаются веками. Да, мышление средневековых феодалов Западной Европы было основано на остатках римского и зачатках канонического права. И феодализм в известной мере был системой двусторонних отношений «сеньор-вассал» — вассал мог прийти и просить/требовать соблюдения своих прав. Авторитаризм, который был на территории проживания восточных славян, такого не практиковал. Но то, что вассал мог попросить/потребовать не означало, что сеньор удовлетворял эту просьбу/требование.

Таки не объясняют Д.Норт, Н.Фергюссон и Д.Аджемоглу, не дают ответ на вопрос, о котором я написал выше. Их книги показательны, но их гипотезы — не более, чем гипотезы. Нет причин признавать их закономерностями — гипотеза, которая была продемонстрирована при помощи верификации может считаться показанной, но не доказанной, иллюстрация — не закономерность (не говоря о законе). И чтобы создавались институты надо было, чтобы тогда, в прошлом народ, таки позволил тем элитам их создать — чтобы институты были сейчас у них. Неужели прав Лебон и все-таки раса играет ключевую роль? Не знаю, не знаю. Сугубо по-научному мне не очень нравится такой ответ.

Как бы то ни было, есть некие роковые поступки, которые необратимы. Ведь могли когда-то бароны не пойти к Иоанну Безземельному, в 1215 г., на подписание Великой Хартии Вольностей? Могли. Но они пошли. Потому, после этого в XVII веке и получили Habeas Corpus Act и т.д. и т. п. Что и создало нацию англосаксов, такой какой мы ее знаем — вольной и креативной. Мы же на развилках истории или ничего не делаем, или постоянно выбираем исключительно недостойных... И сейчас мы в очередной раз воспроизводим нашу онтологическую матрицу. Причем делаем это с садо-мазохистским удовольствием.