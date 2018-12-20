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«Становится все хуже и хуже»: что Путин говорил про Украину на пресс-конференции

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«Становится все хуже и хуже»: что Путин говорил про Украину на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин провел итоговую пресс-конференцию для российских и иностранных представителей СМИ. На ней лидер РФ подробно изложил свою позицию по актуальным проблемам внешней и внутренней политики России, а также по международным вопросам. Традиционно для последних лет, многие темы касались ситуации в Украине и отношений между двумя государствами.

Про «братский народ»

В частности, президент РФ заявил, что в России упростят процедуру получения гражданства для украинцев, поскольку в самой Украине «не лучше, чем на Донбассе в целом» и этим рассчитывает помочь «близкому народу». Путин уточнил, что это связано не только с событиями на Донбассе, но и в Украине в целом.

Президент РФ повторил фразы о русофобии, расколе и растаскивании российского и украинского народов, якобы по заказу извне, добавив, что украинским властям платят за это.

«Здесь сегодня говорили, что на Донбассе низкий уровень жизни. А в Украине лучше что ли? Там примерно такой же, как и на Донбассе в целом, все хуже и хуже становится. Все, в условиях войны, военных действий, напряжения прощается, а вне страны — за это платят», — заявил Путин.

Как пример он назвал очередной транш Международного валютного фонда, добавив, что этих денег едва хватит на выплату пенсий.

«Там в целом неблагоприятная обстановка, я считаю. И в экономике, и в социалке. С точки зрения внутриполитических процессов. А народы наши близкие, связаны историческими корнями и мы будем делать все, чтобы поддержать такое состояние дел», — сказал президент РФ.

Он добавил, что в начале следующего года будут внесены соответствующие изменения в закон о гражданстве.

Напомним, ранее Госдума России наделила президента правом определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые вправе подать заявление на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке. Как ожидается, новый закон поможет решить вопросы получения российского гражданства в первую очередь беженцами из Украины.

О рейтингах украинских политиков

Президент России Владимир Путин также считает, что рейтинг президента Украины Петра Порошенко вырос после инцидента в Керченском проливе. На итоговой пресс-конференции он в очередной раз назвал события 25 ноября провокацией.

«Зачем нужно нашим украинским партнерам вот такое развитие событий? Понятно, там выборы — им нужно обострять (ситуацию), чтобы поднять рейтинг одного из претендентом на пост президента, я имею в виду действующего президента», — заявил он.

«Но это плохо, это, в конечном итоге, во вред интересам своего народа и государства Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор», — добавил Путин.

Он сам переспросил: «Удалась провокация или не удалась?».

«С точки зрения рейтинга — может быть, потому что рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос немного: он с пятой позиции переместился на вторую-третью — там колебания происходят в районе 12%», — сказал российский президент.

«Юлия Владимировна — да, Владимировна она, по-моему? — у нее больше, 20% с лишним уже. А все остальные — Зелинский, по-моему (Зеленский — Ред.), Бойко, Порошенко — у них в районе 12%», — продолжил он.

«В этом он (подразумевается Порошенко — Ред.) свою задачу выполнил — за счет интересов страны, я считаю. Но это плохой способ поднятий рейтинга», — подчеркнул Путин.

О захваченных моряках и отношениях с Украиной

Путин также рассказал, что говорил с Виктором Медведчуком об освобождении моряков. По словам российского президента, Медведчук летал в Россию, чтобы договорится об освобождение 24 украинских моряков.

«Относительно обмена, мы этим занимались. Вот господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, постоянно этим занимается и недавно совсем приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождение украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море, но я уже сказал, этот вопрос можно будет решать только после завершения уголовного дела», — сказал он.

Также Путин рассказал, что оказывает гуманитарную и другую помощь Донбассу, чтобы людей там «окончательно не раздавили», и, по его словам, он и дальше будет помогать.

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По словам Путина, в вопросе урегулирования отношений между странами, дело не в персоналиях, а в отношение к людям.

«Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот между Украиной и Россией, несмотря на все усилия киевских властей, растет, в том числе вырос на нынешний год», — сказал Путин.

Он назвал этот факт «естественными связями», а текущую украинскую власть «русофобами, которые не понимают интерес своего народа».

Владимир Путин, отношения с Россией
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