Три оппозиции, один коммивояжер

Для тех, кто следит за событиями в украинской политике на оппозиционном фланге, многое сейчас непонятно. Действительно, о своих инициативах по защите интересов жителей граждан, не принявших необандеровскую идеологию, заявили уже несколько проектов. Причем все они отпочковались от парламентской партии «Оппозиционный блок».

Казалось бы, зачем?

Если оппозиционеры пойдут единой командой, их шансы на победу очень высоки. Тогда сбудется страшный сон людей, которые за пять лет показали настолько дивные способности управлять государством, что у президента Порошенко, какой бы АрМоВир он ни делал, рейтинг не может подняться даже к отметке 10%.

Но вместо одной колонны идет сразу четыре. И каждая рассказывает о стремлении установить мир, организовать восстановление экономики, защитить права русскоязычных в Украине, наказать нынешнюю зарвавшуюся власть?

Первая — остатки «Оппозиционного блока», которые объединились вокруг Рината Ахметова. На днях они избрали главой политсовета Бориса Колесникова, а кандидатом в президенты выдвинули Александра Вилкула. Сразу и не вспомнишь, какими инициативами бывший вице-премьер запомнился за последнее время. Но по-украински в парламенте стал говорить и проводит энергичную кампанию. По социологии он пока самый слабый из всех, кто объявил об участии в выборах – ему дают менее 2%.

Вторая — партия «НАШИ», принципиальные активисты, объединившиеся вокруг Евгения Мураева. Он пока единственный, что вышел из фракции «Оппоблока», не согласившись с подтанцовками для власти в том самом 2016-м. Потом ему пришлось покинуть и ряды партии «За життя», где тоже наметилось тесное сотрудничество с Банковой. Мураеву и Ко приходится тяжело: эфиры закрыты ввиду внутренней конкуренции, связанный с ним телеканал «НАШ» то и дело блокируют политические титушки, региональные штаб-квартиры громят молодчики из С14, а сам он заявляет о давлении со стороны СБУ. Тем не менее, рейтинги растут: последняя социология «Социального мониторинга» показывает, что за него готовы голосовать 6,2% среди тех, кто определился.

Третья — партия «Наш край». Одна из первых попыток разбавить монополию бывшей Партии регионов на юго-востоке. Благодаря участию в ее деятельности харьковского мэра Геннадия Кернеса и бизнесмена Александра Фельдмана структура получил электоральное ядро на Харьковщине. Ещё один член политсовета Антон Киссе тянет партию на Одесщине, Юрий Гранатуров — на Николаевщине. Координатором по международным связям является экс-регионал Владимир Макеенко, номинальный собственник телеканала «Прямой», чья риторика не оставляет сомнений в любви к Порошенко. Что же до выборов, то есть все признаки того, что на президентскую кампанию пойдёт Сергей Шахов, шумный политик с Луганщины. Его социология пока не видит.

Четвёртая, недавно оформившаяся колонна, «Оппозиционная платформа – За життя». Иными словами, группа Фирташа-Лёвочкина-Медведчука. Медведчук в этом раскладе имеет особый статус. Он — единственный, кому сегодня позволено летать прямым рейсом Киев–Москва. Официальный представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, ведет некие переговоры об освобождении пленных и заложников. Но при этом Порошенко на последней пресс-конференции заявляет, что Медведчук представляет интересы РФ.

Однако кум Путина получил контроль над двумя популярными информационными ТВ-каналами — 112 и NewsOne, которые оформлены на соратника Медведчука Романа Козака, теперь трансляции даже второсортных речей Порошенко подаются в полном объёме, словно это «5 канал» или тот же «Прямой»

Кроме того, Медведчуку сходит с рук невозможное: вести бизнес одновременно в Украине, в России и Крыму. История о великом газовом магнате Оксане Марченко (супруга Медведчука), чьи компании («Аснор», «Гелийкоминвест», «Укрснаб» преспокойно работают на оккупированном полуострове) находится в открытых источниках, но никого не беспокоят.

Восемь найденных журналистами-расследователями компаний Медведчука в прошлом году заплатили в российский бюджет свыше 40 млн гривен. Напомним, что в России 30% казны идет на армию, безопасность и правоохранительную деятельность. Ту самую машину, с которой призывает всех украинцев бороться, даже ценой собственной жизни, Пётр Порошенко.

По общему раскладу именно для этой группы второй срок Петра Алексеевича идеален.

Во-первых, потому что идёт война, на которой греют руки все стороны.

Во-вторых, потому что между Киевом и Москвой нет диалога. Здесь нужен некий посредник, своеобразный коммивояжёр между элитами двух стран, которому в такой ситуации причитаются жирные комиссионные. Даже на пост президента эта колонна символично выдвинула Юрия Бойко, менеджера Фирташа, который все эти годы был прежде всего посредником в торговле газом.

Если цели первых трех групп еще можно обозначить как борьбу с властью, то явная и видимая цель «ОП-ЗЖ» — вывести Порошенко во втором туре на спарринг с Бойко. Это единственная пара, где у действующего президента есть шансы. А осенью оформить классическое двоевластие, где условный блок Порошенко и блок Медведчука делят власть пополам.

В своё время это понял Мураев, объявивший о выходе из проекта «За життя» и получивший за это «раскрутку» в эфире двух телеканалов Медведчука и в интернете как главный враг оппозиции.

Кстати, у тандема Порошенко-Медведчук давняя история. Что называется, с бородой. В 1998 году действующий президент был в одной партии с Медведчуком, братьями Суркисами, Шуфричем. Как пишет журналист Владимир Бойко, «нет ничего удивительного в том, что как только Порошенко принял президентскую присягу, Виктор Медведчук стал постоянным гостем в администрации президента. Учитель и ученик вместе разрабатывали «Мирный план Порошенко», вместе оголяли границу перед агрессором в июне 2014-го, вместе отказывались вводить специальный правовой режим на оккупированных территориях, вместе запрещали украинским войскам открывать огонь…»

В итоге информация проекта «Схемы» о регулярных визитах Медведчука в администрацию президента не является сенсацией, а просто вписывается в вышеизложенную логику.

Так что в украинском политическом спектре у Виктора Владимировича Медведчука и его политических соратников неправильный статус. Мы их привыкли называть оппозиционерами, тогда как совсем они не против действующей власти. Они коммивояжеры, которые просто зарабатывают. И очень не любят, когда кто-то мешает им это делать.