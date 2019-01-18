Три вопроса к Юлии Владимировне

Юлия Тимошенко как никогда близка к победе. Как никогда с 2009 года. Но, как и 10 лет назад, ей снова может не хватить совсем чуть-чуть для того, чтобы стать президентом. Тимошенко это понимает и, обжегшись на молоке, дует на воду. Ее нынешняя кампания разительно отличается от всех предыдущих. Сейчас она не ведущий, а ведомый. Тимошенко превратилась в тень Порошенко, повторяющую за ним тезисы про ЕС, НАТО и автокефальную церковь. Тимошенко больше не хочет брать власть, она хочет получить ее в наследство.

Раньше она лучше всех знала, что и как надо говорить избирателям. Теперь она знает, о чем стоит молчать. Это молчание в условиях, когда остальные громко говорят и делают ошибки, позволило ей сохранить и даже несколько нарастить рейтинг. Молчание отличная тактика, когда ты лидер гонки и все, что тебе нужно, — «досидеть» в этом статусе до дня голосования. Однако это не лучшая тактика, когда твой антирейтинг в разы превышает рейтинг.

Тимошенко сидит на берегу и ждет, пока мимо проплывет президентство. Но избирателя мало волнуют мечты Юлии Владимировны. Судя по тому, что, несмотря на все усилия, рейтинг Тимошенко застрял в районе 15%, избиратель не хочет за нее голосовать. Возможно, потому, что он до сих пор не получил ответ на три очень важных для него вопроса.

Можно ли верить Юлии Тимошенко?

Ровно 10 лет назад, 19 января 2009 года, после долгих ночных переговоров Тимошенко с тогдашним премьером РФ Владимиром Путиным была подписана знаменитая газовая сделка «Нафтогаза» и «Газпрома». Следствием тех контрактов стало неоднократное повышение цены на газ для Украины, приведшее к необходимости подписания неоднозначных «Харьковских соглашений» о базировании российского флота в Крыму, многолетней стагнации украинской экономики и, в конечном счете, к Майдану и войне.

Согласно подсчетам «Нафтогаза», из-за газовых контрактов 2009 года Украина потеряла 32 млрд. долларов. И если бы не благоприятное решение Стокгольмского арбитража, то могла потерять еще 94,7 млрд. Вся страна знает, кто подписывал те соглашения. Но страна так и не услышала от Юлии Владимировны ни внятных объяснений произошедшего, ни извинений.

Не услышала она извинений за попытку сговора с окружением Януковича и раздела власти «на двоих», за массу невыполненных обещаний, за политическую «всеядность» — огромное количество негодяев, которых именно она привела в публичную политику.

Юлия Владимировна улыбается со сцены, машет и делает вид, что ничего этого не было. Она продолжает продавать нам ту же Жанну Д’Арк в белых доспехах, что и 15 лет назад. Но избиратель уже прекрасно знает, что Тимошенко не Жанна Д’Арк, что она ошибается и врет точно так же, как и остальные политики. И избирателя откровенно бесит тот факт, что его держат за идиота.

Не случайно украинцы сейчас готовы поверить практически кому угодно (Владимир Зленеский не даст соврать), но они не готовы верить опытному и неглупому политику Юлии Тимошенко. Украинцы хотят гарантий, что Юлия Владимировна не обманет их снова. Они хотят от Тимошенко честного разговора, а получают только бигборды.

Кто финансирует Юлию Тимошенко?

Абсолютно понятно, кто стоит за всеми топ-кандидатами. Но за два с хвостиком месяца до выборов загадкой остается главный вопрос, — кто стоит за самым рейтинговым — за Юлией Тимошенко.

Стоимость президентской кампании примерно понятна. Точно так же понятно, что никакой «малый и средний бизнес» в своем уме не даст ни копейки денег ни одному из кандидатов, кроме как в обмен на гарантии мест в списках и должности. Гарантии, которые Тимошенко сейчас дать не может. Тогда кто и за что дает ей деньги?

Почему структуры Игоря Коломойского занимаются «мочиловом» конкурентов Юлии Владимировны? Какие у нее отношения с Виктором Медведчуком? Почему российские государственные СМИ иногда напоминают ее пресс-службу?

Так кто же все-таки делает ставку на Тимошенко и по какой причине? Как она будет расплачиваться со своими спонсорами и за чей счет?

Снова масса вопросов, которые остаются без ответа. Их наличие, в конечном итоге, вполне может привести к тому, что избиратель проголосует за знакомое и понятное зло, предпочтя ему знакомое, но непонятное.

Кого ведет во власть Юлия Тимошенко?

Подбор команды никогда не был сильной стороной Юлии Владимировны. По количеству мерзавцев и проходимцев, прошедших через БЮТ и «Батькивщину», эти структуры умудрились затмить даже далеко не идеальную в этом отношении Партию регионов. Возможно, сама Юлия Владимировна не делает из этого трагедии и давно с этим смирилась. Но избирателя весьма напрягает перспектива увидеть в креслах министров очередных проходимцев, набранных «с улицы».

Кто будет министрами при президенте Тимошенко? Кого она видит премьером? Кто будет проводить реформы и воплощать в жизнь ее пафосный «Новый курс»? Это не пустые вопросы, потому что пока складывается ощущение, что делать это просто некому. Те осколки БЮТ, которые остались с Тимошенко после нескольких разводов и расставаний, представляют собой жалкое зрелище. Эти люди оказались неспособны найти себе за 10 лет нормальную работу. Как они будут совершать подвиги, вытаскивая Украину из той ямы, в которой та находится?

Впрочем, не меньше чем Кужель или Власенко избирателя напрягает перспектива увидеть в креслах тех проходимцев, на которых он смотрит последние пять лет.

Сейчас в политикуме ходят упорные слухи о том, что Тимошенко станет «спасательной шлюпкой» для части нынешней элиты. Прежде всего, для «Народного фронта» и одного из его лидеров Арсена Авакова. Многими уже обсуждается как решенный вопрос обмен поддержки МВД и парамилитарных формирований националистов на выборах на кресло министра для Авакова в новом правительстве и места в списке «Батькивщины» для его соратников. Возможно, это просто слухи и, возможно, никаких договоренностей нет ни с ним, ни с Турчиновым, ни с другими. Поэтому очень хотелось бы услышать от Тимошенко хотя бы словесные уверения в том, что нынешние обанкротившиеся чиновники не переедут в новую власть, что «порохоботы» в одну ночь не переквалифицируютя в «юлеботов». Но этих заверений, как и ответов на остальные вопросы, тоже нет.

Что избиратель видит, когда смотрит на Юлию Тимошенко? Он видит закрытое акционерное общество. Никто не знает состав его акционеров, компетенцию его сотрудников, настоящих планов и целей. Никто не знает, насколько Тимошенко реально изменилась с тех пор, как закупала Тамифлю и хихикала с Путиным. Отсюда и главная ее проблема, — никто не знает, зачем за нее голосовать.