«Русский мир», который строит Петр

Украинский президент превратил патриотизм в политический товар. И довольно успешно продает его избирателям. «Мы идем своим путем!», «Прочь от Москвы!». Скажем Путинской Империи Зла, имперскому и советскому прошлому: «окончательное прощай!». Мы идем в Европу. В ЕС и в НАТО! Это едва ли не самый важный аргумент его избирательной кампании.

Да, нам определенно не хочется жить в «русском мире». Для нас Евромайдан был о том, что мы — не «русский мир». Что мы часть Европы. Мы европейцы. И Украина — не Россия.

Но давайте разберемся, что такое «русский мир»? Это не только территория. Это, прежде всего, ментальность. Свод писаных и неписаных правил и принципов, по которым живут люди в «русском мире».

Прежде всего, в российском обществе — власть сакральна. Она дана народу сверху. Богом, провидением, судьбой. Власть священна, не обсуждается и не критикуется. Ее принимают такой, какая она есть. Власть почти никогда не ошибается. А если и ошибается — народ должен это стойко принять и бороться с последствиями. Если власть — это единственный гарант безопасности и стабильности, ей прощают очень многое. Власть нельзя менять. Политическая конкуренция — зло, а сменяемость власти — причина смуты. Сменить власть означает погрузить государство в «темные времена», в революции и бунты. А этого допускать нельзя. Власть обеспечивает стабильность государства и общества.

Враги, страх и война — важнейшие понятия «русского мира». Сплоченность и мобилизация являются одним из важнейших элементов такого мировоззрения. «Весь мир против нас. И нам нужно выстоять в этой борьбе». Единение общества вокруг правителя для борьбы с врагом, любовь к государю и государству — это путь к самоспасению. Война с врагами и страх делают государство прочнее, а народ более сплоченным.

Внешний враг «русского мира» — США. Но есть еще и внутренний враг. Гнилые либералы, политические конкуренты, масоны, агенты мирового сионизма и капитализма. Критиковать власть могут только враги. Каждый критик власти — явный враг или тайный агент врага. Они опасные, лживые, аморальные, смешные, нелепые и бесперспективные. Поэтому не имеют поддержки народа. С ними нужно расправляться не задумываясь. Стоит пойти у них на поводу, как в стране сразу же начнется смута как в трагические 90-е. Врагов много. А президент — всегда один.

Еще одна угроза благосостоянию — свободные СМИ. Все должны говорить и писать о власти только хорошее. Критике здесь не место. Она может развалить государство. СМИ должны быть под контролем. Журналистика «русского мира» — это когда власти задают вопросы, на которые ей удобно отвечать. Это когда в интернете и на телевидении разоблачают врагов и восхищаются достоинствами первых лиц государства, прославляют победы родного отечества и подвиги спецслужб. Неудобные вопросы — это судьба вражеских провокаторов. Они — информационные диверсанты и саботажники. В «русском мире» нет журналистики. Есть отлаженная и активная информационная индустрия пропаганды.

Духовные скрепы — показательный элемент «русского мира». Церковь, религия и вера здесь не отделены от государства. Здесь это часть политики. Только единая церковь может управлять духовными делами народа. Это не личное дело каждого человека. Есть единственная духовно-религиозная линия, определенная государством. Нарушив ее, ты становишься неблагонадежным. И попробуй только оскорбить чувства верующих своей свободой совести. Ответишь по закону.

«Русский мир» это иерархизированное, сословное общество. Чем ближе ты в этой пирамиде к верховной власти, тем выше твое благосостояние и тем больше у тебя возможностей. В эту картинку неплохо вписываются олигархи, крупный капитал и сановные чиновники. «Царь» окружает себя «боярами». Олигархи в «русском мире» делятся на своих и чужих. «Хорошие олигархи» приняли политику власти. А «плохие» бежали за границу. Сели в тюрьму, как Ходорковский. Или «случайно» утонули в ванне, как Березовский. Все правильные олигархи входят в кооператив «Озеро» и является частью власти, имея доступ ко всем государственным богатствам и пользуясь всеми привилегиями. Коррупция принимается как данность, как естественное состояние феодальной экономики.

В «русском мире» чиновник никогда не будет жить, как простой гражданин. Это не по чину. Уважение здесь определяется его положением на властной пирамиде, определяется его лояльностью к режиму и его связями. У него нет обычной квартиры, он не ходите пешком на работу в современный офис. Он живет в собственном загородном дворце и ездит на работу по встречной с мигалками. Их кабинеты расположены в государственных «дворцах» с длинными коридорами, ковровыми дорожками, столами с малахитовыми пресс-папье и лепниной на потолках.

Подождите, но если убрать из текста Путина, Кремль, Москву и Россию — то все это и нам очень знакомо. Все это и о нашей власти. Родной украинской. Разве не это нам с экранов телевизоров, с рекламных плоскостей на улице и в Интернете постоянно предлагает наш президент — Петр Порошенко?

Политика страха перед нападением врага. Устойчивый симбиоз двух президентов, когда обоим выгодно поддерживать образ врага. Для Путина — это Украина, которая легла под США. А для Порошенко — Путин, Кремль и война на востоке Украины.

Все конкуренты нашего президента — враги и агенты Кремля. Все, кто его критикует — пятая колонна. Ему нет альтернативы. Или он, или Путин нападет! И религия теперь стала государственным делом. А получение Томоса главным событием в истории страны.

Не новые дороги, не 5G-интернет по всей стране, скоростные поезда и автобаны из Киева в Европу, не собственные заводы электромобилей, не ракетостроение и инновационная экономика, а духовные религиозные скрепы собственного национального разлива.

Сословно-феодальная экономика, как и в «русском мире», намного выгоднее для нашего президента, чем экономика независимая и креативная. Никуда не делись олигархи, бывшие хозяева жизни. Теперь у них новый покровитель — один и главный олигарх в президентском кресле. Теперь коррупционная дань течет в его кабинет. Его преданные вассалы получают в стране целые отрасли экономики в промысел, окружение — должности во властных кабинетах и целые новосозданные министерства. А несговорчивым путь в Амстердам, Женеву или Израиль, лишение гражданства, а их активам — национализация.

Стиль жизни нашего правителя такой же, как и у его предшественника. Такое же многогектарное имение с собственной церковью. Кортежи с мигалками. И тот же кабинет с тяжелыми шторами на окнах, за которым улица, отгороженная высоким чугунным забором от простых людей.

Свобода слова? Да, пока ее у нас больше, чем в РФ. Но за пять лет Петр Алексеевич настойчиво брал медиа-пространство под свой контроль или лично, или с помощью своих вассалов. Дадим ему еще пять лет, и свобода слова будет только в интернете. Но и в интернете идет активная работа его личных информ-войск. Они мочат неугодных, обмазывая грязью всех, кто решился быть несогласным. А сам президент лично читает посты критиков в Фейсбук и может отчитать по телефону за неправильную позицию. А будешь настойчивым — тобой займутся СБУ или прокуратура.

Вспомните, Путин сначала был демократом. И первый свой срок «поднимал Россию с колен» под общие аплодисменты либеральной публики. А потом был второй срок. Третий. И что такое ротация власти россиянам пришлось забыть. Как и о правах и свободах.

Считаете, такой сценарий не для нас? Мы не видим этих угроз, ослепленные своим «стокгольмским синдромом» поддержки президента, которого избрали в 2014-м.

Принимая патриотический «гипноз» хозяина Банковой, нам не хочется терять иллюзию, что мы на правильной стороне баррикад. Мы глохнем и слепнем, когда вдруг натыкаемся на преступную сущность нашей власти. Мы теряем память и уже не помним, что сегодняшний президент — бывший член фракции СДПУ (о), политик, который стоял у истоков создания объединения «За ЕДУ» вместе с Партией регионов, бывший министр экономического развития и торговли в правительстве Азарова при президенте Януковиче. Мы не замечаем его бизнес-связей с РФ, участия в олигархических коррупционных схемах. Не хотим видеть его сотрудничества с Медведчуком в общения с Кремлем.

Но идем ли мы прочь от Москвы? В Европу. Где сменяемость власти — это хорошо. Где честные выборы без подкупа — это норма. Где закон один для всех. Чиновники живут жизнью среднего класса, ездят на работу на велосипеде. Где, чем больше свободных СМИ, тем лучше. В Европу, где люди свободны в своем мировоззрении. Где разнообразие культур, взглядов и религий — обычное дело. И закон защищает всех одинаково. Где государство старается не вмешиваться в жизнь граждан и в экономику. Где уважают предпринимателя и налогоплательщика, а власть — наемный и подконтрольный сервис для граждан. Где общественным трендом является наука, технологии, прогресс, а не религия.

А то, что уже пять лет строит в Украине Петр Порошенко — это его личный «русский мир», одетый в вышиванку украинского патриотизма. Дадим ему еще пять лет и различий между Киевом и Москвой можем уже не найти.

Жить в таком мире я не хочу. А вы?

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