Осторожный оптимизм: что даст восстановление транзита грузов через Россию

Начиная с понедельника, 1 июля, заблокированный более трех лет назад транзит украинских товаров по территории России в страны Азии должен быть восстановлен. Соответствующий указ в конце июня подписал президент России Владимир Путин.

Никаких объяснений такого решения Кремль на предоставил, однако председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого считают приближенным к Путину, заявил, появление указа российского президента — его заслуга. «Вопрос отмены этих санкций был предметом обсуждения во время нашей с Юрием Бойко встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления „Газпрома“ Алексеем Миллером, проходившей 22 марта 2019 году в Москве», — заявил Медведчук.

Россия остановила транзит украинских товаров по своей территории в Казахстан в январе 2016 года. В тогдашнем указе Путина это объяснялось началом действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Министерство экономического развития и торговли Украины тогда назвало это решение Москвы «непрозрачным, неоправданным и имеющим дискриминационный характер» и обвинило российскую сторону в нарушении обязательств как члена Всемирной торговой организации (ВТО), так и участника договора о зоне свободной торговли между обеими государствами. Однако 5 апреля 2019 года стало известно, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту.

Миллиардные потери

Между тем заблокированный украинский транзит грузов в Казахстан был дополнен Кремлем еще и аналогичным запретом на поставки грузов в Кыргызстан. Таким образом, под угрозой оказался весь украинский экспорт по центральноазиатскому маршруту. Тогда отечественные СМИ оценивали его объем в 13 млрд. долларов. Если верить этой цифре, то речь идет о почти трети общего украинского экспорта 2015 года, который, по данным Госстата, превыщал 38 млрд. долларов.

Потери в результате отмены транзита через российскую территорию коснулись украинских производителей электротехники, деталей для машин и механизмов, труб, проката, минералов. Но больше всего — поставщиков зерновых продуктов, сахара и кондитерских изделий. Блокировка транзита украинских грузов через Россию привела к уменьшению количества и конкурентоспособности украинских товаров не только в странах Центральной Азии, но и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и в Монголии. В 2015 году украинские автоперевозчики выполнили по территории России 40 тысяч транзитных поездок с грузами от более пяти тысяч компаний. А уже в следующем году, по оценкам Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП), финансовые потери вследствие отмены транзита через Россию составили около четырех миллиардов гривен.

Альтернативным путем для украинских товаров стал маршрут в Казахстан через Грузию и Азербайджан с паромными переправами через Черное и Каспийское моря. Но этот путь оказался более дорогим. А Черноморская паромная переправа — не готовой обеспечить необходимые объемы грузопотоков.

Украина очень заинтересована в восстановлении транзита грузов через российскую территорию, рассказала председатель комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политики Нина Южанина (фракция «Блок Петра Порошенко»). Но она не уверена, что Украине удастся полностью восстановить утраченные позиции на рынках Центральной Азии. Ведь большинство украинских производителей уже переориентировалась на рынки Европы и других регионов. «Сейчас невозможно выделить какую-то определенную категорию украинских бизнесменов, заинтересованных в возвращении на центральноазиатские рынки. Очевидно, что этот транзитный режим точно используют те, кто уже присвоил себе эти достижения», — считает Южанина. Она призвала не торопиться с прогнозами и подождать обнародования условий транзита, которые Путин поручил разработать российскому правительству.

Китайская перспектива

Украинские перевозчики также заинтересованы в восстановлении транзита через российскую территорию. «На данный момент каждый рейс обходного маршрута стоит на 5000 долларов больше», — говори вице-президент АсМАП Петр Главацкий. Он сообщил, что до запрета транзита через Россию украинские перевозчики выполняли в центрально-азиатские государства 10-12 тысяч рейсов в год, а теперь только 5,5-6 тысяч рейсов. К тому же, в следующем году ожидается подписание соглашения между Украиной и Китаем о международных автомобильных перевозках, и путь на рынки КНР через Россию также будет кратчайшим для украинских перевозчиков.

Поручение Путина российскому правительству определить порядок транзита, по мнению Главацкого, может задержать фактическое начало транзита на несколько дней. В частности, он назвал непонятной работу и стоимость для перевозчиков системы спутникового слежения ГЛОНАСС, пломбами которой должны быть запечатаны транзитные грузы. А также где, у кого и по каким условиям можно будет приобрести транзитный талон, без которого водителям грозит штраф в 100-150 тысяч российских рублей. Сейчас украинским перевозчикам известно лишь то, с российской стороны уже определен оператор по организации транзита и 30 пунктов перехода российской таможенной границы. Впрочем, обнародована эта информация еще не была.