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Кому государство отдало право добывать газ в Украине

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Кому государство отдало право добывать газ в Украине

Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) определила победителей конкурсов на заключение соглашений о разделе углеводородов, которые будут добываться на девяти участках.

В течение двух месяцев Кабмин окончательно утвердит победителей конкурсов. Согласование сделок с местными общинами, где будут вестись работы, продлится еще год.

Компании, которые получили право на добычу, обязуются в течение пяти лет совокупно инвестировать $430 млн в проведение сейсмических работ и пробурить 39 разведочных скважин. Параллельно они должны работать над восстановлением законсервированных объектов для скорейшего получения газа.

Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна быть не менее 11% от ее общего объема. Максимальная доля инвестора — 70% от общего объема производства до полного возмещения затрат инвестора. Но условия каждого конкретного СРП могут отличаться в зависимости от заявок, которые предложил участник конкурса.

Ключевые условия конкурса УРП такие:

  • Длительность СРП составляет 50 лет.
  • Плата за участие в каждом отдельном конкурсе составляет 300 тыс. грн (около 9,8 тыс. евро) и не подлежит возврату.
  • Минимальный объем инвестиций, которые должны быть осуществлены в течение первого этапа геологоразведочных работ (5 лет) составляет от 450 млн до 1 млрд грн.
  • В течение пятилетнего периода разведки должна быть завершена минимальная программа работ, которая включает геологическое изучение недр на участке, в том числе бурение не менее двух разведочных скважин и осуществления трехмерного сейсмического исследования, для Варвинского и Софиевского участков предусмотрено обязательство — минимум 500 кв. км 3D сейсмики и бурение трех разведочных скважин.
  • Максимальная часть компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут компенсированы его расходы, составляет 70% общего объема произведенной продукции до полного возмещения затрат инвестора.
  • Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% общего объема такой продукции.
  • Рента для нефти и конденсата в рамках СРП составляет 2%, природного газа — 1,25%.
  • В соответствии с Законом о СРП, инвестор обязан платить все налоги и сборы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины. Общая ставка налога на прибыль предприятий сейчас составляет 18%.

Кто же контролирует компании, победившие в конкурсе?

Компания «Укргаздобыча» победила в четырех конкурсах на заключение соглашений о разделе углеводородов.

Они будут добываться в пределах четырех участков. На двух участках — Берестянском и Бузовском — компания будет работать самостоятельно. А еще на двух — в партнерстве с канадской Vermilion Energy. Они будут разрабатывать Балаклейскую и Ивановскую области.

Vermilion Energy добывает нефть и газ в Канаде, США и Европе. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и на бирже Торонто. 5% акций Vermilion принадлежит менеджменту и работникам.

«Укргаздобыча» — крупнейшая газодобывающая компания Украины, принадлежащая государству через НАК «Нафтогаз Украины».

На УГВ приходится 75% добытого в Украине природного газа. Чистая прибыль компании за 2018 составила 27 млрд грн, а доход — 79 млрд грн.

Компания Юкрейн энерджи Л.Л.С., победившая в конкурсе на заключение соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Варвинский (3471 кв. км), входит в американскую компанию Aspect Energi. Это одна из структур холдинга Aspect, который был основан Алексом Кранбергом. Кранберг — профессиональный нефтяник из Техаса (США), работает в этом бизнесе более 20 лет.

Как пишет Forbes, его компании добывают нефть и газ на побережье Мексиканского залива, в Белизе, Венгрии и в Ираке. На сайте холдинга Aspect, в биографической справке Кранберга написано о его знакомство с нынешним министром энергетики США Риком Перри.

«В 2011 году губернатор Рик Перри назначил Кранберга на шестилетний срок в Совете регентов Техасского университета», — говорится на сайте компании Aspect. О связи Кранберга с Перри пишут и американские СМИ.

Рик Перри — известный в Украине американский политик. Он хорошо осведомлен об энергетических проблемах Украины и ее потенциальных запасах углеводородов. Перри часто посещает Украину с визитами. Например, он был на инаугурации Владимира Зеленского от США.

ДТЭК Рината Ахметова, через свои компании «Ойл энд Гез оверсиз Трединг Би.Ви.» и ООО «Нефтегазэксплуатация», получила право разработки Зинковского участка, площадью 571 кв. км.

Добычей нефти и газа в холдинге Ахметова занимается дивизион ДТЭК Нафтогаз в который входят компании «Нефтегаздобыча» и «Нафтогазразработка».

«Нефтегаздобыча» — вторая крупнейшая газодобывающая компания в Украине. С начала года компания добыла 8% объемов всего газа в Украине. За историю своего существования эта компания принадлежала различным бизнесменам. Ее акции принадлежали Петру Порошенко, Нестору Шуфричу, Николаю Рудьковскому, Виктору Медведчуку. При президентстве Виктора Януковича, после корпоративного конфликта между Шуфричем и Рудьковским и похищения директора «Нефтегаздобычи» Олега Семинского, компания оказалась в собственности Рината Ахметова.

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Газодобывающая компания «Укрнефтебурение» выиграла право разрабатывать Русановский участок. Ее площадь — 766 кв. км. Эта компания также входит в рейтинг крупнейших добытчиков газа. Занимает четвертое место по объемам добычи с начала 2019 года. Основной актив компании — лицензия на Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (31,7 кв. км в Харьковской обл.). Одно из крупнейших месторождений в стране.

«Укрнефтебурение» принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, нардепу Виталию Хомутыннику и российскому бизнесмену Павлу Фуксу. Последний выкупил акции компании у окружения Виктора Януковича. Оперативное управление компанией осуществляют менеджеры Коломойского.

Компании «Гео Альянс Партнерство» и «Гео Альянс Партнершип Б.В.» победили в конкурсе за право разработки Софиевского участка на 2,7 тыс. кв. км.

Обе компании входят в нефтегазовый холдинг Geo-Alliance олигарха Виктора Пинчука. Половина газового холдинга Пинчука принадлежит одному из крупнейших мировых трейдеров Vitol.

Зятю бывшего президента Украины Леонида Кучмы принадлежит трубно-колесный холдинг «Интрепайп» и один из крупнейших в Украине медиа холдингов StarLightMedia (телеканалы ICTV, Новый, СТБ, М1, М2 и канал Оце).

Право добычи углеводородов на Угневском участке (967 км2) получила компания «Велл Ко» Зиновия Козицкого. Компаниям его холдинга «Захиднадрасервис» принадлежит ряд специальных разрешений на добычу углеводородов.

Также ему принадлежит компания «Эко-Оптима», которая строит солнечные, ветровые и малые гидроэлектростанции. Семья Козицкого являются совладельцами и инвесторами сервиса велопроката в Украине NextBike.

Источник

газ, СРП
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