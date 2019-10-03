Битва за Киев. Кто бросит вызов Виталию Кличко

Тема смены власти в столице, которую не так давно все активно обсуждали, незаметно сошла на нет. Еще 5 сентября Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА, однако указа президента об его увольнении до сих пор нет. Как нет и понимания, будут ли в столице вообще досрочные выборы мэра.

Первоначально сообщалось, что команда Зеленского готовит выборы в Киеве на 8 декабря. Однако эта дата, как и сами выборы, теперь уже под большим вопросом. В интервью агентству «Интерфакс-Украина» первый заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко прямо признал, что они «не успевают» и что выборы могут состояться весной одновременно с местными выборами по всей Украине.

Также нет понимания, кто в выборах вообще будет участвовать, и ответа на главный вопрос — кто может выиграть у действующего мэра Виталия Кличко?

За последний месяц было проведено несколько соцопросов. Их результаты настолько отличаются, что вывод из них можно сделать только один — социология в Украине стоит очень недорого.

Тем не менее, три кандидата в разной мере уже включились в кампанию.

Во-первых, это сам действующий мэр Виталий Кличко, заявивший о своем желании баллотироваться на новый срок. Мэр сейчас пытается активничать, доказать киевлянам, что это он, а не «смотрящие» реально управляет городом. Получается, впрочем, не очень убедительно — доходит до того, что публично уволенные им чиновники отказываются увольняться. Тем не менее, списывать Кличко никто не спешит. В Киеве значительное количество тех, кто в принципе не поддерживает новую власть, и будет голосовать «назло» в случае объявления досрочных выборов. На президентских выборах за Порошенко во втором туре проголосовали почти 37% киевлян. И хотя, как уверяют злые языки, значительная часть этих процентов была обеспечена «сеткой Столара», все равно определенный задел у Кличко есть. В гонку он вступит не с нуля и очень многое будет зависеть от того, кто именно составит ему конкуренцию.

Таким конкурентом явно очень хочет стать бизнесмен Андрей Пальчевский. По городу уже развешаны его бигборды, Пальчевский работает над узнаваемостью, посещая в качестве «эксперта по всем вопросам» телеканалы Виктора Медведчука. Один из последних соцопросов даже поставил Пальчевского на второе место с результатом почти в 15%. В реальность такой цифры никто кто поверил, но ее активно разгоняли в соцсетях ЛОМы, ранее замеченные в размещении постов за деньги.

По поводу того, на чьи средства Пальчевский фактически начал кампанию, мнения опрошенных Капиталом экспертов разделились. Как оказалось, большинство политологов этот вопрос вообще не интересует, поскольку самого Пальчевского в качестве реального кандидата мало кто рассматривает. Но бабло, как известно, побеждает зло. И, как минимум, «успех» Думчева Пальчевский вполне может повторить.

Считается, что больше шансов у еще одного «засветившегося» претендента — нардепа и бывшего гендиректора «1+1 медиа» Александра Ткаченко. Он в последнее время тоже активничает — публично оппонирует Кличко, делает заявления по киевской тематике и даже представил свою версию закона о столице. Однако его главный актив, конечно же, это бренд «Слуги народа», который, как показали недавние парламентские выборы, сам по себе может обеспечить победу. Впрочем, у Ткаченко есть и минусы. Он не популярен в городе и в целом недостаточно харизматичен. Есть информация, что в команде Зеленского не очень хотят видеть Ткаченко кандидатом от власти. Там почему-то считается, что он «не боец». Как рассказал изданию собеседник, знакомый с ситуацией, у Зеленского всерьез опасаются, что Ткаченко в решающий момент «сдуется» и может проиграть выборы. А это станет очень болезненным ударом и по партии, и по определенным людям в новой власти, включая главного борца с Кличко главу ОП Андрея Богдана.

Собственно, по данным источников Капитала, именно отсутствие однозначно проходного кандидата от «Слуги народа» и не дает пока развернуться «битве за Киев». В Офисе президента продолжается «кастинг» на роль оппонента Виталия Кличко. Фактически, там сейчас проводят некие непубличные «праймериз» — рассматривают и взвешивают разные варианты.

Среди потенциальных участников рассматривается не только Александр Ткаченко, но и другой бывший журналист «1+1» Александр Дубинский. Его козыри — активность, реноме «нового лица» и несколько миллионов подписчиков в соцсетях, значительное количество которых именно киевляне. Из минусов — непредсказуемость, не самые лучшие отношения с частью команды Зеленского и крайне негативное отношение к нему все тех же «порохоботов».

Также в ОП замечен столичный ресторатор Сергей Гусовский. По слухам, довольно популярный в недавнем прошлом политик сейчас активно пытается убедить команду Зеленского в том, что громкий скандал с его исключением из «Сампомощи» в городе уже забыт, и он не только выиграет выборы, но и будет во всем послушен новой власти.

Впрочем, не исключено, что появятся и другие претенденты. Перенос выборов на весну этому более чем способствует. Не способствует он только нормальной жизнедеятельности столицы, зависшей в ситуации непонятного будущего и настоящего.