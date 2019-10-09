Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.

Теперь, когда их кресла ничего не стоят, а аппетиты раздуты, их перспективы стали достаточно сомнительными. К примеру, недавно упомянутая в СМИ глава столичной ГФС Людмила Демченко, по данным журналистов, смогла избежать люстрации. Однако, ее перспективы в будущих открытых конкурсах по занятию должностей весьма сомнительны.

Такая же перспектива касается и главы Киевской областной ГФС Алексея Кавылина. Алексей Кавылин прошел «модный» сейчас путь от работы в сфере бизнеса до должности госслужащего. Только сделал это еще в период нулевых.

В 20-ти летнем возрасте Кавылин становится помощником заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Это произошло в 2004 году, в довольно консервативное время, когда председателем правления «Нафтогаза» был Юрий Бойко. Например, чтобы пройти путь от главного специалиста до советника председателя правления старшему на 6 лет нынешнему главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву понадобилось 8 лет.

До 2014 году Кавылин работает в различных коммерческих структурах, а после этого резко переходит на работу в Государственную фискальную службу. Статусно и материально должности Председателя ГФС в Запорожской области, которую занимал Кавылин в 2014-2016 годах, и начальника Главного управления ГФС в Киевской области, которую он занимает с 2016 года, являются значительно менее статусными и оплачиваемыми чем предыдущая работа в наблюдательных советах ОАО «Мостострой» и НПО «Укргидроэнергострой».

Ситуация заключается в том, что на должность в ГФС Кавилина устроил экс-глава Запорожской ОГА Евгений Червоненко. Ведь гражданской женой Алексея Кавылина является дочь Евгения Червоненко Александра Червоненко. Подтверждает этот факт то, что Алексей Кавилин не имеет профильного образования в налоговой или таможенной сфере.

Просмотрев декларации о доходах Алексея Кавилина за последние несколько лет можно сделать некоторые выводы. Первое — он любит автомобили Land Rover и Toyota Camry, которые синхронно обновляет, а деньги на покупку квартиры в столице, площадью почти 300 кв.метров и стоимостью более 6 млн. гривен, ему дает отец.

Второе — не указан ряд данных о состоянии гражданской жены Кавылина — Александры Червоненко. То есть формально указано, что она «любое другое недвижимое имущество», «любой объект незавершенного строительства», «любое транспортное средство», ценные бумаги, корпоративные права, доходы и прочее, однако не указано какие именно. Данный факт является грубым нарушением Закона Украины «О предотвращении коррупции» и выглядит как способ скрыть источник происхождения и состояние.

Если опираться на публикации в социальных сетях, то возлюбленная руководителя Киевской областной ГФС уже несколько лет парманентно находится за границей, а именно в Лондоне и Париже, где она ведет светскую жизнь, и на юге Италии и на острове Сардиния. Александра любит публиковать фотографии посиделок с подругами, прогулок на яхте и посещения показов мод. Такой образ жизни требует значительных финансовых вливаний, прозрачные источники которых не до конца понятны. К тому же, воспитывая общего ребенка, Александра не публикует в социальных сетях фото с мужем, очевидно заботясь о его репутации.

Что же является источником таких доходов? Коррупционные схемы и злоупотребления Алексея Кавылина в должности начальника Главного управления ГФС в Киевской области, а именно традиционные для большинства руководителей структурных единиц ГФС схемы с возвратом фиктивного НДС.

Так, по инсайдерской информации, в Киевской области, под прикрытием Кавылина, существует ряд компаний, занимающихся этой деятельностью.

В частности:

Смитсон групп, покупая «синтетические ткани, куриное мясо и скумбирю» реализовывала подсолнечник и кукурузу на сумму 268 365 000 грн.

Оман групп, сформировала фиктивного НДС на сумму 27238000 грн.

Унион актив, сформировала схемного налогового кредита на сумму 51931200 грн.

КФХ «Поле», реализовывавшая подсолнечник, выводила средства и создавала фиктивный НДС за счет «закупки газового конденсата»

Аурора групп, сформировала фиктивного НДС на сумму 51 931 000 гривен.

Торговая группа Альта сформировала фиктивного НДС на 108 742 200 гривен.

Компания Кеностар вывела средства на сумму 274 824 600 грн.

Компания Лаксман провела через свои счета 331 087 200 грн.

Большинство этих контрагентов не имеют работников и любых основных средств для ведения операционной деятельности и созданы исключительно для формирования «схемного налогового кредита».

Схема уклонения от уплаты налогов и создания «фиктивного НДС», существующая под прикрытием Кавылина.

Только за счет деятельности этой группы «скрутчиков» государственный бюджет в части уплаты НДС потерял около 200 000 000 гривен, которые осели в карманах Алексея Кавылина.

Подводя итоги, у нас есть чиновник — ровесник нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука по возрасту, однако коррумпированный и дискредитированный, комфортная и обеспеченная жизнь которого построена на системном нанесении ущерба государственному бюджету. Судя по всему, Алексей Кавылин не должен был занимать данную должность, по большому счету он вообще не имеет никакого отношения к Государственной фискальной службе и оказался на должности случайно — по протекции и стечению обстоятельств. Очевидно, что ничто не вечно и пришло время ему этот пост покинуть.

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