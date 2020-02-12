Как НАПК одиозному прокурору Кулику репутацию отбеляло

На фоне громких отставок в Офисе президента, и исхода «человека Коломойского» из ближайшего окружения Владимира Зеленского, незамеченными остались события, которые развиваются вокруг другого «человека Коломойского» - прокурора Констатнина Кулика.

7 февраля было назначено рассмотрение дела Константина Кулика о незаконном обогащении в ВАКС. СМИ сообщили, что заседание не состоялось по «причине неявки обвиняемого». До этого дело было передано из Голосеевского суда в ВАКС. Защита Кулика воспользовалась своим правом на апелляцию – в Апелляционном суде Киева рассматривается вопрос об обратной передаче дела в Голосеевский суд. Вернуть дело в Голосеевский суд - сейчас задача номер один для Константина Кулика, поскольку существенно упрощает его задачу получить оправдательный приговор.

Но самое интересное, что вернуться в обойму, судя по всему, Кулику помогает НАПК - агентство, которое за деньги налогоплательщиков должно выявлять, а не покрывать коррупционеров.

Так, Константин Кулик во всех (2015-2019) поданных декларациях указывает дочь Кулик Алису-Александру Константиновну, которой принадлежит квартира площадью 92,6 м2. При этом господин Кулик указывает, что информацию о дате получения права собственности этот член семьи ему не предоставил. Как не сообщила малолетняя дочь отцу и стоимость квартиры на дату получения права собственности.

В действительности же квартира по адресу проспект 40-летия Октября, д. 62 общей стоимостью 558 773 грн была зарегистрирована на дочь 15.12.2012 - в момент, когда он находился в законном браке с матерью своей дочери Ириной Нимец. А значит, если господин прокурор не нарушал Гражданский кодекс, они с матерью ребенка присутствовали на сделке и давали письменное нотариально заверенное согласие на покупку квартиры. И есть все основания утверждать, что Константин Кулик заведомо указал в декларациях недостоверную информацию, совершив тем самым уголовное преступление, связанное с коррупцией, предусмотренное статьей 366-1 УК Украины.

Но полбеды, что Кулик решил скрыть финансовую информацию о своей семье. Здесь больше вопросов к НАПК, которое случайно или умышленно этого факта не заметило - так, в открытом доступе есть решение НАПК от 30.11.2019 № 2914 «О результатах осуществления полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016, представленной Куликом Константином Геннадьевичем, военным прокурором сил антитеррористической операции». Но в «полной проверке» не было проверки в части не отражения всех необходимых сведений о дате приобретения права собственности дочерью Кулик Алисой-Александрой Константиновной на квартиру 92,6 м2 и ее стоимости. Это при том, что на момент обнародования решения НАПК широко известным был факт о расследовании НАБУ дела о незаконном обогащении К.Кулика, что должно на самом деле означать максимально объективный и тщательный подход к проведению проверки

Что это? Формальный подход к проведению проверки? Или покрытие преступной деятельности одиозного Константина Кулика со стороны органов государственной власти?

На вторую версию указывает тот факт, что именно это положительное заключение НАПК стало основанием для обжалования Константином Куликом позиции обвинения по незаконному обогащению для того, что настаивать на закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. Принципиально отметить, что именно закрытие таким способом необходимо Константину Кулику, чтобы считать себя полностью оправданным, а также «репутационно отбеленным» для дальнейшей работы в правоохранительных органах. Он не воспользовался возможностью закрыть дело в связи с декриминализацией статьи о незаконном обогащении.

13 февраля в Киевском апелляционном суде на 11:00 назначено заседание. Решение апелляционного суда станет показательным во многих отношениях. По всем формальным признакам дело о незаконном обогащении должно быть распределено в ВАКС. Однако сохраняется высокая вероятность его возвращения в Голосеевский суд

Голосеевский суд - это почти 100% оправдательный приговор, а значит возможность Константина Кулика занимать высокие посты с широкими полномочиями в правоохранительных структурах. Константин Кулик имеет устойчивую репутацию мастера фабрикации дел и производств. Оправдательный приговор будет так же означать выдачу ему индульгенции на продолжение своей скандальной деятельности. ВАКС - это высокая вероятность обвинительного приговора и закрытие возможности работать в правоохранительных структурах для наиболее одиозного украинского «правохранителя».