Без государственнической позиции Медведчука экономический рост в начале 2000-х годов был бы невозможен

7 февраля 2020 года Интернет-ресурс «Новое время» перепечатал статью шведского экономиста Андерса Аслунда «Один секрет о реформах Зеленского», первоначально опубликованный на сайте Atlantic Council. В данной публикации сделана попытка ревизии рыночных реформ, проводившихся в Украине в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов, путем искаженного представления роли Виктор Медведчука в процессах, которые имели судьбоносное значение для укрепления политического и экономического суверенитета нашей страны.

Если характеризовать саму архитектуру построения статьи Аслунда, то напрашивается популярное у славян выражение: начал за здравие, а закончил за упокой. В начале статьи шведский экономист, говоря о реформах Зеленского, утверждает, что «на самом деле они идут хорошо», а в конце материала подчеркивает, что «нет очевидного лидера-реформатора, нет идеологии реформ, и нет понятной программы реформ».

Более того, читая отдельные строки статьи, создается впечатление, что господин Аслунд «потерялся в пространстве и времени». В частности, он утверждает, что «я работал экономическим советником для новоизбранного президента Украины Леонида Кучмы с января 1994-го». В то же время, история свидетельствует, что Леонид Кучма был избран Президентом Украины в июле 1994 года. Впрочем, январь упоминается только на страницах «Нового времени», а в исходной статье говорится об августе 1994. И это расхождение лучше всего демонстрирует, с какой небрежностью Аслунд или те люди, которые прикрываются его именем для организации заказной кампании относятся к цифрам и фактам.

Так называемый экономический эксперт утверждает, что он начал работать советником Кучмы с августа 1994 года, а с октября 1994-го началось сотрудничество Украины и МВФ, в результате чего «гиперинфляция исчезла, а инфляция упала, как камень».

Наглая, цинична ложь. До столь дешевых манипуляций, вероятно, не мог бы опуститься даже cоросовский VoxCheck. Достаточно взять официальные данные по инфляции в Украине в 1993–1995 годах, чтобы оценить уровень лжи Аслунда (или же его экономического профанства).

По данным сайта statbureau.org, в декабре 1993-го инфляция в Украине превышала 90% (всего за год гиперинфляция составила 10155,04%), однако уже в январе 1994-го Украина (причем без помощи аслундов) справилась с гиперинфляцией. Более того, в июле 1994 года инфляция снизилась до 2,1%.

Дальше начинается самое интересное — с августа (после того, как Аслунд становится советником Кучмы) Украина снова получила прогрессирующую инфляцию, а с октября 1994-го (после заключения первого в истории независимой Украины соглашения с МВФ) инфляция становится галопирующей.

Но вместо того, чтобы признать очевидные результаты своих ошибок Аслунд и его подельники «с потолка» приводят цифры и доводы, основной целью которых являются нападки на известных украинских политиков, в первую очередь на Виктора Владимировича Медведчука. Такие нападки пронизаны нетерпимостью и предвзятостью, а также обусловлены патологической боязнью западных эмиссаров, ярким представителем которых является сам Андерс Аслунд, работать в условиях здоровой политической конкуренции и адекватно оценивать альтернативные подходы к формированию государственной экономической политики.

Говоря о перспективах реального экономического роста под руководством Зеленского, Аслунд как базовый ориентир рассматривает экономический взлет 2000 года. Да, это был первый год экономического подъема и ковался он не в один миг, а стал следствием многолетней титанической работы как представителей высшего звена политического истеблишмента, так и субъектов бизнеса и самое главное стал следствием непреодолимого желания украинского народа устранить бедность и экономический хаос, порожденные трудностями перехода от плановой к рыночной экономике в 90-х годах прошлого века.

Переизбрание Леонида Кучмы в 1999 году на второй срок президентства, пока единственный прецедент в истории постсоветской Украины, стало свидетельством того, что народ Украины положительно оценил траекторию движения страны к построению социально ориентированной рыночной экономики.

Более того, избрание Леонида Кучмы на второй срок открывало новые горизонты для углубления рыночных преобразований и одновременно активировало старые законсервированные проблемы для обеспечения слаженной работы законодательной и исполнительной ветвей власти. Ориентированный на ускорение реформ президент должен был работать с парламентом, который возглавляли представители левых сил-закостенелые ретрограды, а Компартия имела самую мощную фракцию в парламенте. То есть тогдашний президент не имел, в отличие от Порошенко в начале его президентства и Зеленского, конституционного пропрезидентского большинства, что становилось основной институциональной ловушкой для углубления рыночных реформ.

Поэтому логичной и оправданной можно считать «бархатную революцию» в Украинском доме, идейным вдохновителем и проводником которой выступал Виктор Медведчук. Именно благодаря принципиальной позиции Виктора Владимировича доведенная до логического завершения «бархатная революция» дала возможность сформировать настроенное на углубление рыночных реформ большинство в Верховной Раде и более того заложить фундамент для перехода страны от системы советов к институтам парламентаризма и местного самоуправления.

Квинтэссенцией государственнической позиции и дальновидности Виктора Владимировича стало то, что он, имея наивысший рейтинг среди претендентов на должность Председателя Верховной Рады Украины, публично призвал парламентариев поддержать кандидатуру Ивана Плюща, чтобы не дать ни единого шанса центробежным силам вернуть страну в состояние перманентного политического и экономического хаоса.

В результате впервые в истории постсоветской Украины было сформировано и институционально оформлено парламентское большинство, которое «подставило плечо» президенту и правительству в направлении углубления рыночных реформ и закрепления ростков экономического подъема. Именно это большинство приняло в 2001 году чрезвычайно важный для утверждения базовых атрибутов рыночной экономики Земельный кодекс Украины, который, с одной стороны, сохранял основное национальное богатство в собственности украинского народа, а с другой — делал землю полноценным элементом товарно-денежных отношений. Также благодаря парламентскому большинству, сформированному «бархатной революцией» при непосредственном участии Виктора Медведчука в январе 2000 года, были приняты многочисленные законодательные акты, которые позволили правительству обеспечить элементарный порядок в энергетическом секторе, углубить аграрную реформу, провести структурные реформы в промышленности.

Не менее важной в ускорении процессов экономического роста была роль Виктора Медведчука и в исполнительной вертикали государственной власти на посту Главы администрации Президента Украины в 2002-2005 годах. Именно в этот период при непосредственном участии руководителя администрации Президента Украины к руководству областями пришла целая плеяда талантливых руководителей-антикризисных менеджеров, обеспечивших на региональном уровне имплементацию приоритетов экономических реформ, что в результате позволило получить в 2004 году 12,4% роста национальной экономики, который небезосновательно ряд авторитетных экспертных агентств назвали украинским экономическим чудом.

К сожалению, так называемая оранжевая революция растранжирила экономические достижения 2000-2004 годов. Рост отдельных макроэкономических показателей в 2005-2008 годах происходил по инерции. А сами оранжевые вожди, которые показательно делали реверансы в сторону иностранных кураторов, не смогли сформировать антикризисный инструментарий, чтобы смягчить негативное влияние на экономику Украины глобального финансового кризиса 2008 года.

И сегодня, пока рупоры западных кураторов Украины безосновательно обвиняют во всех смертных грехах украинских политиков, стоявших у истоков обеспечения экономического роста и являющихся государственными деятелями мирового масштаба, ресурс доверия к нынешнему правительству и парламентскому монобольшинству интенсивно угасает. И уже скоро наступит тот день, когда закончится срок действия индульгенции о списании их грехов, и необходимо будет отвечать за итоги «реформ».

Поэтому неудивительно, что иностранные эмиссары активизировались в направлении дискредитации Виктора Медведчука, поскольку его государственническая позиция, как и в 2000 году, — единственная альтернатива экономическому хаосу и олигархическому произволу и является основным барьером для сдачи национальных интересов в различных ее формах и проявлениях.

Василий Голян,

доктор экономических наук, профессор