Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» — до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% — именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.

Напомню, что за Петра Порошенко тогда же проголосовали 15,95% избирателей, сейчас готовы проголосовать 13,7% (наличие погрешности в 2,2% теоретически также может свидетельствовать о стабильности рейтингов). Рейтинг Зеленского в 73% — это результат второго тура выборов со всей спецификой голосования по принципу «или» — «или». Группа «Рейтинг» смоделировала первый тур, и более корректным является сравнение именно с первым туром президентских выборов 2019 года. Потом началось присоединение к лидеру, эйфория, завышенные ожидания и тому подобное.

Сейчас Зеленский остался с «ядерным» электоратом, что является тревожным сигналом для него, но не признаком электоральной катастрофы. По данным этого же исследования, больше всего потеряла Юлия Тимошенко — почти 4,3%. Лишь 3,2% нарастил Юрий Бойко (это подтверждает тезис о том, что разочарованные в Зеленскому не слишком охотно поддерживают Бойко, Медведчука и ОПЗЖ — скорее стоит ожидать появления на Юго-Востоке качественно нового политического проекта, повышение рейтинга Бойко произошло скорее за счет исчезновения с политической арены «Оппозиционного блока»).

То есть, политики оказались на стартовых позициях 2019 года. Бег по кругу.