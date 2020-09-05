Им бы выборы «взять и отменить»

Попытка Зеленского & Co отменить выборы в 18 ОТГ на Донбассе создала для Украины сразу три проблемы — политическую, правовую и экономическую.

Решение об отмене выборов продиктовано не только политическими причинами. Говоря языком Уголовного кодекса, здесь присутствуют четкие корыстные мотивы. ОТГ — это земля, коммунальные тарифы, градообразующие предприятия и еще масса выгодных вопросов. Если ОТГ не имеют своей власти, тогда всеми этими вопросами «рулят» главы военно-гражданских администраций. Теперь понятно, почему за решением об отмене выборов стоят именно ВГА?

Политическая проблема заключается в том, что решение ЦИК ставит под сомнение легитимность государственной власти на территории этих ОТГ. Действительно, ведь что мы имеем? Военно-гражданские администрации инициировали отмену выборов в 18 ОТГ, чтобы иметь всю полноту власти на подконтрольных территориях Донбасса и не делиться с местными радами. При этом, мы понимаем, что за ВГА стоит ОП, потому что именно президент Владимир Зеленский назначил главу Донецкой ОВГА Павла Кириленко и Луганской ОВГА Сергея Гайдая.

Кроме того, отталкиваясь от того, что нарушены права более 500 тысяч украинцев, можно поставить под сомнение результаты местных выборов в целом!

Правовая проблема заключается в том, ЦИК по заказу власти нарушила конституционные права более 500 тысяч украинцев. В частности, статья 38 Конституции закрепила право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

А Основной закон гласит, что «конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены». Но, как видите, ловкие движения «зелеными» руками — и могут. Вот мы привыкли ругать Порошенко. А ведь, если по справедливости, то даже при Порошенко такого не было — чтобы взять и отменить выборы там, где власть проигрывает.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Наконец, власть своей попыткой отменить выборы наносит прямой финансово-экономический ущерб интересам Украины. Вы в курсе, что в 18 ОТГ выборов нет — а избирательные комиссии есть? Всего местные выборы по Украине будут обеспечивать 532 территориальные избирательные комиссии — и они включают и ТИК в 18 ОТГ, где выборы проводиться не будут. Да, ТИК в 18 ОТГ не будут регистрировать кандидатов и принимать другие решения, но раз государственный бюджет финансирует их работу, эти деньги Украины фактически выбрасывает «в трубу».

«У нас прошло первое заседание комиссии, мы приняли присягу и распределили обязанности. Сегодня у нас все прошло согласно законодательству, а далее буду уже ожидать распоряжений», — цитирует грантовое СМИ «Громадське радіо» главу Авдеевской ТИК.

Среди парламентских партий ни ЕС Порошенко, ни «Батькивщина» Тимошенко, ни «Голос» Сороса не промолвили ни единого слова в защиту 500 тысяч украинцев, у которых Зеленский и компания отобрали конституционные права избирать и быть избранными. Понятное дело, что от «слуг народа» не стоило и ожидать никакой реакции.

И хотя один народный депутат выразился в том смысле, что «для партии принципиально важно иметь свои фракции во всех областных советах южных и восточных областей», но никто из еэсовцев и пальцем не пошевелил, чтобы защитить права украинцев и восстановить справедливость.

На контрасте, Виктор Медведчук показал, что на деле будет бороться за права украинцев, живущих вблизи линии разграничения.

На заседании комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» добился, чтобы комитет вынес в зал на голосование проект постановления Верховной Рады о проведении выборов в 18 ОТГ на Донбассе, а также выборов в Донецкий и Луганский областной совет.

Медведчук аргументировал, что в 18 ОТГ проходили выборы в 2015 (выборы в местные советы), в марте 2019 (первый тур) и апреле 2019 (второй тур президентских выборов), а также в июле 2019 года (выборы в Верховную Раду) — а теперь вдруг власть решила, будто выборы проводить нельзя?!

«Власть сегодня говорит о том, что 39-й день, вчера об этом заявил Зеленский, нет жертв. Это правда. И это действительно огромные достижения для Украины. Нет обстрелов. Возникает вопрос, но когда стреляли в пятнадцатом, когда стреляли и были боевые потери в девятнадцатом году, там выборы проводить можно было, а сегодня нельзя», — заявил оппозиционный политик.

По словам Медведчука, на самом деле 500 тысяч человек лишили права голоса, исходя из политических мотивов.

«И вот это возмущает. Такой политической мотивированностью подобного решения, просто лишили Конституционного права избирать и быть избранным 500 000 человек», — подчеркнул политик.

В итоге, оппозиционные депутаты зафиксировали политическую позицию — есть обращение комитета, чтобы главный комитет по государственному строительству вынес в зал вопрос об отмене решения ЦИК, а также отмене пункта № 3 о том, что не проводятся выборы в Донецкий и Луганский областной совет.

К слову, Медведчук, Рабинович и Бойко еще и серьезно поломали планы грантоедов, потому что под их давлением комитет ВР не утвердил отчеты таких иностранных агентов как «Национальный демократический институт международных отношений» и «Гражданская сеть ОПОРА». А без отчета грантовым организациям, которые финансируются на иностранные деньги, инвесторы не выделит деньги на следующий этап.

А на следующий день стало известно, что народный депутат В. Нимченко из партии Медведчука через суд добился, чтобы Государственное бюро расследования и Генеральная прокуратура начали уголовное производство в отношении главы Донецкой ОВГА П. Кириленко и Луганской ОВГА С. Гайдая по ст. 109 УК("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти«), ст. 157 УК («Воспрепятствование осуществлению избирательного права»), ст. 161 УК («Нарушение равноправия граждан»), ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»).

В общем, оппозиция показала, что у «зеленых» не получится просто так отобрать конституционные права у украинцев Донбасса.

Кроме того, попытка власти отменить выборы ставит под сомнение такое достижение Зеленского как режим тишины на Донбассе. Действительно, если более 30 дней на Донбассе не звучат выстрелы, то на каком основании руководство Донецкой ВГА и Луганской ВГА решило отменить выборы?!

В общем, не получится просто так «взять и отменить» выборы как понедельники в той песне про «Остров невезения». А с молодыми «зелеными» ребятами нужен глаз да глаз. Потому что, к примеру, сегодня у Вас есть права, гарантированные Конституцией. А завтра, «легким движением руки» — раз! — и уже нет никаких прав.

В общем, с Зеленским и компанией нужно быть настороже — как с привокзальными «наперсточниками». Если не хуже.