Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость.

Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры — это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Порошенко и Медведчук — фигуры, одинаково значимые как в бизнесе, так и в политике, о чем свидетельствует их присутствие как первой десятке самых состоятельных, так и в топ-10 наиболее влиятельных людей Украины.

В связи с присутствием Медведчука и Порошенко в первой десятке, приходим к выводу, что ОПЗЖ и ЕС — это сегодня наиболее самостоятельные политические партии. Как Медведчук, так и Порошенко отстаивают идеологию при помощи собственных финансовых ресурсов, поэтому не нуждаются в постороннем финансировании, что ведет к зависимости от олигархов.

«Партия власти» — это совершенно другой пример. Поскольку СН сегодня финансируют и Ахметов, и Боголюбов, и Фукс, и Коломойский, «слуги народа» распались на несколько противоборствующих группировок. Каждая из них вынуждена в обмен на деньги обслуживать интересы своего спонсора. Вот и видим картину, описанную Крыловым в басне «Лебедь, рак и щука».

На контрасте, скажем, партия Медведчука выступает в качестве независимого игрока, потому что не нуждается в постороннем финансировании. И, соответственно, ОПЗЖ не обязана обслуживать интересы крупного капитала. А, значит, не зависит от того, что нужно обслуживать бизнес-интересы того или иного олигарха. Не говоря уже о том, что ни ЕС, ни ОПЗЖ не обязаны участвовать в бизнес-конфликтах между разными ФПГ, как, к примеру, те же «Батькивщина», Ляшко или «слуги народа».

А главное, избиратели могут быть уверены, что данные им обещания будут выполняться. Потому что во главе политсовета ОПЗЖ стоит финансово независимая фигура, для кого главный мотив участия в политике — это реализация своей политической программы, как писал немецкий социолог Макс Вебер.

Топ-10 самых состоятельных людей Украины: