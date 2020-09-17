Чем больше Зеленский становится похож на Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг «слуг»

Новый опрос «Рейтинга» интересен, в первую очередь, двумя выводами. Во-первых, опрос снова зафиксировал, что баланс доверия / недоверия к президенту Владимиру Зеленскому стабильно уходит «в минус». По состоянию на середину сентября, 53 % опрошенных не доверяют Зеленскому (42 % «совсем не доверяю», 11 % «скорее не доверяю»), в то время, как только 41 % заявили, что доверяют (15 % «полностью доверяю», 26 % «скорее доверяю»).

По сравнению с оценкой «Рейтинга» за июль, на наших глазах растет число тех, кто совсем не доверяет Зеленскому: было 37 % — стало 42 %.

А чему удивляться? Абсолютно нормальный процесс. Чем больше Зеленский и «слуги» превращаются в Порошенко 2.0, тем быстрее теряют доверие избирателей.

На Донбассе — война. Мы же понимаем, что «режим тишины» включили только на выборы, коммунальные тарифы растут, МВФ душит Украину кредитной удавкой.

Если Западу нужен какой-то закон — в Раде за него голосует проамериканская коалиция: «слуги», еэсовцы Порошенко и «Голос».

73,22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко — а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского.

Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг «слуг» падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции.

В первую очередь, ОПЗЖ Виктора Медведчука, потому что большинство избирателей уходят от Зеленского именно к Медведчуку.

«Роботизированные телесистемы» дают партии главного оппозиционера уже 22,2 %.

Рывок более чем на 9 % по сравнению с выборами в Раду — абсолютно логичный. Какой главный запрос украинцев? — против войны на Донбассе. А здесь доминирует Медведчук.

Обратите внимание еще на такой момент. Практически все социальные слои говорят, что их благосостояние ухудшилось. А «удар по карману» даже многим фанатам Зеленского показал, что при власти некомпетентные и безграмотные неумехи.

Поэтому сейчас украинцы хотят, чтобы к власти пришли опытные государственные менеджеры. А здесь № 1 — снова Медведчук, который в начале 2000-х и страной успешно руководил, и международные кризисы разрешал.

Мы также видим, что ЕС Порошенко «вытоптал» все националистическое поле (16,2 %). А Тимошенко со своей «Батькивщиной» потерялись на фоне остальных. Их 7,9 % — это даже меньше, чем они получили на выборах в Раду в июле 2019 года. Потерялись, но не так как «Голос» (который острые языки зовут «Голос Сороса» или «Голос Госдепа США»). 1,2 % означают, что, случись вдруг выборы, и мы не увидим в Верховной Раде этот «голос грантоеда».