Инициативы Медведчука по ограничению власти олигархов – единственная альтернатива экономическому безумию «Слуги народа»

Чрезмерная концентрация экономической власти в руках отечественных олигархов ускоряет процессы деиндустриализации национальной экономики и окончательно перебрасывает Украину на задворки мировой экономики. Разработанный народными депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь» проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере антимонопольной политики, деолигархизации и обеспечения добросовестной конкуренции» (регистрационный номер 4122) направлен на ограничение власти олигархов и установление справедливых правил игры для всех субъектов хозяйственной деятельности. В нынешних условиях это единственная альтернатива экономическому безумию, которое генерируется в Украине, начиная с 2014 года, «майданной» и «зеленой» властью.

Антимонопольная политика является важной составляющей государственной экономической политики, направленной на создание конкурентной среды и ограничения власти монопольных образований. Социально-экономическое процветание отдельных стран мира в условиях глобализации и транснационализации мировой экономики невозможно без эффективного применения мер, ограничивающих экономическую концентрацию и упреждающих недобросовестную конкуренцию. Именно экономики стран, где имеют место устоявшиеся и эффективно функционирующие институты антимонопольного регулирования, являются более устойчивыми к конъюнктурным колебаниям на мировых рынках и поэтому легче переживают глобальные экономические и финансовые кризисы.

Хрестоматийным примером эффективной борьбы с неограниченной монопольной властью в начале XX века является разделение самой мощной в то время нефтяной компании Джона Рокфеллера «Standard Oil» на большое количество мелких компаний, которое стало возможным благодаря имплементации первого антитрестовского (антимонопольного) закона США, а именно Акта Шермана. Данный законодательный акт провозглашал преступлением преграды свободе торговли путем создания треста (монополии) и вхождение в сговор с такой целью.

Также Акт Шермана создавал правовую основу для преследования таких преступных объединений и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискации имущества и заключения до 10 лет. Длительный период данный законодательный акт (принят в 1890 году) не был взят на вооружение администрацией Белого Дома, а впервые в полной мере был использован президентом Теодором Рузвельтом (Президент США в 1901-1909 годах). Именно Теодор Рузвельт был первым представителем высшего политического истеблишмента, который увязал социальную несправедливость с неограниченной властью трестов, что стало предпосылкой проведения против ряда корпораций судебных процессов.

В настоящее время высоким уровнем результативности отмечается антимонопольная политика стран Юго-Восточной Азии. В частности, в Китае антимонопольное регулирование включает несколько законов, действие которых направлено на недопущение недобросовестной конкуренции: закон о ценах, о проведении торгов и конкурсов, по правительственным закупкам. Основные принципы и ограничения концентрации экономической деятельности устанавливает антимонопольный закон КНР.

В Республике Корея антимонопольный закон установил новые «правила игры» на рынке, их главной целью стало недопущение создания монополизированных рыночных структур, устранение несправедливой торговой практики картелей и торговых ассоциаций. Также налажен контроль за недобросовестной коммерческой практикой, в частности не допускается согласование цен, условий продажи, квот; запрещается неоправданное ограничение условий торговли, недобросовестная реклама и ущемление интересов потребителей; происходит прекращение деятельности картелей и торговых ассоциаций вследствие антиконкурентной практики.

По сравнению с американским и азиатским антимонопольное законодательство ЕС имеет более либеральную направленность. Так, в антимонопольном законодательстве ЕС закреплено, что если выгода от концентрации хозяйственных структур больше негативных последствий от снижения уровня конкуренции, то такая концентрация разрешается. Концентрация считается «совместимой» с рынком ЕС, если суммарная доля участников слияния не превышает 25% соответствующего рынка товаров внутри ЕС. При этом монопольной в ЕС признается доля на рынке в размере 40-45%.

К сожалению, в Украине антимонопольная политика является такой «бесхребетной», что имплементировать передовой иностранный опыт ограничения недобросовестной конкуренции не представляется возможным. Центральный орган исполнительной власти Украины, на который возложены обязанности обеспечения добросовестной конкуренции, Антимонопольный комитет Украины не охватывает даже критически необходимый набор инструментов регуляторного и карательного воздействия на монопольные образования. А в последнее время сделана попытка вообще «вымыть» его профессиональный кадровый потенциал, сформированный в течение многих лет, путем создания 6 межрегиональных отделений и фактической ликвидации 18 территориальных отделений.

Стоит напомнить, что вначале 2000-х годов Антимонопольный комитет Украины обоснованно считался одним из самых эффективно функционирующих регуляторных органов благодаря взвешенной кадровой политике и максимальной беспристрастности при рассмотрении дел, связанных с нарушением законодательства об экономической конкуренции.

Однако за последние пятнадцать лет в результате усиления сращивания политического истеблишмента и крупного бизнеса, что приобрело угрожающих масштабов во времена президентства Ющенко и Порошенко, его деятельность свелась к выборочному применению штрафных санкций в связи с недобросовестной конкуренцией и нарушением антимонопольного законодательства, а о разделении монопольных образований и говорить не приходится.

Украинское антимонопольное законодательство продолжает оставаться куцым, не создает надлежащей правовой основы для ограничения чрезмерной концентрации экономической власти монопольных образований, а это продлевает консервацию сырьевой направленности национального хозяйства и не создает условий для технологического рывка и снова превращения Украины в индустриально развитую страну.

В Украине формирование антимонопольной политики базируется на нескольких основных законодательных актах: Закон Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», Закон Украины «О защите экономической конкуренции», Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», Закон Украины «О естественных монополиях». Антимонопольное законодательство Украины в определенной степени обеспечивает защиту экономической конкуренции и борьбу с недобросовестной конкуренцией, но содержит только формальные атрибуты борьбы с экономической концентрацией, которая фактически и является первопричиной высокого уровня монополизации большинства базовых рынков, что сдерживает модернизацию национальной экономики и снижает ее конкурентоспособность.

В представленной первым правительством Зеленского Программе деятельности Кабинета Министров Украины антимонопольной политике государства уделялось полстраницы!!! Второе правительство, возглавляемое Шмыгалем, также проявляет феноменальную пассивность в вопросах антимонопольной политики, чтобы «нечаянно» не ущемить даже мельчайших интересов украинских олигархов. В результате неограниченной власти олигархов национальная экономика на всех парах летит в хозяйственную и финансовую бездну.

При таких раскладах, разработанный представителями «Оппозиционной платформы – За жизнь» проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере антимонопольной политики, деолигархизации и обеспечения добросовестной конкуренции» (№ 4122) положит конец неограниченной власти олигархов и заставит их работать по цивилизованным законам, а не по «законам джунглей».

В условиях системного экономического кризиса роль Антимонопольного комитета в регулировании национальной экономики должна усиливаться, чтобы упреждать олигархический шабаш на основных товарных рынках и в сфере публичных закупок, а это необходимое условие возобновления подъема национальной экономики.

Поэтому предложенные представителями оппозиции изменения в антимонопольное законодательство, в частности относительно усиления ответственности Председателя Антимонопольного комитета Украины, не имеют альтернативы и являются критически необходимым условием модернизации национальной антимонопольной политики. Усиление ответственности руководителя антимонопольного ведомства должно раз и навсегда пресечь такие позорные для государства явления как игнорирование руководством Антимонопольного комитета Украины требований депутатов Верховной Рады Украины уже нынешней каденции относительно отчета тогдашнего Председателя Антимонопольного комитета Украины Ю.А.Терентьева.

Исходя из необходимости повышения динамичности осуществления антимонопольной политики и встраивания в спектр ее инструментов лучших иностранных практик, своевременным можно также считать инициативу оппозиционных депутатов о сокращении срока полномочий Председателя Антимонопольного комитета Украины с 7 лет до 3 лет.

Во избежание конфликта интересов и обеспечения определенного уровня преемственности в реализации антимонопольной политики архиважным является предложение оппозиционеров развести во времени срок полномочий председателя комитета (3 года) и государственных уполномоченных (оставить срок пребывания в должности 7 лет).

Но наиболее важным, можно сказать ключевым моментом законопроекта №4122 является введение нормы, предусматривающей разделение объединений предприятий, в частности промышленно-финансовых групп, или непосредственно субъектов хозяйствования в случае злоупотребления ими монопольным положением. Предлагается законодательно утвердить возможность принудительного разделения объединения предприятий или субъекта хозяйствования путем создания 2 и более юридических лиц. Без введения данной нормы в отечественное антимонопольное законодательство достичь прорывных сдвигов в формировании современной конкурентной политики вряд ли удастся.

Следует также отметить, что именно Виктор Медведчук, когда только начали наблюдаться первые ростки подъема национальной экономики в своей книге «Дух и принципы социал-демократии: украинская перспектива» обосновал целесообразность применения эффективных антимонопольных мер, деконцентрации экономической власти крупного капитала, внедрения различных форм общественного контроля за естественными и искусственными монополиями и транснациональными корпорациями. И сегодня как никогда инициативы Виктора Владимировича должны быть взяты на вооружение путем принятия законопроекта № 4122, иначе украинская экономика «пробьет» очередное дно и окончательно превратиться в сырьевой придаток мировой экономики.

Василий Голян, доктор экономических наук, профессор