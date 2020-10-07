Чума на оба ваши дома! И на все биолабы

Во время недавнего селекторного совещания с Кабмином Владимир Зеленский высказал здравую мысль о том, что Украине нужно создать биологическую лабораторию для разработки вакцины от коронавируса.

Хороший тамада

Мысль хорошая! Странно, что она не пришла в голову Зеленскому раньше, на старте эпидемии COVID-19. В январе или феврале такая инициатива прозвучала бы более уместно. А, может быть, президент не знает, что на территории Украины действуют 10 биолабораторий, 3 института и одна система контроля за патогенами, которые задействованы в «Программе снижения биологической угрозы» Агентства по снижению военной угрозы, что входит в состав Министерства обороны США?

Скандал вокруг биолабораторий, которые находятся на территории Украины, но управляются из США, разгорелся в апреле месяце. Народные депутаты от оппозиции Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обнародовали информацию и потребовали от Зеленского и других топ-чиновников отчета о деятельности биологических лабораторий, участвующих в программах Пентагона.

Ответом на запрос было... долгое молчание украинской власти, но 22 апреля посольство США официально признало, что такие биолаборатории есть и исследования ведутся в рамках Программы по снижению биологической угрозы Министерства обороны США.

Переполох в курятнике

Казалось бы, тему почти замяли, но тут по следу назревающего скандала пошли журналисты. 27 апреля тему американских лабораторий в Украине поднял телеканал «1+1», в своей программе «Совершенно секретно». Сюжет, скажем так, наглядно проиллюстрировал вопросы и опасения, изложенные в обращении депутатов ОПЗЖ, показав это всей аудитории «плюсов». А она у «1+1» самая большая в Украине. Возможно, это и стало причиной последовавшей после этого действительно истерической реакции Госдепа и его сателлитов в Украине.

Скандал стал спусковым крючком, поскольку всплыла информация, что США создали десятки лабораторий в республиках экс-СССР. Причем в связи с вновь открывшимися обстоятельствами вспомнили аналогичные скандалы из-за биолабораторий Пентагона, что случились в Грузии, Армении и других странах.

В 1993 году США и Украина подписали соглашение о создании «Украинского научно-технологического центра» (УНТЦ/STCU). США также открыли аналогичные организации в Грузии, Молдове, Азербайджане и Узбекистане.

1995 год. Министерство здравоохранения Украины и Пентагон подписали договор о предотвращении распространения технологий и патогенов, которые могут быть использованы как биологическое оружие. А в середине «нулевых» США увеличили финансирование биологических лабораторий в связи с новым курсом своей внешней политики, который провозгласил новыми главными противниками Россиюи Китай.

Итак, когда разгорелся громкий международный скандал, в числе первых вспомнили о скандальном Центре Лугара в Грузии, занимающимся, помимо прочего, исследованиями мелких песчаных мух — способных переносить лейсмониоз и другие инфекции. Центр Лугара заработал в 2011 году, а уже в 2014 и 2015 сначала в Грузии, а потом в российском Дагестане появился новый вид этих мух, которые поселялись в домах (то есть были активны почти целый год) и агрессивно кусали людей. Никакой болезни они тогда не переносили, да — но только потому, что не были заражены, это был эксперимент по приживаемости переносчика.

История военно-биологического сотрудничества

15 июня 2010 года в Одессе, в помещении противочумного НИИ им. Мечникова (бывшего Одесского НИИ вирусологии и эпидемиологии), сенатор Ричард Лугар торжественно открыл «Центральную справочную биологическую лабораторию». На открытии присутствовал «оранжевый» мэр города Эдуард Гурвиц, неистово рукоплескавший своим американским друзьям — но примечательно, что украинских журналистов внутрь здания так и не пустили.

Проект финансировался одним из подразделений Пентагона (Агентством уменьшения военной угрозы — DTRA), и им же он контролируется до сих пор. Это была первая известная американская лаборатория в Украине (формально она украинская, по документам вообще записана на какую-то фирму), и её задача состоит в изучении распространения самых опасных патогенов. Однако по информации от одесситов, через пару лет после открытия этой лаборатории, в городе странным образом началась настоящая эпидемия рака — число онкологических заболеваний резко выросло. Возможно, в «Центральной лаборатории» изучили не только чуму, но и некие канцерогены? Похожая информация вскоре начала поступать и из других регионов Украины.

Вторую лабораторию открыли в том же 2010 году в Виннице: как и последующие, она получила название «Диагностическая», а открыли её на базе областной Санэпидемстанции (строительством ведала компания «Black and Veatch Special Corp.» — генеральный подрядчик Пентагона). Сразу после её открытия журналисты выяснили подробности: согласно контракту №HDTRA1-08-D-0007-0001 от 1 июня 2008 года Украина обязалась содействовать открытию таких же лабораторий во всех областях (в Одессе разместилась центральная) до 2013 года, и все они создавались в зданиях областных СЭС. Кроме того было решено открыть еще несколько лабораторий более высокого 3-го уровня на базе украинских НИИ.

Кстати, в Грузии свою Санэпидемслужбу упразднили сразу после «революции роз», под нажимом американцев, пообещавшим грузинам взамен построить одну «современную лабораторию». Ликвидировав Санитарную службу и передав её контрольные функции своим лабораториям, американцы убрали с дороги единственное препятствие, мешавшее их экспериментам. Действительно, кто еще мог определить «аномальность» некоторых новых заболеваний или появления новых животных — и забить тревогу? Никто! Глава созданного взамен СЭС Центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе сразу же заявил следующее: «Лаборатория Лугара — это богатство нашей страны!» Таким образом, американцев в Грузии некому контролировать — они сами контролируют эпидемиологическую ситуацию в стране. И тут мы находим ответ на вопрос, почему «майдановские реформаторы» во главе с Уляной Супрун так спешно уничтожили Санэпидемслужбу Украины.

Во времена Януковича планы американцев сильно застопорились.

Были открыты:

— лаборатория в Ужгороде и две в Днепропетровске (2011 год);

— две во Львове, в Харькове (на базе НИИ шелководства), Киеве, Луганске, Тернополе и Херсоне (2012 год);

— и еще одна во Львове в 2013 году (на базе Львовского НИИ эпидемиологии и гигиены).

Создание новых приостановилось по причине выявленных грубых нарушений норм безопасности. Сколько их было ещё открыто с 2014 года, информации просто нет — украинский Минздрав находился под прямым управлением американцев, как и все правоохранительные ведомства и спецслужбы, так что это просто сразу засекретили. Поэтому на сегодняшний день достоверно известно о 12-ти лабораториях (тринадцатая осталась в Луганске), но эти данные давно устарели.

Минимум 4 лаборатории (в Одессе, Мерефе, Львове и Днепре) имеют III уровень опасности (как и Центр Лугара в Грузии). III уровень значит, что биолаборатории работают с опасными инфекциями, которые поддаются излечению. Например, это вирусный энцефалит, бруцеллез, также к этой группе относятся и коронавирусы типа MERS и SARS!

Также в документации заложена возможность работы этих биолабов и с патогенами IV уровня (чума, сибирская язва, лихорадка Крым-Конго). Чем именно они занимаются, а также какова суть работы областных «диагностических» лабораторий, остается секретом (отсюда и запрос депутатов ОПЗЖ). Кстати, работники этих лабораторий имеют дипломатический иммунитет — то есть их нельзя вызвать на допрос или задержать!

Известно, что помимо подразделений Пентагона, в создании лабораторий в Украине и Грузии участвовали частные американские компании: Battelle (научные исследования в области биологии и фармакологии, включая коронавирусы); специализирующаяся на эпидемиях Metabiota, получающая финансирование от венчурного фонда In-Q-Tel и активно сотрудничающая с ЦРУ; и строительная CH2M Hill, занимающаяся возведением специальных объектов.

Чего боится Вашингтон?

Представьте себе, что подобные лаборатории по всему миру открывали бы Китай или Россия. Да США бы орали про угрозу «мировой биологической войны» не замолкая, мобилизовали бы всё свое лобби в Европе и Азии, начали вводить санкции и грозить ответными мерами.

А ведь Центр Лугара в Грузии в 2018 году оказался в эпицентре большого скандала, который инициировало экс-руководитель МГБ Грузии Игорь Гиоргадзе. Гиоргадзе поведал о сомнительных экспериментах в Центре Лугара, а также об испытаниях препаратов, из-за чего погибли 73 человека. Экс-глава МГБ также выложил в Интернет ряд интересных документов — в частности, чертежей специальных беспилотников для перевозки и «десантирования» насекомых (тех же песчаных мух и комаров).

Материалы Гиоргадзе послужили основой для резких заявлений Минобороны России, представитель которого Игорь Кириллов добавил и новые факты: в частности, о странном распространении свиной чумы, вспыхнувшей в Грузии, на территорию Китая, России и Европы. Тогда официальный Пентагон был вынужден оправдываться, заявив, что не занимается разработкой биологического оружия, что Центр Лугара не принадлежит Соединенным Штатам (как и украинские лаборатории, он оформлен на какие-то фирмы).

Буквально недавно, в начале апреля, вспыхнул скандал в Армении, где несколько лет назад американцы тоже создали систему лабораторий (12 единиц) под управлением Национального центра по контролю заболеваний. Всё — на деньги Пентагона, по той же «Программе снижения биологической угрозы», под лозунгом «мирного изучения». Казалось бы, Центр оснащен современным оборудованием, в нем работают квалифицированные медики — но вдруг сразу 14 из них заразились коронавирусом, причем они не поняли как!

И теперь перца под хвост Пентагона насыпали депутаты ОПЗЖ и журналисты «плюсов». Причем, оппозиционеры перечислили ряд фактов странных вспышек инфекционных заболеваний в Украине в период 2009-2017 годов, от которых погибли сотни украинцев (больше, чем сейчас от коронавируса). К этому, пожалуй, стоило бы добавить и эпидемию кори, охватившую Украину в 2019 году, и странную «атипичную пневмонию», убившую 20 человек в январе 2020-го (до официального прихода коронавируса).

Конечно, нынешняя «зеленая» власть не пойдет против американцев, так же как этого не смела и предыдущая. Однако независимо от его исхода в Украине, инициированный Виктором Медведчуком скандал уже сделал своё дело в геополитическом масштабе — что, похоже, и вызвало у Вашингтона такую истерическую реакцию. А в начале мая ВОЗ официально стала на сторону Китая, назвав обвинения США «спекулятивными». Поэтому можно сделать вывод, что из-за громкой истории с биолабораториями Пентагона на территории Украины и других бывших республик СССР США проиграли в противостоянии с Китаем.