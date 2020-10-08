Украине нужна новая биолаборатория для разработки вакцины против COVID-19. Еще одна?!

Вроде был мелкий, но какой показательный эпизод. 22 сентября президент Владимир Зеленский по селектору проводил совещание с членами Кабмина, на котором призвал заложить в бюджет средства «на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые». Об этом сообщил официальный сайт президента Украины.

Ха! Как интересно! А ведь всего несколько месяцев назад Офис президента клялся и божился, что вопрос биолабораторий — это вообще не компетенция Зеленского. Как это понимать? Ведь не далее как в мае месяце Офис президента официально ответил на запрос оппозиционного депутата, что вопрос биолабораторий, выполняющих задачи Пентагона, не входит в компетенцию президента.

«Обеспечение проведения государственной политики в сферах здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия является одним из полномочий Кабинета Министров Украины (пункт 2 части первой статьи 20 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины»), — гласит официальный ответ за подписью главы ОП Андрея Ермака.

Почему власть так странно себя ведет? Все просто. Заявления о том, что нужна биолаборатория для разработки вакцины — это пиар. А темы биолабораторий, работающих по проектам Пентагона, власть во главе с Зеленским боится как огня.

Вот почему информацию о том, что США используют биолаборатории на территории Украины для нужд своего Министерства обороны (Пентагона) мы узнали из СМИ. В 2018 году сайт Центральной информационной системы обнародовал контракт между DTRA и частной фирмой Black&Veatch. Согласно контракту, правительство США обязалось выплатить Black&Veatch $90 миллионов за работы по модернизации биологических лабораторий на территории Украины. Речь шла об 11 лабораториях, которые участвовали в оборонной программе военного ведомства США Пентагона под названием «Биологическая программа совместного участия».

К слову, DTRA еще в 2011 году выбрала пять компаний, включая Black&Veatch, для выполнения контракта по «Программе снижения биологической угрозы».

А в 2013 году сенсацией стало расследование издания 2000 о биологической лаборатории в районе Мерефы (Харьковская область). 2000 сообщила, что биолаборатория, расположенная на территории Украины, участвует в проектах Пентагона на основании договора между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США от 2005 года.

А в апреле этого года тема биолабораторий, работающих по программам Пентагона, впервые зазвучала на уровне таких топ-политиков как глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь». Глава политсовета ОПЗЖ публично обратился к президенту Зеленскому, премьер-министру Шмыгалю и прочим высшим чиновником с требованием разъяснить, по какому праву на территории независимой Украины работают биолаборатории, а также пояснить, почему деятельность объектов Пентагона совпала со вспышками опасных заболеваний.

И хотя сам Зеленский смело промолчал, спустя неделю на запрос оппозиционеров отреагировало посольство США. Американское посольство официально признало, что на территории Украины работают биологические лаборатории, опекаемые Пентагоном, а также опубликовало полный список на своем сайте. Забавно, что спустя почти три недели Офис президента, как уже говорилось, поспешил официально откреститься от темы биолабораторий.

А затем фигуранты начали путаться в показаниях. Потому что заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн-конференции «Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии» возмутился сюжетом на канале «1+1» о работе биолабораторий США на территории Украины. Причем высокий чин Госдепартамента назвал информацию о работе биолабораторий «фейком», который «ввел в игру ... любимый украинец Путина». Хотя на самом деле информацию официально подтвердило посольство США под руководством и.о. главы дипломатической миссии Кристиной Квин. Получилось, что один из руководителей Госдепартамента опровергает официальную информацию посольства США, обвинив свою собственную дипмиссию в распространении «фейков». Ясно одно. Госдепартамент, Пентагон и другие ведомства США оказались не готовы атаке, которую организовал оппозиционный политик Виктор Медведчук.

В итоге, первые лица украинской власти банально бежали с информационного поля боя, а Госдепартамент, Пентагон и посольство США запутались в показаниях и начали опровергать друг друга.

И ладно бы это было все! Но скандал продолжается. Потому что в июле оппозиционные депутаты добились, чтобы Национальная полиция начала досудебное расследование по факту работы биолабораторий.

Кстати, и президент Зеленский тоже «насыпал американцам перцу», потому что, к примеру, официальная версия по поводу биолаборатории «Центр Лугара» в Грузии гласит, что американцы помогают бороться против коронавируса, за что грузины им якобы очень благодарны. А, по словам Зеленского, получается, что Украине нужно строить новую биолабораторию, чтобы разработать вакцину от коронавируса. В связи с чем появляются закономерные вопросы. Чем все эти годы занимались биолаборатории, участвующие в «Программе снижения биологической угрозы», если они «прощелкали» эпидемию коронавируса? И какой толк продолжать их работу на территории Украины, если у них как не было, так и нет никаких наработок по борьбе против COVID-19?!