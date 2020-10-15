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COVID-19 и американские биолаборатории – смысловые ассоциации

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
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COVID-19 и американские биолаборатории – смысловые ассоциации

Сегодня в украинском информационном пространстве идут серьезные дебаты по поводу возможности (пока — чисто теоретической!) использовать российскую вакцину от COVID-19. Даже на уровне Кабмина мы слышали заявления в диапазоне от «Никогда!» (министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, 8 сентября с.г.) до «Только если ВОЗ подтвердит ее эффективность!» (министр здравоохранения Максим Степанов, 13 октября с.г.).

Согласно опросу компании «Роботизированные телесистемы», 59,4% украинцев поддерживают озвученную на встрече Владимира Путина и Виктора Медведчука идею поставок российской вакцины в Украину, 29,5% а — отвергают, еще 11,1% — не определились.

Патриотически настроенные блоггеры предлагают испытывать вакцину на своих менее патриотических согражданах; правда, от предложений на личном примере доказать безопасность американских биолабораторий в Украине (например, пожив недельку в помещении лаборатории без средств защиты или получив прививку каким-нибудь «безопасным» штаммом) они, почему-то категорически отказываются.

Разумеется, во вступлении автор соединил COVID-19 и американские биолаборатории в одну тему с помощью риторического приема. Однако, эти темы в современной «большой политике» связаны намного более прочными и естественными связями.

Для начала, предлагаю обратить внимание на интервью Государственного Секретаря США Майка Помпео теле- и радиоведущему Ларри О’Коннору от 9 октября с.г., текст которого распространила пресс-служба Госдепа. Отвечая на вопрос о намерении Вашингтона привлечь Пекин к ответственности за распространение коронавируса, Помпео ответил: «Разумеется, вы начинаете видеть, как это [ответные меры] формируется. Не только США понимают необходимость этого, не только США понимают, что Китай скрыл [появление вируса]». Далее Помпео подчеркнул, что «не только уместно, но и необходимо, чтобы для страны, принявшей такое решение [скрыть распространение коронавируса], стоящее теперь более миллиона жизней и триллионов долларов экономического благосостояния простых американцев и среднего класса по всему миру, была введена определенная цена». Ну, и понятно, что именно США — по версии американского Госсекретаря — возглавят эти усилия.

Китайскую позиция неизменна, последний раз ее на официальном уровне озвучил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, заявивший, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе и выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая».

А вот на фоне китайской стабильности в оценках особенно заметна американская непоследовательность. Ведь весной Вашингтон устами Дональда Трампа прямо обвинял Пекин в создании коронавируса, а не во «всего лишь» сокрытии информации о его распространении.

Кстати, как известно, главные патриоты США живут за пределами Штатов, нередко имеют украинский паспорт и высокий пост в руководстве нашей страны. Так, в начале марта с.г. Секретарь СНБО Алексей Данилов вообще разложил ситуацию с коронавирусом по полочкам: «Там есть город, откуда оно все пошло — это Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы полагаем, что именно из этой лаборатории произошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Считаем, что именно оттуда произошла утечка».

Заметьте, не «считаю», а «считаем», т.е., г-н Данилов озвучил коллективное мнение СНБО, куда по должности входят премьер-министр, министр обороны, председатель СБУ, министр внутренних дел и министр иностранных дел, а председательствует Президент Украины.

Однако, уже в конце апреля с.г. Белый Дом, по сути, закрыл тему с компенсациями от КНР «за распространение коронавируса»; последний раз — 27 апреля с.г. Дональд Трамп, отвечая на прямой вопрос журналиста о требовании компенсаций с Китая, выдал нечто невразумительное. «Мы могли бы сделать что-то проще, у нас есть способы сделать что-то гораздо проще, чем это ...», - гласит прямая речь президента США.

А уже 30 апреля Национальная разведка США в официальном заявлении вообще констатировала, что коронавирус COVID-19 имеет естественное / природное происхождение.

По большому счету, пять с половиной месяцев эта тема находилась в «замороженном» состоянии, пока ее вновь не «поднял на щит» Госсекретарь Помпео, причем в намного более «ослабленном» виде — Штаты обвиняют Китай не в том, что КНР создала COVID-19, а лишь в том, что китайцы не поделились с миром информацией о нем.

Что же такое произошло в апреле с.г., столь существенно повлиявшее на риторику Вашингтона? Для тех, кто подзабыл — в Украине оппозиционный политик Виктор Медведчук инициировал расследование бесконтрольной деятельности биолабораторий США и вспышек опасных заболеваний. И это расследование, вместе с фактами о деятельности американских биолабораторий в других постсоветских странах, легло в основу официального заявления МИД КНР. Китайский МИД констатировал, что США создали сеть биологических лабораторий и призвал Вашингтон ликвидировать эти структуры, работающие над задачами американского военного ведомства — Пентагона.

Краткая хронология событий выглядит так. 14 апреля с.г. глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обратился с депутатским запросом к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и другим высшим чиновникам/ ведомствам, потребовав разъяснить, чем на самом деле занимаются биолаборатории на территории Украины, участвующие в программах военного ведомства США Пентагона.

Отечественная власть, несмотря на вопиющую некомпетентность во множестве иных проблем, проявила намного большее мастерство в уходе от ответа на неприятные вопросы, нежели американское посольство, потерявшее на тот момент своих непосредственных кураторов в Госдепе.

Как результата — 22 апреля с.г. посольство США официально признало, что ряд биолабораторий на территории Украины участвуют в Программе уменьшения биологической угрозы, которую осуществляет Министерство обороны США. При этом, несмотря на словосочетание «уменьшение биологической угрозы», лаборатории отнесены к предпоследнему уровню опасности (т.е. работают с вирусами опасных болезней, которые все же поддаются лечению).

Потом информация с сайта Посольства США пропала, но, как известно, «скриншоты не горят!». И Медведчук публично ткнул американцев носом в эту попытку «скрыть следы».

Ну, а дальше сработал «эффект домино»: информация Посольства США в Украине, размещенная в ответ на запрос оппозиции, породила и вышеприведенные заявления МИД КНР и Национальной разведки США, и последующую реакцию ВОЗ, поддержавшую КНР против «спекулятивных обвинений Вашингтона». Именно с того момента Вашингтон начал «соскакивать» с токсичной для него самого темы биолабораторий.

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И хотя США перестали обвинять китайские биолаборатории в распространении коронавируса, журналистские расследования в отношении американских биолабораторий на территории Украины продолжаются. Как и продолжаются скандалы и вокруг биолабораторий, работающих по проектам Пентагона, в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Как мы понимаем, эпидемия коронавируса подстегивает массовую озабоченность по поводу функционирования биолабораторий, которые почему-то курирует не Минздрав, а военное ведомство США.

Дмитрий Джангиров, коронавирус, биолаборатория
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Четверг, 15 октября 2020
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Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

COVID-19 и американские биолаборатории – смысловые ассоциации

И хотя США перестали обвинять китайские биолаборатории в распространении коронавируса, журналистские расследования в отношении американских биолабораторий на территории Украины продолжаются. Как и продолжаются скандалы и вокруг биолабораторий, работающих по проектам Пентагона, в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Как мы понимаем, эпидемия коронавируса подстегивает массовую озабоченность по поводу функционирования биолабораторий, которые почему-то курирует не Минздрав, а военное ведомство США.
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