Похоже, нас ждет новая серия скандала вокруг биолабораторий, которые работают в проектах Министерства обороны США. Более того, судя по всему, Китай будет высказывать претензии в адрес США по поводу биолабораторий каждый раз, когда «торговая война» между Пекином и Вашингтоном будет переходить в горячую фазу.

Действительно, весной скандал вокруг биолабораторий помог Китаю отбить обвинения США (и коллективного Запада в целом) в создании и распространении коронавируса. Поэтому логично, что Пекин будет применять эффективное внешнеполитическое оружие снова и снова.

21 октября Чжао Лицзянь, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, предъявил США претензии по поводу того, что «США разворачивают биолаборатории в других странах». Что интересно, далее товарищ Чжао прибегнул к резкой и недипломатической лексике, заявив, что «действия США непрозрачны, небезопасны и неправомерны».

«Международное сообщество уже не в первый раз выражает обеспокоенность тем, что США разворачивают биолаборатории в других странах. Китай также неоднократно подчеркивал, что соответствующие действия США непрозрачны, небезопасны и неправомерны», — гласит официальная цитата представителя МИД.

В завершение, Чжао Лицзянь «выстрелил» по США очередью из неудобных вопросов, которые прозвучали как откровенные претензии в адрес Вашингтона.

«Зачем США построили так много биолабораторий по всему миру? Почему ими руководят военные? Какая у них цель? Сколько конфиденциальных биоресурсов и биологической информации США собрали в этих странах? На эти вопросы может ответить только правительство США», — констатировал Чжао Лицзянь.

Итак, первая серия скандала вокруг биолабораторий имела место весной. Вкратце напомню основные моменты предыдущего сезона. После того как эпидемия коронавируса начала свое победное шествие по миру, США заявили, что именно Китай виновен в появлении и распространении COVID-19.

Но в апреле с подачи украинской оппозиции разгорелся скандал вокруг биолабораторий на территории Украины, которые участвуют в «Программе снижения биологической угрозы» Пентагона. Более того, украинские политики потребовали пояснить, как связаны работа биологических лабораторий и вспышки опасных болезней, имевших место на территории Украины за последние годы.

Скандал моментально подхватили политики и эксперты в бывших советских республиках, где Пентагон также оборудовал биологические лаборатории, оперирующие опасными вирусами и патогенами. Речь идет об Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Молдавии, Украине и Узбекистане.

В итоге, достоянием СМИ стала масса неудобных подробностей. И, как результат, 5 мая один из руководителей Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан назвал претензии США в адрес Китая «спекулятивными». К слову, позицию Дональда Трампа и Майкла Помпео не поддержало и Национальное разведывательное сообщество США. 30 апреля Национальное разведывательное сообщество США опубликовало свою официальную позицию о том, что коронавирус имеет природное происхождение — это прозвучало наперекор обвинениям Трампа и Помпео, доказывавших, будто COVID-19 изобрели в Китае.

Между тем, до сих пор продолжают выясняться подробности работы биолабораторий на территории бывших республик СССР. Например, недавно армянский эксперт по организации ветеринарного здравоохранения и борьбе с зоонозными болезнями Григор Григорян на онлайн-конференции «Биологические лаборатории США: угрозы для мирового сообщества» привел один из таких примеров — нетипичную вспышку африканской чумы свиней в Грузии, которая произошла в 2007 году.

По словам эксперта из Армении, который в 2007 году помогал бороться с эпидемией африканской чумы свиней, поначалу Национальная лаборатория Грузии (сейчас называется Центр Лугара) отвергла его диагноз, заявив, что свиньи заболели трансмиссивным гастроэнтеритом из Китая. Национальная лаборатория Украины, которая в тот период уже активно сотрудничала с Пентагоном, поддержала своих грузинских коллег.

«Наши грузинские коллеги правы. А этот эксперт не знает, что он говорит. Почему он говорит об африканской чуме свиней? Это трансмиссивный гастроэнтерит из Китая», — процитировал Григорян ответ из украинской биолаборатории.

Как внезапно политически правильные выводы вдребезги разгромила референс-лаборатория Великобритании, расположенная в Вэйбридже. Специалисты биолаборатории в Вэйбридже однозначно заявили, что в Грузии имеет место вспышка африканской чумы свиней. Григор Григорян напоминает, что такой известный грузинский специалист как профессор Бабакишвили тоже подтвердил его выводы о том, что имеет место именно африканская чума свиней.

Но поскольку официально власти не хотели этого признавать и не закрыли границы, вирус распространился с территории Грузии на Армению и Россию.

Григор Григорян подчеркивает, что такой штамм, вызвавший массовый падеж свиней, встречался в Замбии и на Мадагаскаре, с которыми у Грузии не было торговых связей.

По словам Григоряна, вирус африканской чумы свиней не мог естественным путем попасть в Грузию, его не могли по воздуху комары принести и тому подобное. Поэтому имело место косвенное подтверждение антропогенного вмешательства (т.е. вмешательства человека).

И это только один из примеров, когда эксперты связали вспышки опасных болезней, которые нехарактерны для данной территории, с работой биологических лабораторий, выполняющих задачи Пентагона.

А что касается мировой политики, то в апреле международный скандал вокруг биолабораторий заставил США «сбавить обороты» и поменять публичную риторику в адрес Китая. Но сейчас мы наблюдаем новое обострение отношений по линии США-Китай. 14 октября президент Дональд Трамп снова обвинил Китай в пандемии коронавируса. «Китай стал источником пандемии коронавируса, и только моя администрация способна призвать их к ответу», — заявил действующий президент и одновременно кандидат в президенты США. А Майкл Помпео несколько раз обвинил Пекин в том, что Китай не предоставил достаточно информации о коронавирусе, поэтому «Коммунистической партии придется за это расплачиваться».

Заметьте, Трамп и Помпео поменяли формулировки — если весной они обвиняли Китай в создании и распространении коронавируса, то теперь говорят только о том, что китайцы не предоставили всей информации о COVID-19 — а это большая разница.

В ответ, как видим, Китай вновь применил информационное оружие, доказавшее свою эффективность. А Вашингтону, ко всему прочему, следует учитывать, что автором скандала вокруг биолабораторий является глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, который несколько лет назад уже разрушил международные планы США. Именно глава АП Медведчук в 2002 году нанес США тяжелое поражение, когда в Совете Безопасности ООН вдребезги разгромил обвинения американцев, будто администрация Леонида Кучмы в нарушение режима международных санкций продавала радиолокационные станции «Кольчуга» в Ирак Саддаму Хуссейну.

Поэтому, с учетом вышеизложенного, можно сказать, что история с биолабораториями Пентагона еще не раз принесет Вашингтону очень неприятные сюрпризы.